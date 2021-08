Jak se bezpečně zbavit vos na zahradě

Jakmile se počasí rozjasní, začneme kolem hlavy slyšet známé bzučení a brzy na to zahlédneme hubené žlutočerné tělo. To může znamenat jen jediné, začala sezóna vos! My vám nyní poradíme osvědčené tipy a triky, které vám pomohou k tomu, abyste si užili letní stolování venku, aniž by na vás tito malí škůdci dělali nepříjemné nálety a sedali vám na jídlo či pití.

Pěstujte vysoce éterické rostliny

Vůně, kterou lze vosy odradit od určitých míst, zahrnují stonky rajčat, čerstvou mátu, mletou kávu a hřebíček. Hranice kolem domu, vyplněná čerstvou mátou zabráním vosám, aby se pustily do vaší zahrady. Případně mátou v truhlících vyplňte okenní parapety. Ta nejenže v létě zavane do vašeho domova sladkou vůni, ale hlavně udrží vosy dostatečně daleko.

Vyhněte se jasným barvám

Pokud permanentně trpíte velkým počtem vos na zahradě, může to být známkou toho, že byste se měli zbavit všech květin, které mají jasné barvy. Samozřejmě to není milé pro ty z vás, kteří mají rádi okrasné rostlinky ve stylu měsíčku či jiřin. Ty sice na oko působí neskutečně půvabně, ale stejně zálibně je vnímají také vosy. Když si jejich vysazení na zahradě odpustíte, vyhnete se tím včelí invazi.

Zakrývejte své jídlo a pití

Je dobré, aby veškeré sladké nápoje, džemy či koláče byly co nejdále od oken. Vosy – jako většina hmyzu – mají velmi rády sladké. Pokud si i tak chcete dopřát venkovní čajový dýchánek, zakryjte sladké dezerty a slazené nápoje. Vosy také naprosto zbožňují poletování kolem odpadkových košů a popelnic. Ujistěte se proto, že je pravidelně omýváte a vyprazdňujete. Dobré také je, abyste koše udržovali co nejdále od otevřených oken.

Rozptylte mátový olej

Podle studie provedené v roce 2013 je téměř zaručeno, že máta peprná dokáže odehnat vosy hodně daleko. Nakapejte několik kapek mátového éterického oleje do kapesníčků či na vatové kuličky a ty následně rozmístěte po celé zahradě. Hlavně na ta místa, kde by se vosy mohly shromažďovat nejvíce – střechy, mezery ve dřevech atd. Stejný trik můžete použít i doma, pokud zjistíte, že se nějaká dostala do vaší kuchyně.

Nastražte sladké pasti

Zahrádkáři by také mohli zvážit umístění malé sklenice pomerančového džusu do odlehlého koutu na své zahradě. Tento tip funguje nejlépe, pokud máte na zahradě velký prostor a nepřejte si ho sdílet spolu s vosami. Vynikající je to zvlášť v těch případech, pokud plánujete večeřet venku. Pokud nemáte k dispozici pomerančový džus, stejně dobře poslouží přezrálé ovoce, cukrová voda či banánové slupky.

Zapalte si citronovou svíčku

Toto je skvělý tip, jak se zbavit nejen vos, ale i dalšího hmyzu, pokud chcete posedět venku pod letní oblohou. Citronové svíčky najdete ve většině obchodů i na internetu. Často jsou k zakoupení v již krásných provedeních včetně nádobek, ale také v čajovém provedení, které si můžete umístit do vlastního svícnu. Pokud zjistíte, že je vůně příliš silná na to, abyste ji měli na stole, umístěte ji do malých terakotových květináčů okolo stolu. Jen je nezapomeňte sfouknout, než půjdete dovnitř!

Nenechávejte zapnutá venkovní světla

Snažte se nenechávat zapnutá venkovní světla déle, než je nutné. Světlo láká hmyz – a to i vosy – které se jím živí (poletujícím hmyzem, ne světlem). Věříme, že zabíjení vos by mělo být opravdu tou poslední možností, pokud jste již vyzkoušeli všechno. Jestliže se ale stále zdá, že ani tato rada nefunguje, měli byste zvážit odbornou pomoc, jelikož se v blízkosti může nacházet hnízdo a na to jsou babské rady již krátké.