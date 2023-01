Při zahájení jakéhokoli malířského projektu je výběr barev, které fungují v rámci jednotné barevné palety, polovinou úspěchu. Musíte si umět vybrat správný typ barvy, povrchovou úpravu a také mít na paměti, jak může přirozené a umělé světlo v místnosti ovlivnit zvolené barvy po jejich aplikaci. Nepouštějte se do malování jen proto, abyste později zjistili, že vámi vybrané barvy na stěnách nevypadají stejně jako vzorky barev, na jejichž základě jste se pro barvu rozhodli. Řiďte se níže uvedenými tipy a vyberte si to pravé řešení pro vás.

Jak světlo ovlivňuje barvu nátěru?

Vymalovali jste stěny a výsledek se příliš nepodobá vzorkům, podle kterých jste barvu vybírali? Ve skutečnosti stěny vypadají jinak v závislosti na denní době. Co se tedy stalo? Nejste jediní, kdo má s tímto problém. V této svízelné situaci se ocitlo mnoho lidí, kteří si malují své domovy sami. Důvodem je efekt zvaný metamerismus.

Tento efekt jste pravděpodobně zažili při oblékání ponožek. V LED světle to může vypadat, že jste si oblékli dvě černé ponožky, jenže v jiném světle, například přirozeném, zjistíte, že jedna ponožka je tmavě modrá. K tomuto jevu může dojít i u barvy a měl by být brán v úvahu při výběru barev. Jak vzorek – v tomto případě ponožky – tak zdroj osvětlení mohou ovlivnit vnímání barvy.

Místní odborníci na barvy ve specializovaných prodejnách jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy týkající se nátěrů, výběru barev a vlivu světla ve vaší domácnosti. Vyzvedněte si (pokud je to možné) také vzorek vlastní smíšené barvy a vyzkoušejte si doma několik vybraných barev na stěnách. Výběr barev podle toho, jak vypadají v obchodě, může často vést k ne zcela dokonalým výsledkům, když se barva setká se stěnou. Vzorky barev vám proto umožní vymalovat malý prostor a chvíli žít s různými možnostmi, než učiníte konečné rozhodnutí.

Přirozené světlo

Přirozené světlo (světlo procházející okny vašeho domu či bytu) ovlivňuje vzhled barev v místnosti a mělo by být zohledněno právě při jejich výběru. Účinek tohoto světla závisí na směru, kterým přichází do místnosti, a na poloze slunce. Pokud je váš pokoj orientován na sever, světlo, které do něj vstupuje, bude měkčí a bude působit teplejším dojmem – tmavší odstíny budou vypadat tmavěji a světlé barvy budou o něco tlumenější. Je to proto, že světlo ze severu přidává nádech modré barvy.

Pokud má malovaná místnost jižní expozici, bude do ní dopadat nejintenzivnější světlo. Tmavší barvy budou poněkud zesvětlené a světlé barvy (zejména bílá) mají potenciál zanechat místnost vymytou. Večer se v místnosti na západní straně vašeho domu přidá teplo z oranžových barev a může zanechat místnosti, které jsou oranžové, červené nebo žluté, syté. Východní expozice dodává stěnám místnosti trochu zelené barvy – tuto místnost můžete rozzářit jemnými veselými žlutými barvami.

Nejlepší způsob, jak zjistit, jak přirozené světlo ovlivní barvu malovaných stěn, je vyzkoušet barvy nátěrů v místnosti. Pomocí vzorníků namalujte barvy, o kterých uvažujete, na každou stěnu v místnosti, abyste zjistili, jak budou odstíny barev působit na jednotlivých stěnách. Protože jedna stěna může být osvětlena přímým slunečním světlem, zatímco jiná zůstane ve stínu, budete si moci udělat dobrou představu o tom, jak barva v místnosti celkově působí. Po vymalování několika malých míst zkontrolujte barvy v průběhu dne, abyste zjistili, jak se budou měnit podle toho, jak se mění světlo v místnosti. Podle toho, o co vám jde, můžete barvu upravit tak, že ji o odstín ztmavíte nebo zesvětlíte.

Pomocný tip:

Ráno přidejte na stěny vzorkovanou barvu, abyste ji mohli během dne kontrolovat a sledovat změny barevných odstínů.

Můžete také vzít v úvahu denní dobu, kdy je místnost nejvíce využívána. Pokud používáte jídelnu hlavně večer, určete si odstín barvy, který v tuto denní dobu vypadá nejlépe.

Poznámka: V závislosti na ročním období může ve večerních hodinách hrát roli také vliv umělého světla v kombinaci s přirozeným světlem.

Umělé světlo

Dalším typem světla, které byste měli vyzkoušet před výběrem barev, je umělé světlo. Vnitřní osvětlení obytných prostor je obvykle tvořeno kombinací žárovek s různou teplotou a jasem. V závislosti na druhu světla, které v dané místnosti používáte, se bude lišit jeho vliv na barvu nátěru. Zkontrolujte si vzorky barev při rozsvíceném světle v místnosti, abyste zjistili, jak barvy vypadají pod tímto konkrétním světlem.

Pomocné tipy:

Nábytek je důležitý. Neověřujte světlo versus barvu v prázdné místnosti. Předměty v místnosti také ovlivňují barevné perspektivy, protože různým způsobem pohlcují a odrážejí světlo.

Nezapomeňte vzít v úvahu účinky akcentního osvětlení a pracovního osvětlení, pokud je používáno vedle jiných zdrojů světla.

Mějte na paměti, že stíny mohou způsobit, že barvy barev budou vypadat jinak než v částech místnosti, které jsou osvětleny přímo. Tmavé barvy mohou v těchto oblastech působit matněji a světlejší barvy mohou působit o něco světleji.

Barva a povrchová úprava

Důležitou součástí výběru barev je také rozhodnutí, jaký typ povrchové úpravy by se k vašemu pokoji hodil. Povrchová úprava barvy (rovná, lesklá, pololesklá atd.) hraje roli v tom, jak se barva může měnit v určitém světle, to platí zejména pro lesklé povrchy. Lesk může každé barvě dodat hloubku, ale za určitého světla může být velmi odrazivý, což mění vnímání barvy. Čím lesklejší je povrchová úprava, tím více se od ní odráží světlo a zkresluje vzhled barvy. Ploché povrchy mají menší odraz světla.

U konkrétních barev také hraje roli, jak moc se mohou nebo nemusí měnit v určitém světle. Bílé a smetanové barvy se mohou zdát vanilkové, ale často se velmi dobře přizpůsobují všem světelným podmínkám. To lze říci i o světlých odstínech jiných barev. Bílé a jiné světlé barvy však někdy mohou odrážet odstíny od předmětů v místnosti, jako je nábytek, podlaha, koberce atd. Světlejší a sytější barvy mohou být často problematické a barvy jako khaki, šalvějová a taupe jsou jedny z nejhorších hříšníků, pokud jde o změnu při různém osvětlení.

To je vše! Nyní jste vyzbrojeni těmi nejlepšími znalostmi o tom, jak světlo ovlivňuje výběr barev, a můžete se cítit jistěji při výběru barev pro váš domov.