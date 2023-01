Jak vytvořit jednoduchou dešťovou zahradu pro řešení problémů s dešťovou vodou

Kdykoli prší, všechna ta voda musí někam odtéct. Naše domy, terasy, příjezdové cesty a další zpevněné povrchy zabraňují prosakování vody do potoků a podzemních vodonosných vrstev. Místo toho dešťová voda obvykle odtéká do dešťové kanalizace a stok, přičemž s sebou často nese znečištění, které může kontaminovat vodní zdroje. Vytvoření dešťové zahrady na dvoře je praktické a krásné řešení. Tento vodohospodářský krajinný prvek je navržen tak, aby zachycoval a filtroval odtékající dešťovou vodu pomocí původních rostlin. Dešťová zahrada navíc poskytne domov ptákům, motýlům a dalším užitečným živočichům. Pomocí těchto jednoduchých kroků si navrhněte vlastní ekologickou dešťovou zahradu.

Výběr správného místa pro dešťovou vodu

Dobře si prohlédněte svůj dvůr či zahradu: Jsou na něm nízká místa, kde po silném dešti zůstává trocha vody? To by mohlo být přirozené místo pro založení dešťové zahrady. Určitě také budete chtít, aby místo bylo na plném slunci až v polostínu a alespoň 3 metry od vašeho domu. Nakonec umístěte dešťovou zahradu do svahu od odtoku, příkopu nebo jiného odtoku vody, která odtéká ze zpevněných ploch na vašem pozemku.

Příprava půdy

Z místa, kde chcete vytvořit dešťovou zahradu, odstraňte trávník nebo jinou vegetaci. Jílovitá půda je nejvhodnější, protože má pomalejší vsakování a umožňuje pomalý odtok vody. Pokud si nejste jisti, jaký typ půdy máte, proveďte půdní test, který lze obvykle za malý poplatek provést prostřednictvím státní poradenské služby. Pokud máte kyprou, písčitou půdu, budete muset do oblasti dešťové zahrady přidat kompost a ornici, které pohlcují vodu.

Vykopejte půdu do hloubky 15 cm a mírně se svažte od vnějších okrajů do středu, kde by měla být nejhlubší. Ze sypké zeminy vytvořte na nejnižší straně dešťové zahrady nízký val. Jakmile bude voda proudit do nové dešťové zahrady, násep ji pomůže zadržet na dostatečně dlouhou dobu, aby se mohla vsakovat do půdy. Pokud vytvoříte zahradu hlubší než 15 cm, mohli by se stát problémem komáři, protože vodě bude trvat déle, než zcela prosákne a dostatečně se odpaří.

Výběr původních kvetoucích rostlin a travin

Nejlepší rostliny pro dešťové zahrady jsou ty, které snášejí vlhká místa. Dobře se hodí mnoho původních rostlin z bažinatých stanovišť. Snažte se použít původní trávy, ostřice a rákosiny alespoň na třetině až polovině dešťové zahrady. Tyto rostliny mají velmi hluboký kořenový systém, který pomáhá vodě vsakovat se do půdy. Pro co nejhezčí vzhled vybírejte také rostliny s různými typy listů, strukturou a barevnými květy.

Přidání okrajových rostlin

Mezi další vhodné rostliny pro dešťovou zahradu patří okrajové rostliny, které nemusí být nutně původní. Tyto rostliny obvykle rostou při okraji nebo na okraji jezírka a snášejí oba extrémy vlhkosti: Jsou schopny prospívat v přemokřené půdě, ale jsou spokojené i s obdobím sucha a po opětovném přístupu k vodě se vrátí zpět. Mezi takové rostliny patří dosna neboli kana, ibišek šarlatový, kosatec žlutý nebo kosatec sibiřský, lobelka šarlatová a řetězovka viržinská.

Plánování a výsadba dešťové zahrady

V posledním kroku návrhu dešťové zahrady rozmístěte rostliny tak, jak je chcete mít rozmístěné podle návodu na štítku. Pro přirozenější vzhled a nejlepší celkový efekt zvažte výsadbu ve větších závějích po pěti až sedmi rostlinách. Po zasazení všech rostlin do země je dobře zalijte a přidejte vrstvu mulče. Pokud je prvních několik týdnů po výsadbě suché počasí, pokračujte v zalévání, abyste pomohli novým rostlinám zakořenit. Odstraňte veškerý plevel, který se objeví. Po prvním létě nebude dešťová zahrada potřebovat žádnou další péči kromě jarního prořezávání starého odumřelého porostu.