Kácení vzrostlých stromů: Jaká pravidla musíte dodržet?

Přerostl vám na vaší zahradě u domu nějaký strom takříkajíc přes hlavu, tedy vyrostl do výšky, ve které by už mohl působit problémy? Pokud ano, samozřejmě se nabízí jednoduché řešení: pokácet ho. Ve skutečnosti je ale tento problém složitější. Nejde jenom o to, že byste měli kácení vzrostlé dřeviny měli nechat na odbornících. V jakém období je možné kácet, určuje i zákon.

Zákon omezuje

Bohužel nemůžete kácet stromy, kdykoli se sami rozhodnete, byť vám třeba překáží ve výhledu, nebo chcete změnit podobu své zahrady. Dobu, kdy je kácení přípustné, totiž určuje zákon o ochraně přírody a krajiny číslo 114/1992 Sb., přesněji jeho osmý odstavec. Ten mluví o tom, že se kácí pouze v období tzv. vegetačního klidu, což je čas od počátku října do konce března. Zimní období je nejšetrnější dobou pro kácení. Musíme brát v úvahu, že ukončujeme jejich život a dělat to co nejmírnějším způsobem.

U stromů nad 80 cm to bez povolení nejde

Jedině v případě, že strom ohrožuje lidské životy a zdraví, nebo něčí majetek, je dovoleno ho pokácet i mimo čas vegetačního klidu. Omezení platí také ohledně obvodu kmene stromu. Máte-li na svém pozemku strom, jehož obvod kmene překračuje ve výšce 130 cm nad zemí 80 cm, je možné pokácení jedině tehdy, když získáte povolené orgánu ochrany přírody. V případě keřovitého porostu můžete kácet bez povolení, jestliže jeho výměra nepřesahuje 40 m2. Uvedená pravidla platí pro fyzické osoby. Jednotlivé obce a města také většinou vydávají příslušné vyhlášky, z nichž se dozvíte, kde příslušné povolení získáte. Města obvykle mají svůj Odbor ochrany životního prostředí, který sídlí na magistrátu. Na menších obcích to zpravidla řeší obecní úřad.

Ohrožující stromy můžete skácet bez povolení

Jestli máte na své zahradě stromy, jejichž „stav zřejmě a bezprostředně ohrožuje život či zdraví nebo může způsobit hmotnou škodu značného rozsahu“ pak můžete kácet i bez povolení. Tyto případy se obvykle týkají stromů poškozených třeba bouřkou, tedy blesky, mohutným větrem, ale i povodněmi nebo také škůdci jako kůrovec. I tak ale musíte jejich pokácení oznámit do 15 dnů na zmiňované orgány ochrany přírody.

Pozor, ať vás nikdo neudá

Jsou případy, kdy můžete pokácet strom a příslušnému městskému Odboru ochrany životního prostředí nebo Obecnímu úřadu to oznámit až dodatečně. Musíte si ale předem zjistit, v jakých případech je to možné, abyste si nepřidělali zbytečné problémy. Nelze totiž kácet stromy libovolně, jak se vám to hodí. Pamatujte i na to, že pakliže byste strom skáceli bez povolení, ve vašem blízkém okolí se může najít nějaká „dobrá duše“, která to příslušnému úřadu nahlásí – zkrátka a jednoduše vás typicky po česku udá. A takové problémy za to nestojí. Města a obce mají vzrostlé stromy dobře zmapované, takže dokázat, že u vás na zahradě stál staletý dub, je docela snadné.

Musíte podat žádost

Potřebujete tedy podat žádost o povolení k pokácení vzrostlého stromu. Musíte ji podat vy, coby majitel pozemku a dřeviny. Samozřejmě, že je třeba, aby žádost měla všechny náležitosti, tedy jméno a adresa žadatele, výpis z Katastru nemovitostí, který doloží vlastnictví, popis dané dřeviny. Pochopitelně je třeba žádost zdůvodnit. Jedná-li se o vzácný strom nebo dřevinu, neobejdete se také bez dendrologického posudku. Kvůli němu budete muset zajít za firmami specializovanými na kácení. Často se ukáže, že orgány ochrany přírody budou požadovat přiměřenou náhradu za skácený strom pro kompenzaci ekologických škod – tedy výsadbu nového stromu.

A jak a kdo má kácet?

V zákoně sice nenajdete pasáž, která by vám říkala, že strom na vaší soukromé parcele musí skácet odborník, ale doporučujeme tyto práce svěřit někomu, kdo těmto věcem rozumí a je v nich zběhlý. Hrát si na amatérského dřevorubce, když tyto činnosti neovládáte, se rozhodně nedoporučuje. Dá se dokonce říci, že je to svého druhu hazard se zdravím nebo dokonce životem. Takže zbytečně neriskujte.