Jak zjistit, zda je strom mrtvý: 6 znaků, které je třeba hledat

Stromy jsou klíčovými prvky našich zahrad a krajin, poskytují stín, zlepšují kvalitu vzduchu a zvyšují estetickou hodnotu prostředí. Nicméně i stromy mají svou životnost, a někdy se stává, že strom, který vypadal zdravě, začne vykazovat známky úpadku nebo dokonce odumření. Jak ale poznat, zda je strom skutečně mrtvý, nebo se pouze zotavuje z náročného období? Zde je šest hlavních znaků, které vám pomohou zjistit stav stromu.

1. Absence listí nebo jehličí

Jedním z prvních a nejviditelnějších znaků, že strom může být mrtvý, je absence listí nebo jehličí v sezóně, kdy by měl být plně olistěný. Pokud je strom v zimě bez listí, není důvod k obavám. Pokud ale strom zůstává bez listí na jaře či v létě, kdy by měl kvést a zelenat se, je to jasný varovný signál. U jehličnatých stromů je možné pozorovat opadání jehličí, což by normálně nemělo nastat ve velkém rozsahu.

2. Suché a lámavé větve

Dalším znakem mrtvého stromu jsou suché a lámavé větve. Zkuste ohnout menší větev – pokud se snadno zlomí, může to naznačovat, že strom není již dlouho živý. Zdravý strom by měl mít větve pružné, plné mízy. Pokud se větve lámou a jsou suché, je to důvod k obavám.

3. Kůra se odlupuje

Zdravý strom by měl mít pevnou a nepoškozenou kůru. Pokud začnete pozorovat odlupující se nebo praskající kůru, může to znamenat, že strom odumírá. Dlouhodobé odlupování kůry může vést ke vzniku trhlin, které stromu znemožňují přístup k vodě a živinám, což postupně vede k jeho zániku.

4. Houbová infekce

Houbové infekce jsou často známkou vážných problémů se stromem. Pokud u paty stromu nebo na jeho kmeni najdete houby, je pravděpodobné, že strom je ve špatném stavu. Houby obvykle indikují rozklad dřeva, což je známkou toho, že strom je již v procesu odumírání.

5. Žádné nové výhonky

V období vegetace by strom měl pravidelně vyhánět nové výhonky a listy. Pokud na jaře nevidíte žádné známky nového růstu, strom pravděpodobně odumřel. Nové výhonky a pupeny jsou jedním z klíčových znaků zdravého stromu. Pokud tento růst chybí, strom může být mrtvý.

6. Test škrábnutím

Jedním z jednoduchých způsobů, jak zjistit, zda je strom mrtvý, je tzv. test škrábnutím. Jemně škrábněte kůru na větvi nebo kmeni nehtem nebo nožem. Zdravý strom má pod kůrou zelenou vrstvu – kambium. Pokud pod kůrou nenajdete žádnou zelenou vrstvu, ale jen suchou, hnědou nebo šedou tkáň, strom je pravděpodobně mrtvý.

Závěrem, pokud zjistíte některý z těchto znaků u stromu na vašem pozemku, je pravděpodobné, že strom odumírá nebo již zemřel. V takovém případě je vhodné konzultovat situaci s odborníkem, který vám může poradit, zda strom odstranit nebo zda existuje možnost jeho záchrany. Mrtvé stromy mohou představovat nebezpečí, například pádem větví, a proto je důležité jednat rychle.