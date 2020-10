Jde se na bukvice

Češi jsou národem sběračů. Sbíráme houby, lesní plody – především borůvky, maliny, ostružiny, někdy též lesní jahody. Na podzim pak propadáme i sběru plodů. Především kaštanů (plodů z jírovce), žaludů, méně už bukvic. Přitom právě bukvice mají nejzajímavější využití.

Bukvice v minulosti nechyběly ani v jídelníčku

Dnes by vás nejspíš jíst bukvice nenapadlo. Přesto to není tak dávno, co se dostávaly nejen do našich jídelníčků, ale i do jídelníčků hospodářských zvířat. Jsou totiž velice výživné a jde vlastně o olejnatou plodinu. Lisováním bukvic získáme kvalitní olej. Obsahují až 50 % oleje. Lisovalo se samozřejmě za studena a získával se tak nutričně hodnotný olej. Byl voňavý, chutný, trvanlivý. Lisoval se vždy z čerstvých bukvic. Zajímavostí je, že za tepla lisovaný olej měl zásadně horší chuťové vlastnosti. Byl totiž trpkým a získal méně atraktivní barvu.

Na rozdíl od hořkých žaludů byly bukvice i oblíbenou dětskou pochoutkou. Jedly se v podstatě jako čerstvé oříšky. Díky nasládlé chuti se dávaly do jídla i domácím zvířatům. Používaly se třeba výtlačky po lisování oleje. Ty šly však i sušit a používat jako přídavek k mouce. Na rozdíl od žaludů se tím nedegradovala chuť jídla a nebylo je nutné promývat. I když vydatnost byla výrazně menší.

Když jsou bukvice, je třeba toho využít

Větší využití měly bukvice naposled v období po 1. světové válce, kdy sloužily jako náhražka tradičních potravin. Když se bukvice urodí, nenechte si ujít jejich sběr. Na úrodu bukvic, tedy plodů buku, se totiž nedá spolehnout. Často zmrznou a úroda se objevuje zhruba pouze jednou za čtyři roky.

Dnes se bukvice sbírají především do výkupů. Mohou se používat pro krmení zvěře, ale zejména jako semena pro pěstování nových sazenic – v lesoškolkách i soukromníky. Aktuálně je o ně zájem, protože tradiční smrkové lesy zničené kůrovcem se revitalizují a zájem je o výsadbu listnáčů – především dubů a buků, či jsou součástí nově vysázených smíšených porostů. Krásný solitérní buk si můžete vypěstovati pro sebe na zahradě. Možná najdete i prostor pro vysázení aleje. Na co se ale buk lesní vypěstovaný z bukvic hodí, je živý plot. Sazenice buku patří mezi ty drahé a na co je kupovat, když si je můžeme vypěstovat z bukvic?

Pěstování vlastních sazenic buku

Na výsev bukvic je ideální čas právě nyní, na podzim. Nemusíte je totiž takzvaně stratifikovat. Můžete sázet do menších sadbovačů po jednom semenu, ale je to rizikovější a pracnější než jiná metoda. Vezměte si 12 až 15 litrů velký květináč, naplňte jej substrátem na zahradní pěstování a do země dejte zhruba co 5 cm semena. Zatlačte je do hloubky třínásobku velikosti semena. Tento květináč pak zalijte. Na zálivku nezapomeňte ani v zimě. Nesmí vyschnout, ale nepřehánějte to ani s množstvím vody. Na jaře vám bukvice pravděpodobně v hojném množství vyraší. Zhruba od 10cm velikosti, ale klidně až od 20cm, rostlinky buku rozsaďte do samostatných, nejlépe opět 12l květináčů a ještě minimálně jednu až dvě sezóny pěstujte tímto způsobem. Následně je vysaďte volně do půdy.

Pokud si koupíte semena buku třeba na jaře, je nutné je nejdříve namočit do vody, a pak je stratifikovat v ledničce po dobu alespoň 6 týdnů až dvou měsíců. Až pak se mohou vysadit se zárukou vyklíčení. Takto je nutné zacházet i se semeny bukvic, které hned nevysadíte a sušené si je odložíte na výsadbu v další sezóně.

Výkup bukvic

Bukvice se rovněž vykupují. Nasbírat se přitom dají skutečně v hojném množství a ani cena výkupu bukvic není vůbec zanedbatelná. Pod jedním stromem jde v dobrý rok nasbírat klidně i 30 až 50 kilogramů bukvic. Jeden kilogram bukvic je asi 3000 semen. Bukvice se však vykupují čisté, tzv. plavené. Výkupní cena takto plavených bukvic je kolem 300 až 350 Kč za kilogram. Nezapomeňte, že v chráněných krajinných oblastech je sběr zakázaný.

Pojďte se zabavit do lesa

Sběr lesních plodů, včetně bukvic, je zajímavá forma, jak aktivně trávit čas v přírodě. Vezměte děti, košíky a vydejte se místo na houby tentokrát na bukvice. Sběr bukvic baví i menší děti a je skvělou motivací pro zajímavější a delší procházky.