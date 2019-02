Jak doma vyřešit koše na tříděný odpad?

U kontejnerů na ulici tráví většina lidí raději co nejméně času. Ideálně jen přijít, vyhodit sáček a je hotovo. Nezbývá tedy než třídit odpad rovnou doma. Na to ovšem potřebujete nejlépe tři koše, které se v mnohých domácnostech moc nemají kam vejít. Odpadu je moc, což je ostatně i důvod, proč jej třídíme. Existuje tedy nějaké řešení do malých domácností?

Nejdříve se podívejte na koše na tříděný odpad do pár internetových obchodů. Možná zjistíte, že se dá sehnat i varianta do vaší kuchyně. Výrobci vědí, že málokdo si doma chce postavit tři koše vedle sebe, a tak vymýšlí kreativní řešení. Často se setkáte se stohovacími nádobami či jednou nádobou se třemi oddíly. Nezaberou až tolik prostoru.

Nepotřebujete žádné speciální nádoby

Máte-li doma opravdu málo místa, možná nebudete chtít kupovat žádné další nádoby na tříděný odpad. Vyřešit se to dá i jinak. Plasty můžete házet třeba do starší igelitové tašky nebo obyčejného pytle na odpadky. Pak pytel jen vezmete a i s obsahem celý vyhodíte. Podobně papír lze skládat do papírové krabice.

Využívejte kontejnery před domem

Kdo žije na sídlištích, má obvykle kontejnery skoro před vchodem. V tomto případě doma speciální koše na tříděný odpad nejsou až tolik potřeba. Krabici od mléka postavíte ke dveřím, a až půjdete ven, vezmete ji s sebou přímo do kontejneru. Jen je třeba na to nezapomínat, aby se vám z chodby nestalo smetiště.

Třídíme především očima

Třídění byste neměli vnímat jako povinnost, ale jako prostou součást života. Proto si ho doma zařiďte tak, jak vám bude nejvíce vyhovovat. Když už budete kupovat koše na tříděný odpad, pořiďte si nějaké hezké. Jestli zůstanete u varianty dávat plasty do staré igelitové tašky, zavřete ji aspoň někam do skříňky v kuchyni, ať to u vás doma nevypadá jako na smetišti. Také se pokuste respektovat barvy. I kdybyste třídili odpad do obyčejných kartonových krabic, vybarvěte je či polepte barevným papírem – plast žlutě, papír modře a sklo zeleně. Třídění pak bude snadnější, nebudete nad ním muset přemýšlet, protože tyto barvy máte zažité.