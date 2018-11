Jak účinně shrabat listí a jak vybrat účinný fukar?

Podzim je v plném proudu a kromě kochání se krásně zbarvenou krajinou je na čase udělat poslední práce na naší zahradě. Poté už si budete moci odpočinout, protože za nedlouho zahradu pokryje sněhobílá peřina. A právě jedním z posledních úkolů, které na nás na podzim čekají je hrabání listí. Tuto činnost možná většina z vás doslova nesnáší, a proto vám dnes přinášíme pár typů, jak si tuto činnost trochu zpříjemnit a hlavně také urychlit.

Už vás nebaví hrábě?

I vy patříte mezi ty, kteří ještě loni hrabali listí hráběmi a už vás nebaví celý ten zdlouhavý proces? Pak je možná na čase udělat malou změnu. Vzhledem k tomu, že hrabání listí jde většinou ruku v ruce se sekáním trávy, máme pro vás takovou malou vychytávku. Probíhal u vás tento rituál vždy tak, že jste nejdříve pohrabali listí a pak teprve šli posekat trávu? Napadlo vás již někdy zkusit vzít rovnou sekačku a při sekání trávy rovnou posbírat i popadané listí? Sekačka může posloužit jako takový stroj 2v1 a vy se tak ušetříte spoustu práce a také času. Výhody tohoto způsobu sběru jsou tedy jasné a to je především výrazná úspora času a také práce. Jedinou nevýhodou v tomto způsobu vidíme to, že budete muset častěji vysypávat koš u sekačky a také to, že se sekačkou se bohužel nedostanete všude, přeci tedy jen budete muset do nějakých menších koutů zajet hráběmi. I tak ale času ušetříte spoustu a možná pro vás tato činnost již nebude tak neoblíbená.

Fukary a vysavače na listí

Pokud vás předešlá možnost nezaujala, anebo pro vás není zkrátka možná, je tu další velmi pohodlný způsob v podobě fukarů a vysavačů určených přímo pro listy. Pomocí fukaru můžete listí jednoduše nafoukat na malé kupičky a pak uklidit. Pokud budete mít i vysavač na listí, můžete pak připravené kupičky listí jednoduše vysát a je hotovo. Vysavač na listí ho nasaje do vaku, ve kterém ho také rozdrtí. Tím se velmi výrazně zmenší jeho objem a tak se ho do vaku vejde poměrně velké množství. Tyto přístroje dělíme do jednotlivých skupin, podle kterých si pak můžete vybrat ten, který bude nejvíce vyhovovat vaším požadavkům. Dělí se tedy na:

fukary – ty umí listí sfouknout na kupu a vy jej pak ručně posbíráte

vysavače – ty naopak umí listí pouze uklízet. Nejčastěji se tyto samostatné vysavače používají na veřejných prostranstvích

kombinované – jde o kombinaci fukaru a vysavače a jde samozřejmě i o tu nejvíce prodávanou variantu

Existuje ještě jeden způsob dělení, který stroje dělí na elektrické, motorové a akumulátorové fukary.

Jak vybrat správný stroj?

Prvním kritériem pro správný výběr je vaše zahrada. Musíte se zamyslet nad tím, jak velkou zahradu máte a kolik listí na ní posbíráte. Pokud již máte nějakou představu, je dobré si pár svých favoritů mezi sebou porovnat a zjistit, který vás vyjde nejlépe. Dejte pozor, aby na stroji byly vždy uvedené ty nejdůležitější parametry, mezi které patří například rychlost proudění vzduchu a objemové množství vzduchu. Pokud stroj, na který právě koukáte, tyto parametry nemá uvedené, raději ho nekupujte. Zpravidla se to děje nejčastěji u levnějších, supermarketových strojů. Další, čemu raději věnujte pozornost, je průměr sací trubice. Malý průměr je vždy použit u stroje, který má nízký výkon. Dále si dejte také pozor na to, aby vždy stroj měl možnost regulovat svůj výkon a také si pořádně prohlédněte materiál, ze kterého je vyroben.

Malý typ na závěr

Pokud se rozhodnete pro koupi fukaru, rozhodně neuděláte chybu. Můžete ho totiž použít i v zimě. Velmi snadno a bez námahy s ním totiž odfoukáte i několik centimetrů čerstvě napadaného sněhu.