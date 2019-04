Jak nakoupit, když zrovna nemáte hotovost?

Čekáte výplatu, ale rozbila se vám pračka? Potřebujete nakoupit pro děti ihned? Možností, jak překlenout náročné období, kdy nemáte dostatek financí, je několik. Ne všechny se ale vždy vyplatí.

Před tím, než začnete vybírat způsob, který vám vypomůže s financemi, je důležité se zamyslet na několika věcmi:

Kolik peněz potřebujete?

Jedná se o jednorázovou výpomoc, nebo je potřebujete častěji?

Máte čistý záznam ve finančním registru?

Frekvence a výše peněz, které potřebujete půjčit, je při vybírání finanční pomoci určující. Pokud zvolíte bankovní produkty, budete pravděpodobně potřebovat čistý záznam ve finančním registru. To znamená, že byste neměly mít záznam o jakémkoli pozdním nebo dokonce žádném splácení. Co vám tedy konkrétně v nouzi pomůže?

Kontokorent

Kontokorent neboli povolený debet je jednoduše řečeno možnost jít na svém běžném účtu „do mínusu“. Tato možnost má mnoho výhod: Máte ji kdykoli k dispozici, nemusíte ničím ručit, jako je tomu u běžných půjček, a nemusíte ani dokládat, k čemu chcete peníze použít. Pokud vám navíc stačí menší limit, mnohdy ani není třeba dokládat potvrzení o pravidelném příjmu.

Kontokorent nemusíte splácet v pravidelných intervalech, ale jednorázově, až vám na účet přijde adekvátní částka, například v rámci další výplaty. Úroky pak platíte vždy za celé období, kdy jste byli v mínusu.

Nevýhodou kontokorentu je poměrně vysoký úrok, kvůli kterému můžete nakonec zaplatit mnohem víc peněz, a problém může být i to, že svádí k opakovanému využívání a může tak vést do začarovaného kruhu, kdy si neustále půjčujete a jdete takzvaně „z mínusu do mínusu“.

Kreditní karta

Kreditní karta se v lecčems podobá kontokorentu. Disponujete zde podobnou kartou, jakou máte ke svému běžnému účtu, ale opět platíte penězi banky, nikoli svými. Podle toho, jak dlouho jste klientem konkrétní banky a jakou máte platební morálku, vám banka určí limit, do kterého můžete s kreditní kartou platit.

Máte tedy peníze zase průběžně k dispozici, i když na svém běžném účtu už nemáte nic. U kreditní karty navíc neplatíte žádné úroky, pokud peníze splatíte v tzv. bezúročném období, které se pohybuje mezi 45 a 55 dny. Pokud půjčené peníze splatit nestihnete, nevyhnete se na druhou stranu zaplacení opravdu vysokých úroků.

Odložená platba

Kromě tradičních úvěrových metod se i v Česku etablovala také tzv. odložená platba. Jedná se o chytrý a snadný způsob, jak překlenout náročné období. Odložená platba funguje jednodušeji než kontokorent nebo kreditní karta, protože není třeba nic sjednávat ani dokládat žádná potvrzení, ale jednoduše zvolíte odlišnou metodu platby přímo při nákupu konkrétních věcí na e-shopu.

U objednávky si jednoduše zvolíte, že chcete zaplatit později. (Zdroj: Snímek obrazovky objednávky na Mall.cz)

Zboží dostanete ihned, zaplatit přitom můžete až za 14 dní, a to aniž by vám nabíhali jakékoli úroky. Při využití odložené platby MALL Pay máte přehled o všech svých nákupech a o jejich splácení v MALL Pay zóně. Služba vám zároveň vždy zašle SMS a e-mail, jakmile se blíží datum splatnosti.

Ať už využijete jakékoli pomoci, nikdy nezapomeňte zvážit, jestli je daná služba vhodná pro vaše účely. U bankovních produktů si nezapomeňte projít některé z četných online porovnání jednotlivých nabídek.