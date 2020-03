Jedovaté rostliny, u kterých hrozí nebezpečí záměny s medvědím česnekem

Medvědí česnek je bylinkou, kterou v posledních letech objevují kuchaři profesionální i amatérští. Chutné, zelené lístky mají lehké aroma česneku a hodí se do mnoha pokrmů. Dejte si však pozor na to, co sbíráte. Některé medvědímu česneku podobné rostliny jsou totiž jedovaté!

Ocún jesenní (Colchicum autumnale)

Medvědí česnek roste od konce března do května. Orientujte se proto i dobou květenství. Velmi podobná rostlinka Ocún jesenní (Colchicum autumnale) kvete spíš na podzim, její květy připomínají krokusy. Zde tedy záměna s medvědím česnekem nehrozí. Ocún ještě vystrkuje své růžky v podobě jedovatých listů i na jaře, tehdy je medvědímu česneku podobný. Stačí ovšem přivonět, a pokud necítíte vůni typickou pro medvědí česnek, jděte pryč.

Konvalinka vonná (Convallaria majalis)

V tomto případě můžete být v pozoru od května, tehdy konvalinka vykvétá, takže se sezónně s česnekem medvědím trochu míjí. Právě v onom květnu si dejte pozor na jedovatou konvalinku, jejíž pozdější plody můžete zaměnit s rybízem. Samotná konvalinka vonná (Convallaria majalis) pak samozřejmě nevoní po česneku. Další rozdíl je ten, že listy medvědího česneku rostou ze země odděleně, konvalince ze stonku trčí dva listy. Medvědí česnek má kulatý kvítek, konvalinka zvoncovitý.

Kýchavice bílá (Veratrum album)

Obdobnými zelenými listy mate i kýchavice bílá (Veratrum album). Jestli má sběratel výhodu, tak tu, že kvete od června, tedy v období, kdy medvědí česnek má po sezóně. Jeho listy jsou však spíš podlouhlé, více do špičky, zatímco kýchavice bílá je má kulatější. A opět – nevoní po česneku.

Áron plamatý (Arum maculatum)

Tato rostlina je pěkně zákeřná. Vyskytuje se na stejných stanovištích jako medvědí česnek. Neroste však v takových početných skupinkách. Áron plamatý (Arum maculatum) je také spíš světlejší, opět má kratší a oblejší listy než medvědí česnek.

Áron východní (Arum cylindraceum)

Obdobně jako u plamatého předchůdce – listy jsou v podstatě jiné než u česneku medvědího. Áron východní (Arum cylindraceum), stejně jako plamatý, roste poměrně vzácně v našich končinách. Nevoní-li bylina po česneku, neberte ji.

Medvědí česnek – sběr

Medvědí česnek je díky své omezené době úrody spíš nedostatkovým zbožím. Ve větších supermarketech se s ním ani tak nesetkáte, koupíte jej v menších obchodech, na tržnicích nebo farmářských trzích. Můžete si jej nasbírat, daří se mu v lesích či v hájích, a to na místech, kde je vlhko a stín. Pamatujte, že především je nutné čichat. Jak rostlina nevoní po česneku, může být jedovatá. Medvědí česnek si můžete vysadit a zahrádce, nejlepší jsou cibulky či hlízy, jež umístíte někam do stínu. Sázejte na podzim a umístěte vedle sebe několik sazenic, ať vám vyrostou bohaté trsy.