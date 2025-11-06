Jak zazimovat zeleninový záhon, aby byl na jaře připravený k výsadbě
Listí padá, rána jsou chladná a v záhonech už toho moc nezůstalo. Jen pár posledních košťálů kapusty nebo pórku a zbytky petržele, které se drží zuby nehty. Listopad je ideální čas na to, připravit záhony na zimu, aby si půda odpočinula a na jaře byla plná života a síly.
Začněte úklidem
Než se pustíte do samotného zazimování, záhony je potřeba očistit od zbytků rostlin. Všechno, co už neplodí, vytrhejte, ale pozor – zdravé rostliny můžete klidně přidat na kompost. Ty, které jsou napadené plísní nebo škůdci, raději odneste stranou nebo spalte, jinak si problém přenesete do další sezóny.
Já to dělám většinou tak, že si projdu záhon po záhonu, shrabu listí, odstraním suché stonky a nakonec záhon lehce prokypřím, aby půda mohla „dýchat“.
Půdu zryjte, ale s citem
Na podzim je vhodná doba na hluboké rytí. Půda se během zimy krásně provzdušní, promrzne a rozpadne se na jemnější hrudky. Tím se přirozeně zlepší její struktura a na jaře bude připravená pro nové výsadby.
Rytí ale nedělejte, pokud je půda přemokřená nebo zmrzlá – akorát byste ji zhutnili. Mně se nejvíc osvědčilo rýt v době, kdy je zem ještě měkká, ale už chladná. Není třeba půdu úplně obracet – stačí ji jen prokypřit rýčem nebo vidlemi a nechat ji, ať si přes zimu „sedne“.
Přidejte kompost nebo hnůj
Zima je ideální období na to, dodat půdě živiny. Pokud máte vyzrálý kompost, rozprostřete ho po povrchu v asi třícentimetrové vrstvě a lehce zapravte do horní části půdy. Můžete použít i koňský nebo kravský hnůj, ale jedině dobře zetlelý. Čerstvý by během zimy spíš napáchal škodu – pálil by kořeny a zbytečně by přitahoval škůdce.
Já občas kombinuji kompost s popelem ze dřeva. Ten obsahuje draslík a vápník, které půdě prospívají, zvlášť pokud pěstujete plodovou zeleninu.
Zelené hnojení – práce, kterou za vás udělají rostliny
Pokud máte záhon, který už je prázdný, ale nechcete, aby přes zimu jen tak ležel ladem, zasejte zelené hnojení. Skvěle se hodí hořčice, svazenka nebo žito. Tyto rostliny rychle vyklíčí, zpevní půdu a brání plevelům v růstu. Na jaře je stačí posekat a zapracovat do půdy – stanou se z nich přirozené hnojivo.
Je to jednoduchý a přirozený způsob, jak si udržet úrodnou půdu bez chemie.
Zakryjte záhony, které chcete chránit
Ne všechny záhony je nutné přikrývat, ale tam, kde máte mladé rostlinky nebo bylinky, se to určitě vyplatí. Skvěle poslouží netkaná textilie, chvojí nebo listí. Ochrání půdu před prudkými mrazy, vysycháním i erozí.
Pokud máte například záhon s pórem nebo růžičkovou kapustou, postačí lehké přihrnutí zeminou nebo mulčem. Tyto druhy zvládnou i nižší teploty, ale ochrana proti promrzání jim rozhodně neuškodí.
Co s nářadím a závlahou
Když už budete na zahradě, vyplatí se udělat malou revizi i nářadí a zavlažování. Hadice odpojte, vypusťte z nich vodu a schovejte je dovnitř, aby nezamrzly. Kovové části nářadí očistěte, osušte a potřete trochou oleje, aby přes zimu nerezavěly.
Malý tip navíc – myslete i na ptáčky
Na podzim často hrabeme listí a čistíme záhony do posledního lístku. Ale nechte někde na kraji zahrady malý „divoký kousek“ – hromádku listí, větviček nebo kompost. Přezimují v ní užiteční tvorové, jako jsou ježci, žáby nebo hmyz, který na jaře pomůže opylovat květiny. Ptáci si zas rádi vyzobávají semínka ze suchých rostlin. Takže se vyplatí nechat zahradu trochu přirozenou.
Zazimování záhonů není žádná věda
Není to nic složitého ani náročného. Stačí pár hodin práce a vaše půda vám to na jaře bohatě vrátí. Když se o ni postaráte teď, nebudete pak muset zdlouhavě řešit, proč vám něco neroste.
Já to beru jako takový rituál uzavření sezóny – uklidím záhony, pohnojím půdu, dám všechno do pořádku a pak si s dobrým pocitem uvařím čaj. A když pak v březnu vykoukne první sluníčko, těší mě vědomí, že je všechno připravené.
Komentáře k článku
Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.