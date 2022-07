Jak v létě vyhřívat bazén? Poradíme vám kreativní způsoby!

Letní počasí a teploty jsou tu a to znamená jediné – je čas napustit bazény! Nikdo z nás samozřejmě nemá rád, když se celý den vyhřívá na sluníčku a pak musí s rozpáleným tělem skočit do ledové vody, aby se zchladil. Proto pro vás máme chytrá řešení, jak si můžete vodu v bazénu rychle a spolehlivě ohřát, aby vás při příštím ponoření nečekal ledový šok, ale příjemné osvěžení.

Rozprostření solárního krytu

Voda v bazénu ztrácí teplo díky odpařování. Když slunce ohřívá vodu v bazénu, teplá voda stoupá k horní části, kde se odpařuje. Solární kryty jsou vytvořeny tak, že vytváří bariéru, která zabraňuje úniku ohřáté vody z bazénu. Mají také malé vzduchové kapsy, vzhledově i na omak podobné bublinkové fólii, které zachycují teplo ze slunce a následně ho předávají do vody. Blokováním odpařování a přenosem tepla může solární kryt zvýšit teplotu vody v bazénu až o úžasných 12°C!

Smotání černé zahradní hadice

Naviňte dlouhou černou zahradní hadici v blízkosti bazénu tak, aby na ni dopadalo hodně přímého slunečního světla. Ta pak bude absorbovat sluneční teplo. Jeden konec hadice připojte k čerpadlu nastavenému na čerpání vody z bazénu (můžete použít i čerpadlo bazénu) a druhý konec umístěte do bazénu. Jak čerpadlo vytahuje vodu z bazénu a tlačí ji hadicí, horká hadice vodu ohřívá a pak ji vrací zpět do bazénu.

Plovoucí solární kroužky

Solární kroužky fungují podobně jako solární kryt, ale jejich použití je jednodušší. Každý prstenec má obvykle průměr 150 cm. Pokud jich je v bazénu několik pohromadě, fungují jako solární kryt, který zabraňuje odchodu ohřáté vody z bazénu a zároveň absorbuje teplo ze slunce a předává ho do vody. Solární prstence se snadněji umísťují a odstraňují než plnohodnotný kryt, ale nejsou zas tak účinné při ohřevu vody.

Položte solární rohože

Použití solárních rohoží k ohřevu bazénu je podobné, jako použití černého hadicového ohřívače, akorát se místo hadice používá rohož. Solární rohož se skládá z ploché černé vinylové rohože s řadou trubek uvnitř, které zadržují vodu. Rohož leží naplocho na střeše nebo jiném povrchu (garáž, zahrada), kde může absorbovat teplo ze slunce. Čerpadlo čerpá vodu z bazénu a protlačuje ji trubkami uvnitř rohože, čímž se voda ohřívá a poté se vrací zpět do bazénu.

Nechte plavat několik černých pytlů na odpadky

Protože předměty tmavé barvy, jak všichni jistě víme a známe, pohlcují sluneční teplo, umístění černého materiálu s velkou plochou na bazén pomůže ohřát vodu. Jedním ze způsobů, jak tento koncept uplatnit v praxi, je nechat v bazénu plavat velké černé pytle na odpadky (ano, skutečně máme na mysli pytle na odpadky). Pytle budou absorbovat teplo a předávat ho vodě v bazénu, čímž ji ohřejí, a zároveň poslouží jako bariéra, která zabrání odpařování teplé vody na hladině bazénu. Pytle můžete nechat plavat samotné nebo je přehodit přes bazénové nudle, abyste jim dodali vztlak. Nejlepších výsledků dosáhnete, když použijete pytle silné (3 milimetry), které se používají pro stavební firmy.

Nalijte tekutý solární kryt

Stejně jako standardní solární kryt, tak i tekutý solární kryt, jako je výrobek od společnosti Natural Chemistry (k dostání na Amazonu), zastavuje unikání tepla z bazénu. Místo pevného materiálu je však bariéra tvořena tenkou vrstvou alkoholu. Alkohol má menší hustotu než voda, takže na povrchu bazénu vytvoří film, který brání odpařování vody. Přestože není tak účinný jako pevný kryt, může tekutý solární kryt snížit odpařování ohřáté vody z bazénu až o 85 %.

Investujte do solárního ohřevu bazénu

V solárním systému ohřevu bazénu se voda z bazénu čerpá do solárních článků umístěných na střeše domu. Články pak vodu ohřívají, než se vrátí zpět do bazénu. Pořízení a instalace solárního ohřevu bazénu není levná záležitost – to vás raději informujeme dopředu, ale na rozdíl od běžných plynových a elektrických ohřívačů bazénu nestojí jeho provoz nic. Nejlepších výsledků dosáhnete, když solární články použijete společně se solárním krytem.