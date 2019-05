Jak snadno a rychle najít ideální brigádu a spolehlivého brigádníka?

Ideální brigádu si touží najít každý, kdo prahne po nějakém výdělku. Každý má své vysněné představy, že bude pracovat za dobré peníze, brigáda ho bude bavit, nezabere mu veškerý volný čas a nebude muset nikam daleko dojíždět.

Nyní se na situaci podívejme z druhé strany. Jak se hledá takový ideální brigádník? Měl by být spolehlivý, ochotný pracovat, práce by ho měla bavit, a když ho nebude nutné přeplácet, jedině dobře. Však kolik zaměstnavatelů se již setkalo s tím, že jim domluvený brigádník jednoduše nepřišel nebo nedovedl takovou práci, jakou si představovali.

Efektivním hledáním brigády si ušetříte spoustu času

Hledání, ať už na tuto problematiku hledíme z jakéhokoliv úhlu, není snadné. Portál Ideální brigáda se tuto nerovnováhu snaží srovnat a nabízí možnost propojení po výdělku lačnících brigádníků a firem, které nabízejí dlouhodobé nebo krátkodobé brigády či jednorázovou výpomoc.

Nejedná se o žádný klasický inzerentní server, který přetéká nabídkami a poptávkami a nějakou relevantní, kterou zrovna hledáte, na něm ne a ne najít. Naopak jde o propracovaný systém s řadou výhod, a to pro obě zúčastněné strany. Jak pro podnikatele a personalisty, tak pro brigádníky, ať už se jedná o studenty, ženy v domácnosti nebo na mateřské dovolené, důchodce či nezaměstnané. Všem zúčastněným stranám přináší úsporu času, efektivní komunikaci a rychlé obsazení pracovního místa relevantním brigádníkem. Obě strany také mají možnost vzájemně se poznat ještě před prvním osobním setkáním. Jak tedy vše funguje?

Chci brigádu

Po registraci, v níž o sobě sdělíte základní personálie, preference, týkající se druhu brigády, kterou byste rádi vykonávali, v jaké vzdálenosti od bydliště jste schopni pracovat a na kolik si své zkušenosti, znalosti, schopnosti a dovednosti ceníte, můžete začít ihned reagovat na nabídky. Svoji ideální brigádu pak lze sehnat i za pár minut. A navíc zdarma, za registraci ani zprostředkování brigádníci neplatí žádné poplatky.

Všechny nabídky jsou velmi podrobné, okamžitě tak zjistíte, jestli odpovídají vašim představám o ideální brigádě. Pokud na nějakou nabídku zareagujete a daný zaměstnavatel si vás vybere jako ideálního kandidáte, nezbývá vám nic jiného než splnit to, co jste slíbili, na brigádu se dostavit a vydělat si toužené peníze. Jestli se dostavíte a jakým stylem budete pracovat, ovlivní vaše další hledání brigád.

V celém systému totiž funguje systém hodnocení. Jednotliví zaměstnavatelé pomocí jednoduchého hodnocení vyjádří svoji spokojenost s vámi. Stejně tak to funguje i opačně, nezapomeňte se tedy po skončení brigády s ostatními podělit o své zkušenosti s daným zaměstnavatelem a vaši spolupráci ohodnotit.

S tímto způsobem hledání ideální brigády si ušetříte velké množství času. Místo zdlouhavého obcházení firem či dopovídání na spoustu inzerátů máte nabídky přehledně na jednom místě. Navíc, na základě předchozích hodnocení máte přehled o tom, kam nastupujete, a jak to u onoho zaměstnavatele funguje. Zkrátka víte, do čeho jdete.

Hledám brigádníky

Zformulovat lákavou poptávku nemusí být snadné. Po registraci na portálu Ideální brigáda vám s tímto problémem mohou pomoci předpřipravené šablony. Do nich vám už jen stačí zadat termín brigády, požadovaný počet pracovníků, popsat, co by měli vykonávat, a kolik jste ochotni jim zaplatit.

Po vložení poptávky se vám velmi rychle začnout ozývat vaši potenciální brigádníci. Již nyní si o nich zjistíte dostatečně velké množství informací na to, abyste si vyhodnotili, zdali jsou pro vás relevantními kandidáty na nabízenou práci. Poté už si jen zvolíte toho ideálního, který se stane vaším brigádníkem. Celý nábor vám při shodě okolností nemusí trvat více než několik minut.

Při výběru vám pomůže i hodnocení jednotlivých brigádníků od jejich předchozích zaměstnavatelů, které reflektuje jejich spolehlivost a přístup k práci. Pokud by se vám přeci jen nedařilo brigádníky najít a na vině by byly špatně nastavené parametry poptávky, vždy je můžete upravit.

Na závěr si vždy vzpomeňte a ohodnoťte svého brigádníka. On učiní totéž. Jeho pozitivní hodnocení vám zvýší kredit při vašem dalším hledání. Tento způsob nabírání brigádníků představuje výraznou časovou úsporu. Náklady, které na něj vynaložíte, se vám brzy vrátí, máte totiž velikou šanci, že se do ideálního brigádníka trefíte tzv. na první dobrou.