Jak papriky uchránit před chorobami a škůdci?

Ač na to paprika nevypadá, jde o choulostivou rostlinu, která bude v boji proti parazitům a chorobám potřebovat vaši pomoc. V případě, že nebudete své papriky chránit, můžete tak velmi rychle přijít o celou úrodu a to by jistě nikoho nepotěšilo. Jak tedy na to?

Jaké choroby papriky nejčastěji ohrožují?

Paprika se řadí mezi zeleninu, která je poměrně náchylná k virovým nákazám. Jedním z příkladů je například virus mozaiky okurky, který zapříčiní deformaci a následné smrsknutí plodů. Kromě toho se toto onemocnění projevuje nevzhlednými hnědými skvrnami na listech. S tímto virem se můžete nejčastěji setkat v srpnu. Další chorobou, která výrazně zpomalí růst plodů je virová bronzovost rajčete. Toto onemocnění poznáte mimo jiné tím, že se na plodech paprik začnou objevovat různě barevné skvrny. Pokud vaše rostlinky napadne tato nemoc, nezbyde vám nic jiného než rostliny vyhodit.

Chloróza neboli žloutenka

Toto onemocnění je nejčastěji projevem naší chyby. Projeví se totiž převážně až ve chvíli, kdy paprika nemá příhodné podmínky pro pěstování. Žloutenka se tedy na rostlině může objevit v případě, že má rostlina špatný poměr výživy, nebo pokud je paprika pěstována ve špatné, málo železité půdě.

Jak se proti chloróze chránit? Základem je, vědět, co tento stav způsobilo. Pokud tedy víme, že je problém ve špatné půdě, není nic lehčího než zakoupit správný typ hnojiva. První pomocí při tomto stavu nám bude postřik na list.

Nevítaní návštěvníci – vrtalky obecné

I papriky bývají často napadané různými parazity. Celý proces napadení rostliny začne tak, že samička, která má podobu malé mouchy naklade na vaši rostlinu nenápadná vajíčka. Z těchto vajíček se poté vylíhnou larvy, které se začnou pomalu ale jistě zavrtávat do listů vaší papriky. Pokud si toho nevšimnete, může hrozit i úplné zahubení rostliny. Prevence a ochrana proti těmto parazitům je navíc poměrně složitá. Není totiž lehké si všimnout toho, že rostlina byla napadena. Pokud si této situace všimneme ve chvíli, kdy samička klade vajíčka, máte vyhráno. Jinak je jedinou preventivní ochranou postřik. Případně můžete zkusit do rostliny dát žluté, lepivé terčíky, na které se parazité přilepí.

Zavíječ paprikový

Na první pohled vám tento parazit může připadat jako krásný motýl. Opak je ale pravdou. Jedná se o zákeřného parazita, který může napadnout i mnoho jiných rostlin. Dostal se k nám z exotických zemí a jeho množení velmi podporují teploty, které přesahují 20°C. Samice zvládne bez problémů naklást klidně i 500 vajíček, ze kterých se pak vylíhnou housenky, které se dostanou až dovnitř plodů a postupně se mohou lehce rozšířit i na další rostliny na zahradě. Proti motýlům i housenkám se lze poměrně snadno bránit pomocí speciálních postřiků.

Staré známé mšice

Není snad jediná rostlina, kterou by pravidelně mšice nenapadly a bohužel ani papriky nejsou výjimkou. Boj s tímto parazitem není lehký a cesta k úspěšnému vyhubení mšicí je velmi trnitá. Rad jak se jich zbavit je mnoho, záleží na tom, jaký postup vám bude sympatický. Někteří pěstitelé zkoušejí plody umývat v mýdlové vodě, která by měla mšice odpuzovat. Jiní pěstitelé věří zase ověřeným postřikům a někteří se snaží vyhledávat stále nové způsoby a alternativy a tak zkoušejí papriky potírat ekologickými přípravky, které jsou nejčastěji založeny na obsahu olejů.