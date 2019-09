Jak úspěšně zvládnout stavbu domu? Potřebujete kvalitní projekt a moderní stavebný systém!

Plánujete nový dům a možná si říkáte, kde začít. Zkuste se inspirovat u těch, kteří už mají tuto cestu úspěšně za sebou. Majitelé tohoto rodinného domu se rozhodli postavit moderní a úsporné bydlení. Díky profesionálně zpracovanému projektu na míru a volbě kvalitního stavebního materiálu byl průběh stavby spíše radostí než starostí.

První kroky k realizaci jejich představ stavebníky vedly do projekční kanceláře– vybrali si mladé architektonické studio, které jim zpracovalo individuální projekt na míru a kvalitní poradenské služby jim usnadnily další kroky. Jako optimální materiál pro svůj projekt zvolili stavební systém Ytong. Jak se na stavbě materiál osvědčil a co by doporučili budoucím stavebníkům? Prozradí nám majitel domu, který svou původní práci projektového manažera ve strojírenství vyměnil za stavění domů z Ytongu.

Proč jste se rozhodli pro systém Ytong?

Mezi hlavní důvody určitě patří rychlá a suchá výstavba, dobře tepelně izolační vlastnosti i následná jednoduchá manipulace při drážkování (voda, plyn, elektrika). Ytong tvárnice jsou velmi přesné, bylo jednoduché zateplovat dům, jednoduše se také nanášely vnitřní omítky a všechny vnitřní obklady v koupelně a WC mají perfektně přesný pravý úhel. I vrtání jakýchkoliv děr v již zabydleném domě je velmi jednoduché, postačí vám aku šroubovák. Dalším benefitem bylo, že stavební firma, která dům stavěla, realizuje výstavbu rodinných domů zejména z tohoto materiálu, a tedy s ním má nesčetné zkušenosti.

Jaké jsou podle vás výhody daného stavebního systému?

Mohu potvrdit, že má opravdu dobré tepelněizolační vlastnosti, v domě je i při nízkém výkonu kotle a vytápění stabilních 23 stupňů. Ytong je navíc cenově velmi dostupný a nabízí širokou škálu různých typů stavebních prvků. Pokud vím, jako jediný nabízí na míru vyrobené schodiště, co u jiných značek možné není. Schodiště je postaveno za pár hodin, je okamžitě pochozí, netřeba šalovat, armovat nebo betonovat. Stejně je to i se stropním systémem.

Jak se vám s výrobcem spolupracovalo?

Komunikace v technických otázkách probíhala skutečně na vysoké úrovni – technici mají skutečně odborné znalosti a reagovali na naše potřeby rychle. Jsem s výrobcem i poradci v kontaktu i nadále – svou původní profesi projektového manažera ve strojařské společnosti jsem vyměnil za práci ve stavební společnosti, která staví zejména rodinné domy z Ytongu.