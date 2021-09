Jak zabezpečit rodinný dům? Pomohou i venkovní žaluzie

Zabezpečení vašeho domu se rozhodně nevyplatí podceňovat! Vloupání přitom hrozí stejně obyvatelům měst jako rodinám na vesnici. Máte obavy o svůj majetek, když opouštíte domov? Zloděje můžete odlákat například pomocí chytré domácnosti a dálkového ovládání stínění.

Myslete na to, jak zabezpečit dům, když není nikdo doma

Ať už odcházíte do práce nebo odjíždíte na dovolenou, měli byste vždy předtím, než dům opustíte, zkontrolovat, zda jsou zavřená všechna okna, dveře (vchodové, balkonové i na terasu) a garážová vrata. Ideálně byste měli mít řádně zabezpečenou i příjezdovou branku a dostatečně vysoký a bezpečný plot kolem domu. Klíče od domu také nikdy neschovávejte pod podložku, do květináče apod.

Během delší nepřítomnosti byste také měli požádat sousedy nebo známé, aby vám ze schránky vybírali poštu. Zbytečně tak nebude poutat pozornost zlodějů. Dalším způsobem, jak maskovat, že je dům prázdný, jsou například spínače světel. Pokud je váš dům opatřen motoricky poháněným venkovním stíněním na dálkové ovládání, vyplatí se rolety nebo žaluzie během vaší nepřítomnosti občas během dne vytáhnout.

Možnosti zabezpečení rodinného domu

Pokud máte strach o své cennosti, je dobré svou domácnost pojistit proti krádeži. Účinným opatřením proti vloupání je elektronický zabezpečovací systém, který vás o vniknutí cizích osob do vašeho domu bude informovat SMS zprávou nebo zvukovým signálem. Jeho pořízení je však poměrně nákladné. Mnoho lidí si také okolo domu nebo nad vchodové dveře instaluje kamerový systém. Investovat se rozhodně vyplatí do bezpečnostních dveří. Na výběr je zpravidla šest kategorií bezpečnosti – do běžných domácností se přitom doporučuje třída 3 nebo 4. A ve stejné třídě nezapomeňte dveře doplnit o zámek, panty, zárubně apod.

Nejde to dveřmi? Půjde oknem!

Ani s vysoce zabezpečenými dveřmi ještě pořád nemáte vyhráno. Další slabinu vašeho domu, kterou zloděj jistě vyzkouší, představují okna. Bydlíte-li v přízemí, hodí se na okna pořídit bezpečnostní fólii, která prosklenou plochu zpevní a odolá pokusům o rozbití skla. Dalším způsobem zabezpečení domu jsou například uzamykatelné okenice. Okna svého domu můžete doplnit i o bezpečnostní kliky a kování, které znemožňují vypáčení oken.

Stínění oken pro pohodlí i bezpečí

Spousta lidí neví, že venkovní žaluzie a rolety fungují nejen jako účinná ochrana před sluncem či tepelná a zvuková izolace, ale podporují také funkci zabezpečení domu. Předokenní rolety lze například opatřit pojistkou proti vytažení, takže zlodějům výrazně znesnadní přístup dovnitř do domu. Venkovní rolety do oken chrání i samotná okna před větrem, prudkým deštěm a UV zářením. Při stažení vytvoří pevný pancíř, který také snižuje hlučnost z okolí, v létě zabraňuje přehřátí interiéru a v zimě naopak úniku tepla.

Výjimečně odolná předokenní žaluzie s bezpečnostními prvky

Venkovní žaluzie do oken vám díky svým lamelám, které lze naklápět, umožní větrat a regulovat množství světla v místnosti. Takže vám zároveň dopřejí chládek a soukromí. Pokud chcete, aby vaše žaluzie byla součástí zabezpečení rodinného domu, vybírejte venkovní žaluzie s bezpečnostními prvky. Prémiová žaluzie Protal se zesílenými lamelami ve tvaru písmene U například obsahuje speciální pojistku proti vytažení. Je navíc vybavena mechanismem, který při stahování žaluzie rozpozná jakoukoliv překážku. Nedojde tak ke škodám a úrazům. Díky své celokovové konstrukci odolá Protal i velmi silnému větru o rychlosti až 88 km/h. Je také zárukou dlouhé životnosti – i bez údržby funguje minimálně 30 let.

Stínění jako součást chytré domácnosti

Přestože je tato venkovní žaluzie celokovová, nemusíte mít obavy, že bude manipulace s ní hlučná. Její lamely jsou totiž opatřeny gumovým těsněním, které tlumí hluk při dovírání lamel. Ovládat žaluzii Protal je díky motorickému pohonu velmi snadné. Vybírat můžete mezi ovládáním pomocí nástěnného vypínače nebo dálkového ovladače, který vám umožní stínění stahovat a vytahovat odkudkoliv z domu. Další možností je propojit žaluzii pomocí chytré aplikace se svým tabletem nebo telefonem, díky čemuž budete mít stínění pod kontrolou i v době, kdy se budete nacházet mimo domov. Venkovní žaluzie a rolety můžete navíc zapojit do chytré domácnosti a propojit je například s osvětlením nebo bezpečnostním systémem.