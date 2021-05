Když hypotéka nestačí – jaké se nabízí možnosti řešení?

Většina z nás dnes kupuje nemovitost na hypotéku. Je to přece jen nejjednodušší způsob, jak získat prostředky na pořízení nového bytu, stavbu domu i rekonstrukci chalupy pro účely celoročního bydlení.

Někdy se ale stane, že vám smluvená částka nestačí a rozhodně to nemusí být vaše chyba – tavba se někdy protáhne i na několik let a ceny práce i materiálu přirozeně rostou.

Abyste na špatné propočty nedoplatili, poradíme vám, jak takové situaci předcházet a kde hledat řešení, když už k problému dojde.

Aby peníze nechyběly

Ať už si kupujete byt v novostavbě, nebo plánujete stavbu či rekonstrukci, vždy byste měli mít finanční rezervu. V praxi to znamená domluvit si maximální objem hypotéky, který vám banka nebo nebankovní instituce může poskytnout.

Dále doporučujeme nechat si poradit od odborníků. Pokud dáte na rady finančního poradce a profesionální firmy v oblasti stavebnictví, sice vás to může něco stát, ale v konečném důsledku ušetříte čas, peníze i starosti.

Navýšení hypotečního úvěru nebo žádost o nový?

Pokud vám peníze dojdou při stavbě domu, můžete požádat o navýšení vašeho hypotečního úvěru, případně vyřízení nového. Když vám banka vyhoví, máte vyhráno.

Může se ale stát, že vám neschválí ani jednu z možností, a to například kvůli vaší pracovní smlouvě, nedostatečným příjmům nebo velkým výdajům.

Rozhodně se však nejedná o důvod k panice. Existuje totiž mnoho způsobů, jak si vzít úvěr alespoň na nižší částku. Vyřešíte tak například nejnutnější vybavení a nebudete ho muset kupovat na splátky. Navíc díky tomu budete mít čas najít si lépe placenou práci či přivýdělek a dostat svou finanční situaci pod kontrolu, abyste mohli podat žádost o navýšení znovu.

Půjčka na bydlení

Dále se nabízí jeden z typů účelového spotřebitelského úvěru, kterým je právě půjčka na bydlení. Ta vás potěší příjemnou úrokovou sazbou, ale na druhou stranu možná budete překvapeni, jak důsledně bude nutné poskytovateli dokládat všechny výdaje včetně jednotlivých účtenek.

Neúčelová půjčka (na cokoliv)

Pokud ještě nevíte, na co přesně finance použijete, bude pro vás ideální rychlá půjčka online. Jednoduše si ji sjednáte přes internet během několika minut a teprve poté se můžete rozhodovat, jakým způsobem peníze profinancujete. Velkou výhodou je, že v tomto případě nemusíte nikomu nic dokládat.

Můžete s ní například dokončit jen to nejnutnější, abyste se do nového bydlení co nejdříve nastěhovali a ušetřili tak finance jinde, například za nájemné.

Na druhou stranu zde počítejte s vyšší úrokovou sazbou než u půjčky na bydlení a také s poměrně malou částkou. Některé společnosti půjčují tímto způsobem jen desítky tisíc korun, u jiných se dostanete zhruba ke čtvrt milionu.

Před sjednáním takové půjčky je však třeba dobře spočítat, zda vám výplata bude na její splácení stačit. Přece jen se jedná o další závazek, který výrazně zatíží váš rozpočet.

Americká hypotéka

Vedle klasické hypotéky si můžete vzít i takzvanou americkou hypotékou, za kterou také ručíte přímo svojí nemovitostí. Jde ale o mnohem flexibilnější produkt, který stojí někde na pomezí mezi běžnou hypotékou a neúčelovou půjčkou.

Finance z ní se dají použít na cokoliv v rámci bydlení, ne pouze na nový byt či dům. A potěší vás i výše částky, která dosahuje i milionu korun.

Pomoci může i stavební spoření

Nakonec nesmíme zapomenout ani stavební spoření, u kterého nejde jen o samotný úvěr. Zároveň totiž patří i k nejvýhodnějším spořícím produktům na našem trhu a nabízí zhodnocení až ve výši 4 %.

Jak tedy vidíte, když vyčerpáte hypotéku a stále nemáte vše dokončené, nemusí to znamenat konec pro vaše vysněné bydlení. Než se však pro nějaké řešení definitivně rozhodnete, určitě doporučujeme vaši situaci zkonzultovat s finančním poradcem.