Kdo nepeče, není Čech

Pečení naslano i nasladko má u nás velkou tradici. A navíc obliba pečení mezi Čechy neustále stoupá. Hledáme nové recepty i suroviny, v nabídce obchodů jsou ještě před nedávnem nedostupné druhy mouk. Víme ale, k čemu se konkrétní druh mouky nejlépe hodí? A která mouka je ta nejlepší?

Moderní technologie ve službách zákazníka

Mezi ty nejlepší mouky na tuzemském trhu patří mouka Pernerka, která se mele ve svijanském Mlýnu Perner. Její vysoká kvalita je dána použitím nejmodernějších technologií, kterými nedisponují žádné jiné tuzemské mlýny.

Mletí mouky najemno

V čem spočívá výjimečnost a kouzlo mouky Pernerky? Díky tomu nejmodernějšímu vybavení dokážou ve Mlýně Perner zajistit velmi jemné mletí mouk, včetně těch celozrnných. To znamená, že mouka má lepší nutriční vlastnosti, delší životnost, lépe váže vodu, a co je nejdůležitější – má mnohem lepší pečicí vlastnosti.

Mletí jen kvalitních zrn

Vše začíná ještě před mletím, kdy jsou díky špičkovému optickému přístroji odstraněny veškeré nečistoty a také zrna, která nesplňují náročná kvalitativní a hygienická kritéria. Mlecí linka má navíc dokonalou kontrolu prosévání a také disponuje sterilizátorem, který odstraní vše nežádoucí.

A na co se která mouka Pernerka hodí?

Špaldová hladká je vhodnou alternativou k pšeničné mouce. Pokrmům dává jemnou oříškovou chuť a vůni. Lze ji míchat s běžnou pšeničnou moukou nebo ji může i zcela nahradit.

Špaldová celozrnná hladká se vyznačuje jemnou oříškovou chutí a vůní. Lze ji v jakémkoli poměru kombinovat s běžnou pšeničnou moukou, kterou může i zcela nahradit.

Žitná celozrnná hladká je vhodná na pečení chleba, přípravu kvásku nebo do perníkových těst.

Pohanková celozrnná hladká se hodí na pečení palačinek a lívanců nebo na přípravu koláčů, sušenek a placek. Je vhodná i jako příměs do těsta na pečivo.

Rýžová hladká je ideální na pečení dezertů, k přípravě sušenek, chleba, palačinek, nudlí, knedlíků a mnoha dalších slaných i sladkých pokrmů. Mouka může obsahovat stopy lepku.

Vyzkoušejte při letošním velikonočním pečení nové mouky Pernerky, třeba rýžovou na beránka nebo špaldovou na mazanec. Z pečení udělají čistou radost nejen vám, ale i vašim blízkým.

Velikonoční beránek z rýžové mouky



INGREDIENCE:

250 g rýžové hladké mouky Pernerka

120 g krupicového cukru

100 g másla

3 vejce

120 ml mléka

30 g rozinek

30 g sekaných mandlí

citronová kůra z jednoho citronu

1 sáček kypřicího prášku

POSTUP:

Nejprve si vejce rozdělíme na žloutky a bílky. Formu na velikonočního beránka vymažeme máslem a vysypeme kokosem. Troubu dáme předehřívat na 150 °C.

V míse ušleháme máslo s cukrem a poté do směsi zašleháme jeden žloutek po druhém. Mouku promícháme s kypřicím práškem a prosejeme ji do misky. Do žloutkové směsi střídavě zamícháváme mouku a mléko, dokud nezískáme kompaktní poměrně tuhou směs.

Na závěr do směsi zamícháme i citronovou kůru.Bílky vyšleháme do tuha a po částech je opatrně zamícháme do připravené směsi. Míchejte opravdu opatrně, aby vám sníh nespadl. Na závěr do těsta zamícháme rozinky a mandle.

Připravené těsto nalijeme do formy na beránka a dáme jej péct do trouby vyhřáté na 150 °C na 30 minut. Poté teplotu zvýšíme na 180° a pečeme ještě dalších 30 minut.

Nevíte, kde Pernerku koupit? Seznam prodejních míst, včetně online prodejců, najdete zde.