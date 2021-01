Josef Jonáš, Jiří Kuchař: Přírodní antibiotika a antivirotika v kuchyni

Klasický receptář, trošku bylinková kniha, trošku kuchařka, trošku sbírka moderních poznatků o starobylých bylinách a koření, ale i o horkých i už trošku vlažných novinkách na našem trhu. Vlastně je to dokonale vyváženo. Ač autoři zamýšleli pořádný seznam rostlin, u kterých mimo jiné je silný antivirotický či antibiotický potenciál (a to se povedlo na výbornou), stvořili v mých očích úžasně inspirující knihu do kuchyně.

Mám totiž ráda ty malé drobnosti, jako uvědomit si, že když přidám skořici do jáhlové kaše, podpořím ji v zahřívacím efektu na celé tělo. Když si přidám do polévky ume ocet, tak prospěji trávení, vyženu z těla únavu. A když použiju pepř, bobkový list… když si uvařím heřmánek nebo si dám jeho olej do aromalampičky.

Je takových pokladů kolem nás, zapomenutých v kuchyni – a ještě více v přírodě nebo obchodech se zdravou výživou.

Takže, tady si počte každý milovník nových chutí, vůní, inspirace do kuchyně – a samozřejmě i každý, kdo se rád dozví něco o zdraví a bylinkách s důrazem na koření, octy, medy nebo houby.

Co se dozvíte a využijete v praxi?

Jak se vyznat v octech, vyrobit si domácí nebo si v obchodě vybrat ten, který lidskému organismu prospívá

Jak kouzlit s medem, s přídavky do medu a zocelit tak zdraví

Babské rady na všechno, od nachlazení po škrkavky

O nových léčivých houbách, koření a bylinách (lesklokorka, ume ocet…)

Ale i o těch starých, které dobře známe, ale nevyužíváme naplno (bobkový list, heřmánek)

Jak si udělat domácí dobroty, zavařeniny a kvašenou zeleninu – a pak je využít jako dárek!

A v každé případě se o čemkoliv, co máte v kuchyni, dozvíte spoustu nových věcí.

Vzpomenete si, že by šlo si doma udělat brusinkový kompot, nebo třeba jeřabinový. Že balzamikový ocet je skutečným černým zlatem pro naše tělo. A rázem bude vaření s těmito dobrotami mnohem svátečnější, vědomější.

Takže, jste-li na podobné vlně, je toto výtečná kniha. Navíc od autorů, kteří si potrpí na důkladné ozdrojování, rejstříky a preciznost na slovo vzatou.

O autorech:

Autoři Josef Jonáš a Jiří Kuchař vybrali naprostý základ přírodních antivirotik a antibiotik, které lze poměrně snadno použít v domácích podmínkách. Ač základ, je to kniha košatá a bohatá, protože neopomíjí ani stará tradiční léčiva (zmiňuje staré bylinkáře, mihne se nám tu Janča, Mattioli, Paracelsus, Dietrich a jiní – což dává starobylý a poctivý knižní punc), přičemž seznamy a pojednání jsou osvěženy o všechny ty novinky, které se k nám poslední léta dostávají a které stejně jako já potkáváte v obchodech. A které mají také své místo.

