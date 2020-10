Jak se starat o kožené sedačky?

Kožená sedací souprava se stala symbolem luxusu, pohodlí a moci. Čím menší vrstvu laku má kůže na sobě, tím je tento materiál dražší. Zároveň však stoupá nutnost o kůži pečovat obzvláště pozorně a používat speciální přípravky. O jaké přípravky se jedná a k čemu slouží? Zvažte své možnosti již před nákupem nábytku.

Ochraňte kůži před rozkladem

Mnoho lidí žije v přesvědčení, že se pravá kůže jednoduše udržuje. Chyba lávky. Tento názor vzniká nesprávným výkladem pojmu „kůže“. Často si představujeme lacinou pohovku z koženky, která takovou péči nevyžaduje, případně pohovku z hladké lakované usně, jejíž údržba je o něco snadnější.

Obecně vzato je pro kůži zásadní uložení v místnosti s co nejmenší vlhkostí a optimální teplotou. Kožená sedačka by také neměla stát na přímém slunci, které může kůži vysušit a poničit její barvu. K její údržbě můžete používat speciální set zahrnující šampon, přípravek proti vysušení (zvláště pro broušenou kůži) a impregnaci, která je velmi důležitá pro udržení dlouhé životnosti materiálu.

Každý druh vyžaduje speciální zacházení

Lakovaná kůže

Nejběžnějším druhem kůže je hladká lakovaná useň. Jedná se o nejvýraznější typ, jenž známe z běžných galanterních výrobků (pásky, peněženky a kabelky) nebo oděvů (bundy, saka, mnohdy i kalhoty), z hladké kůže můžete mít také interiér v automobilu a v neposlední řadě jsou z hladké kůže vyrobeny luxusní kožené sedačky. Lesk takové sedačce dodává punc exkluzivity, přestože se nejedná o zdaleka nejnákladnější typ. Hladká kůže může být mírně chladivá. Jedná se o useň, na které je nanesena silná vrstva barvy, která do velké míry materiál chrání. Kůže proto tak rychle nevybledne a chvíli trvá, než ji poničí voda.

Sedačka z hladké kůže se čistí suchou pěnou na utěrce z mikrovlákna a po několika minutách se pěna stírá. Při běžném úklidu je možné sedačku setřít vlhkým kapesníkem nebo prachovkou, případně ji lehounce a opatrně vysát, zvláště v záhybech.

Broušená kůže

Tento typ zpracování kůže (tedy broušení po rubu nebo líci) zajišťuje vyšší prodyšnost, než je tomu u hladké kůže. Broušená kůže působí rustikálně, proto se jí budou držet dobrodruhové a divočejší povahy. Materiál není ošetřen silnou pigmentovanou vrstvou, takže je náchylnější na znečištění a bohužel i na vlhkost. Proto se broušená kůže čistí vesměs nasucho, a to speciálním gumovým kartáčkem na nubuk nebo semiš.

Důležité je v tomto případě do péče o sedačku z broušené kůže také zařadit použití přípravku proti vysušení a vyblednutí usně, protože neupravovaná kůže má tendence se samozřejmě, jako jiné neošetřené přírodní materiály, zkrátka rozkládat a časem by mohlo dojít k výraznému poničení sedací soupravy. Po ošetření tímto přípravkem se sedačka navíc impregnuje; a to právě proto, že je tento materiál náchylný na vlhkost a případné polití by mohlo být pořádný průšvih. Impregnace procesu náhodného promočení zabrání.

Kůže s anilinovou vrstvou

Zde hovoříme o anilinové nebo semianilinové úpravě kůže. Vesměs se jedná o useň v přírodním vzhledu, lehce ošetřenou anilinovou vrstvou. Sedačka z takové kůže dodává interiéru lehce bohémský dojem. Specifikem těchto sedaček je naprosto originální vzhled a zbarvení, protože jsou na kůži zachovány všechny nerovnosti a defekty, které vznikly za života daného zvířete. Anilinová vrstva povrch sjednocuje a dodává mu patřičnou odolnost. Tento druh kůže je matný a zachovává původní barvu materiálu.

Na druhou stranu vyžaduje sedačka s anilinovou úpravou stále dostatečnou impregnaci (alespoň jednou za kvartál). Přírodní charakter materiálu zapříčiňuje propustnost kožních pórů, zejména u semianilinové úpravy způsobuje větší schopnost absorbovat vlhkost, což není u sedačky zrovna žádoucím jevem. Jednou za čas ale můžete vlhkým hadříkem odstranit nečistoty. Používejte však výhradně destilovanou vodu.