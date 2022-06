Jak vyrobit účinný přípravek na hubení plevele? S pomocí octa a soli!

Práce na zahradě je sama o sobě tvrdá a náročná. Poslední věc, kterou byste zajisté chtěli, je plevel, který se rozrůstá doslova všude, včetně příjezdové cesty či mezi vašimi pracně vysázenými petúniemi. Pokud se plevel navíc dostane na příjezdovou cestu nebo chodník, může se snadno stát nebezpečným, jelikož hrozí riziko zakopnutí či alergické reakce.

Tím, že se naučíte, jak vyrobit přípravek na hubení plevele, můžete zastavit nežádoucí plevel v počátku a přitom použijete levné přísady pro domácnost, které nepoškozují domácí prostředí. Pokračujte ve čtení a zjistěte, jak si vyrobit domácí prostředek na hubení plevele se 3 složkami, které sníží údržbu vašeho dvora a zahrady na minimum – a vám tak zbyde volný čas na to, co máte rádi.

Jak vyrobit přípravek na hubení plevele

Tyto tři ingredience, které znáte z vaší kuchyně sice vypadají na první pohled neškodně, ale společně tvoří dokonalou a velmi silnou trifectu.

Co budete potřebovat:

Ocet

Prostředek na mytí nádobí

Sůl

Láhev s rozprašovačem

Džbán se 4 litry vody

Proč tento recept funguje

Dvě aktivní složky v tomto receptu jsou sůl a ocet – ocet obsahuje kyselinu octovou, vysoušedlo, které odvádí vlhkost z listů, což zabíjí různé druhy plevele. Mějte však na paměti, že sůl může prosakovat do půdy a zabíjet tak rostliny, které jsou poblíž. Používejte proto tento prostředek na hubení uvážlivě a dávejte pozor, abyste postříkali pouze plevel, který chcete zabít.

Prostředek na nádobí je zahrnut pro své povrchově aktivní vlastnosti. Spíše než roztok octa a soli, které by snadno mohli z listů stéct, prostředek jej drží na místě, což umožňuje přísadám prosakovat do listů. To je zvláště užitečné, pokud se snažíte hubit plevel s voskovým povrchem.

Krok č. 1 – Smíchejte ingredience

Nejjednodušší základní ingrediencí pro domácí hubič plevele je 4 litrový džbán vody. Můžete použít starou konvičku na mléko, která byla důkladně vypláchnutá a naplněná vodou z vodovodu, nebo použít 4 litry destilované vody.

Z džbánu vylijte asi 1,5 litru vodu, aby byl prostor pro přísady.

Přidejte 1 šálek kuchyňské soli do džbánu s vodou. S pomocí trychtýře bude tento úkon mnohem snazší.

Do džbánu přidejte 1 šálek octa.

Přidejte 1 polévkovou lžíci prostředku na nádobí.

Otáčejte džbánem, dokud se sůl nerozpustí.

Naplňte lahvičku s rozprašovačem roztokem a zbývající roztok uložte pro budoucí doplnění.

Krok č. 2 – Aplikujte přípravek na hubení plevele na stonky a listy

Nastříkejte prostředek na hubení plevele na stonky a listy nežádoucích rostlin na květinových či zeleninových záhonech za slunečného počasí při slabém větru. Vyhněte se postřiku plevele brzy během dne, kdy by mohly být listy ještě vlhké, což by mohlo způsobit stékání roztoku. Nenanášejte na betonové chodníky, příjezdové cesty či terasy, protože sůl může změnit barvu či narušit beton, což má za následek odlupování povrchu. A nestříkejte, pokud venku fouká vítr – chcete se přeci vyhnout nechtěnému postřiku na rostliny, které nechcete zabít.

Neočekávejte, že uvidíte výsledky přes noc – v závislosti na tom, jak odolný je plevel (pampelišky jsou obzvlášť odolné), může trvat až dva týdny plevel zabít. Jiné jemné plevele, jako je Šrucha, mohou začít vadnout již během 2-3 dnů. Keře a plevelné rostliny mohou vyžadovat opakované ošetření během několika týdnů, ale pro ekologicky smýšlející zahradníky stojí za to vyhnout se nutnosti používat komerční prostředky na hubení plevele.

Krok č. 3 – Odstraňte všechny nehody spojené s postřikem a sledujte, zda v oblasti neroste plevel nový

Pokud jste omylem nastříkali domácí prostředek na hubení plevele na rostlinu či keř, ihned roztok z rostliny opláchněte hadicí. Vzhledem k tomu, že tento domácí prostředek není tak silný jako chemické prostředky, opláchnutí jej před uschnutím obvykle stačí k ochraně rostlin.

Buďte proaktivní – je mnohem snazší hubit mladé, nové plevele domácím prostředkem, než hubit plevely zralé, které mají vyvinuté kořenové systémy. Každých pár dní vezměte lahvičku s rozprašovačem na zahradu a lehce postříkejte jakýkoli nový plevel, který se objevil. A to je vše, co musíte udělat, aby byla vaše zahrada nebo záhonky bez plevele.