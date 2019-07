Jak se věnovat zahradě v červenci?

Letní měsíce se nesou ve znamení odpočinku. Na zahradě si užíváme klidu, ranních snídaní a večerních posezení. Konečně sklízíme plody své dřívější tvrdé práce. Bez nějaké péče by ale zahrada nevydržela. Čemu se na ní v červenci nevyhnete?

Zelený trávník, první sklizně ovoce a kvetoucí květiny, to na vás čeká z června. Červenec poté představuje vrchol léta, kdy úroda kulminuje. Dozrávají třešně a višně, končí úroda jahod, těšit se můžete na borůvky, maliny, rybíz nebo angrešt a průběžně i na zeleninu. V rozpuku jsou bylinky a okrasné květiny. Radost pohledět.

Hlavně zalévat

Nejvážnější problém představují vysoké červencové teploty. Občasné letní bouřky nestačí, proto bude vaším hlavním úkolem dodávat plodinám a rostlinám vláhu. Zalévání by mělo být pravidelné, tedy ráno (a) nebo večer, to podle potřeby jednotlivých rostlin. Při zalévání přes den by se mohly mokré listy od slunce spálit. Květiny, zeleninu a ovoce zaléváme pomalu a přímo ke kořenům, aby nedošlo k vyplavení zeminy. Vláhu si zaslouží i trávník, jemuž svědčí pomalé a jemné zavlažování. Pokud vám trávník ve vedrech roste, udržujte ho ve výši do 6 cm pravidelným sekáním. Stejně tak je čas na tvarování a zastřihávání keřů a živých plotů.

Samostatnou kapitolou je hnojení. Některým rostlinám, zvláště květinám voda nestačí. Hnojí se i rajčata či nové sazenice jahod. Rostlinám chybí draslík a fosfor, který získáte například ze slepičinců a banánové slupky.

Aby zahrada plodila i příští léto

Pokud chcete, abyste měli bohatou úrodu i napřesrok, věnujte čas rostlinám po sklizni. Jahodníky, které chcete na záhoně ponechat, zastřihněte, odstraňte suché a napadené listy a mírně přihnojte. Již nyní se můžete pustit do sázení nových sazenic jahodníků.

Ovocné stromy pečlivě zalívejte. Prospěje jim i mulčování, například čerstvě posečenou trávou. Stromy, které již mají plození za sebou, doporučujeme prořezat.

Co lze v létě vysít?

I na vrcholu léta se můžete pustit do setí a sázení. Dobře se chytnou letní saláty, čínské zelí, špenát, květák, ředkev nebo fenykl. Věnujte čas dozrávajícím rajčatům, okurkám nebo paprikám. Pravidelně je sklízejte.

Kořenová zelenina v tomto období vyžaduje velké množství vláhy, cibuloviny naopak.

Co zařídit před odjezdem na dovolenou?

Chystáte-li se v červenci na dovolenou, nenechte ve svém dobrém zájmu zahradu napospas počasí. Dohodněte si s někým z rodiny, případně se sousedem, aby k vám alespoň jednou denně zaskočil, zalil vše potřebné a sklidil zralou zeleninu. Veškeré větší projekty, jako je sázení, sekání apod. se snažte vyřešit před odjezdem.