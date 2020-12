Jak se postarat o vánoční hvězdu, brambořík a další vánoční rostliny

Na štědrovečerní tabuli vypadají překrásně, jsou symbolem Vánoc. Co s nimi ovšem dělat po svátcích, aby vydržely? Péče o typicky vánoční květiny není až tak složitá.

Květiny jsou jedním z vyhledávaných dárků a patří k častým vánočním dekoracím. Ve spoustě domácností byste našli vánoční hvězdu či brambořík, kolikrát i na slavnostně prostřené tabuli. Jak se o ně po Vánocích postarat?

Krásně kvetoucí brambořík

Můžete si jím zkrášlit štědrovečerní tabuli, ovšem v pokoji ho dlouho nenechávejte, ve vytopené místnosti se mu nelíbí. Pokojovým bramboříkům svědčí teploty 10-15 °C. V chladných místnostech je ani není třeba tak často zalévat, i když rostlina má ráda vlhký substrát. Na jaře květy zmizí a listí opadá, přes léto si brambořík odpočine, zůstane jen hlíza. Tu uchovávejte na vzdušném a chladném místě v lísce, zhruba v půli léta ji přesaďte do větší nádoby, protože brambořík každoročně trošku vyroste. Na konci léta začne rašit, nezapomínejte zalévat. Do podzimu se dá pěstovat venku, ale nemá rád přímé slunce, silný déšť ani vítr.

Vánoční hvězda s červenými listy

Poinsettia neboli vánoční hvězda je snad nejkrásnější vánoční květinou. Nemá ráda mráz, takže si ji raději nekupujte nikde venku na trzích a rozhodně ji nenechávejte na verandě nebo ve studených místnostech. Nelíbí se jí ani přemíra vody. Zalévejte ji raději méně, přebytečnou vodu, která proteče, vylijte. Nesvědčí jí ani proud teplého vzduchu, nedávejte ji tedy k topení. Jestliže ji chcete uchovat do dalších Vánoc, přesaďte ji, hnojte a zalévejte. Červené listy jí opadají, vyraší zelené. Pokud budete před Vánocemi zase chtít, aby se začervenala, musíte ji zhruba měsíc nebo dva před Vánocemi vždy na 12-14 h denně dávat do temna. Od jara do podzimu ji lze pěstovat i venku.

Voňavé hyacinty

Nádherně voňavý hyacint je krásnou ozdobou vánočního stolu a vypěstovat ho není příliš tak složité. K rychlení hyacintů stačí i kelímek od hořčice. Ať už ho však máte v jakékoliv nádobě, nikdy ho nedávejte k topení. Teplo nemá rád, dokonce se doporučuje ho na noc stěhovat do chladnějších místností. Jakmile odkvete a zatáhne listy, můžete ho skladovat na suchém a temném místě, na podzim se pak dá znovu zasadit, třeba na zahradu. Je však dost pravděpodobné, že následující jaro nevykvete, potřebuje nasbírat síly a květenství se objeví až napřesrok.

Neodolatelná amarylis/hvězdník

Hvězdník je nádhernou vánoční podívanou. Často se mu říká amarylis, ale jde o omyl. Zatímco amarylis kvete pozdě v létě či na podzim, hvězdník rozkvétá v zimě a na jaře. Kvete přibližně 14 dní, dobu prodloužíte, pokud květinu umístíte do chladnější místnosti. Po odkvětu odstraňte zvadlé listy, jinak se začnou tvořit semena a ta rostlinu zbytečně vysilují. Později odstraňte i stvol, listy nechte. Až začnou žloutnout, omezte zálivku, listy se zatáhnou. Pak je odřízněte a cibuli v květináči umístěte na suché chladné místo. Vůbec ji nezalévejte, jinak by nevykvetla. Pouze ji občas pozorujte, a jakmile začne rašit, přemístěte ji na teplé a slunné místo. Po zpozorování vrcholku květního stvolu začněte zalévat a přihnojte.

A co s vánočním stromečkem v květináči?

V mnohých domácnostech se objevil také vánoční stromek v květináči, který může vydržet několik let, když se o něj dobře postaráte. Až ho odstrojíte, nedávejte ho rovnou ven. Důležité je ochlazovat ho postupně, je tedy vhodné ho na týden nebo dva dát do garáže, zimní zahrady či jiné studené místnosti. Následně může ven. To stejné pak platí při přesunu dovnitř. Pokud mrzne, je vhodné květináč obalit rohoží z juty a slámy, abyste ochránili kořeny. Případně ho můžete i s květináčem zakopat do půdy. Na jaře je ideální čas na přesazování. Jestliže jehličí žloutne, je zakrslé a řídké, stromek bude třeba přesadit do většího květináče. Jinak tyto jehličnany zpravidla nevyžadují žádnou speciální péči. Na jaře je přihnojte granulovaným hnojivem a po celý rok zalévejte.