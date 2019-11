Jaký stromeček? Klasiku nebo kavkazské jedle vypěstované speciálně pro vánoční trh?

Tak už nám to začíná. V obchodech vánoční výzdoba, reklamy plné hraček a dalšího zboží, které nutně od Ježíška potřebujeme a v neposlední řadě přeplněné supermarkety a shánění stromečku. Stále více domácností volí stromeček živý a že se pro něho nevyplatí jet s pilkou do lesa je více než jasné. Myslivci totiž pravidelně sprejují dostupné stromečky speciálními chemikáliemi, které při přesunu do interiérového prohřátého prostředí začnou nesnesitelně páchnout. Takto se vánočně naladit nechce opravdu nikdo.

Nakupujeme vánoční stromek

Už zanedlouho bude možnost koupit stromek u každého většího nákupního centra. V nabídce bývají levnější smrčky a borovičky. Pokud si chcete za stromeček připlatit, sáhněte po kavkazských jedlích, které jsou dováženy z klimaticky vhodných podmínek, aby vydržely v domácnostech dlouho svěží a vonící. Jde o kvalitní vánoční stromky, které se pěstují na plantážích, kde má každý stromek dostatek prostoru pro pravidelný růst. Většinou jde o několik málo zavážek na náš trh, takže nepočítejte s tím, že těsně před Štědrým dnem seženete stromeček čerstvější. Naopak už nebude takový výběr a vaše dobrá vůle nebude příliš zúročena. Stromek na poslední chvíli kupujte jen v případě, že ho nemáte kam umístit a ihned po nákupu jej začnete zdobit.

Velmi výjimečně se setkáme se stromečky z prořezu, tedy vytěžené z lesa. Důvod je jednoduchý. Zákazník je čím dál náročnější a hlavně podobné stromky nebývají o mnoho levnější, než ty dokonalé z plantáže. Je to ale škoda a spousta ekologických domácností raději sáhne právě po stromcích, které byly vyřezány jen a pouze z důvodu nadbytečné konkurence. Dávají tedy prostor stromečkům, které v lese zůstaly.

Prodejci jsou s dobou, a proto mnoho z nich neukončí prodej tradičně 24. prosince, ale až 7. ledna, aby stihli nákup i ti, kteří slaví Vánoce podle juliánského kalendáře.

Pro snadnou manipulaci si stromek nechte zabalit do sítě a zúžit spodek kmenu maximálně na průměr 5 cm, což usnadní připevnění do stojanu.

Stromek je vhodné nechat až do doby zdobení v chladnu, třeba na balkoně. Voda je neméně důležitá, stromek umístěte do velké nádoby s vodou. Pak už stačí jen nazdobit. Ale jak?

Trendem pro letošní rok je barva aqua



Nejvíce „in“ je aktuálně mezi interiérovými vánočními barvami podle anglické všeho sytě bleděmodrá, tedy aqua. Tato barva je příjemně pozitivní a jasná, je inspirovaná vodou a jejími barevnými tóny. Lze předpokládat, že vhodně zvolené doplňky s námořní či mořskou tematikou budou k této barvě velmi dobře ladit. Nový trend barvy aqua navazuje na dosud populární zeleně mátovou barvu mint a předloňskou růžovou.

Tato barva navíc spolu s bílou barvou vytvářejí příjemný pocit čistoty. Top barvou pro příští rok pak bude podle designérů lila nebo fialová.