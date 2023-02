Jak oživit mrtvou půdu na své zahradě? Pomocí jednoduchých rad!

Nastěhovali jste se do nového domu a zjistili, že je předzahrádka šedivá a bez života? Možná, že předchozí majitelé místo terénních úprav na celý přední dvůr nechali raději navézt vrstvu kamení, protože se jim nechtělo o zeleň starat, takže se stalo to, že půda pod ní byla zbavená veškerého života. Pokud patříte mezi zanícené pěstitele a zahrádkáře, kteří si neumí představit, že by se vzdali své pěstitelské vášně, pak vás může tento fakt mrzet.

Ačkoli je takové zjištění skutečně nepříjemné, tak nemusíte zoufat, protože se i s takovým problémem dá něco dělat. Sice to chvíli potrvá, avšak v průběhu let se vám podaří půdu na zahrádce opět oživit a proměnit to, co bylo kdysi šedé a mrtvé, v biotop schopný živit stromy a rostliny. Jak říkáme, oživení půdy sice bude chvíli trvat, ale existuje několik hlavních zásad, které vám s tím mohou pomoci.

Zajistěte, aby vaše půda měla správnou vlhkost

Jedním z důležitých aspektů revitalizace chudé půdy je zajistit, aby měla správné množství vlhkosti. Příliš vlhká půda vede k hnilobě, zatímco příliš suchá půda způsobuje odumírání rostlin. Vlhkost půdy otestujete tak, že vykopete jámu hlubokou asi šest až osm centimetrů, uprostřed naberete zeminu a stlačíte ji do kuličky. Pokud se koule snadno rozpadne nebo se nespojí do kuličky, je příliš suchá. Pokud se vám zemina při dotyku lepí na prsty, je příliš mokrá.

Pokud jde o úpravu vlhkosti v půdě, odpovědí na oba tyto problémy je přidání většího množství organického materiálu, který může mít podobu mulče, posekané trávy, zbytků rostlin, drceného listí nebo hnoje. Organická hmota je nejdůležitější složkou pro zlepšení každé půdy. Díky ní může těžká jílovitá půda lépe odtékat, lépe se kope a není tak tvrdá a lepivá. Může také pomoci písčité půdě lépe držet pohromadě a zadržet více vláhy a živin.

Nechte si otestovat půdu

Nechat si otestovat půdu je dobrý způsob, jak vytvořit plán pro vaši zahradu. V závislosti na hodnotě pH půdy a typu rostlin, které se snažíte pěstovat, bude možná nutné přidat další živiny a půdní doplňky, abyste rostlinám dodali to, co potřebují ke svému růstu.

Ačkoli můžete půdu otestovat kdykoli, je užitečné to udělat několik měsíců před zahájením výsadby, protože tak získáte dostatek času na přípravu na vegetační období. V závislosti na stavu vaší půdy může být zpočátku nutné provádět testy každoročně, ale jakmile se půda více upevní, mělo by stačit provádět testy jednou za několik let. Pro testování půdy vám pomůže obrátit se na místní zemědělskou poradenskou kancelář, která často nabízí kvalitní testování za nízkou cenu nebo zdarma.

Přidávejte organickou hmotu

Oživení půdy není jednorázová záležitost, při které půdu otestujete, přidáte do ní spoustu organických látek a pak na ni zapomenete. Je to proces, při kterém je třeba pravidelně přidávat další organický materiál a živiny, dokud půda nedosáhne stavu, kdy je schopna sama o sobě podporovat zdravý ekosystém.

Existuje řada způsobů, jak pravidelně přidávat organickou hmotu v průběhu roku, což zahrnuje strategie, jako je přidávání posekané trávy ze sekání trávníku, drceného listí během podzimního shazování listí nebo pravidelné aplikace hnoje, kompostu nebo hnojiva v průběhu roku.