Jak si pořídit studnu?

S rostoucím problémem sucha i nárůstem cen vodného a stočného představuje studna či vrt pro mnoho lidí ideální zdroj nejen užitkové, ale i pitné vody. Co ale všechno pořízení studny obnáší?

Studna je z hlediska Stavebního zákona považována za stavbu, takže je nutné územní rozhodnutí o umístění studny a stavební povolení. Jde ale také i o vodní dílo a pro odběr vody z vodního díla rovněž musíme mít povolení. Při stavbě studny současně s domem vydává společné stavební povolení stavební úřad. „Pro vypracování projektu je samozřejmě nejdůležitějším údajem požadovaná spotřeba vody. V rámci projektu musí být proveden i hydrogeologický průzkum, který určí řadu informací nutných pro vyhloubení studny, včetně vydatnosti zdroje,“ radí Martin Křapa, jednatel společnosti Pumpa,a.s., jež se specializuje na prodej, servis a montáž čerpadel, čerpacích systémů, vodáren i jímek již od roku 1991.

Jak se zorientovat v čerpadlech

Do klasických studní využijete povrchové čerpadlo, které je však schopné vodu čerpat jen z hloubky do 8 m. Od této hranice budete potřebovat ponorné čerpadlo. Pro dodávky vody jsou dnes častější studny vrtané, které se běžně hloubí do 30 m, ale lze vrtat do hloubek řádově mnohem vyšších. „Pro rozvod vody po nemovitosti využijete tzv. domácí vodárnu, která zajistí tlak v rozvodu vody,“ říká Křapa.

Propočítejte si náklady

Celková investice u vrtané studny o hloubce 30 m (včetně vyvrtání, PVC potrubí, obsypání, utěsnění, projektu, posudků a poplatků) se většinou vyšplhá na 70 – 100 000 Kč. Jedná se o významnou investici, ovšem průměrné vodné a stočné se v roce 2019 pohybuje na úrovni cca 90 Kč/m3, což je meziroční růst o 3,2 %. „U čtyřčlenné rodiny se tedy zmiňovaná investice vrátí v horizontu 6-8 let,“ prozrazuje Křapa.

Tip na čerpadlo

Příkladem kvalitního ponorného čerpadla je Pumpa AD. Toto hlubinné čerpadlo je vhodné pro čerpání vody z hlubokých vrtů na závlahu a pro dodávky pitné vody do chat či rodinných domů. Možnost hlubokého ponoru až do 250 m využijí především majitelé hlubších vrtů, v nichž musí čerpadla pro odčerpání vody odolávat vysokému tlaku. Nyní lze Pumpa AD objednat v limitované nabídce na www.pumpa.cz od 5 277 Kč vč. DPH.