I pod stanem můžete zažít dovolenou snů

Dovolenou v Chorvatsku, Egyptě nebo Itálii si dnes může dovolit takřka každý. Díky tomu se jako národ během letních prázdnin rozlezeme všude možně po světě, ale často zapomínáme, že volný čas je možné krásně strávit i v našich luzích a hájích.

Máme nejen skvostné historické památky, ale i krásnou přírodu, ve které trávíme stále méně a méně času. Chcete-li to změnit, je nejvyšší čas, jelikož doba prázdnin se povážlivě krátí. Vyberte si vhodnou destinaci, sbalte si vše potřebné a hurá do přírody!

Střecha nad hlavou je základ

Mnoho lidí vyrazí do přírody jen tak na lehko a spí pod širákem. Nic proti tomu. Tyto romantické nápady mohou čas od času vyjít, ale obvykle je naruší déšť nebo hejno komárů a naivní romantik se rychle naučí, že člověk je pánem tvorstva maximálně tak za zdmi paneláku. Chcete-li tak nějakou dobu pobývat v lůnu přírody, bez kvalitního stanu se neobejdete.

Koupit si stan vás může vyjít na pěkných pár tisícovek nebo také se může jednat o malou investici. Dost záleží na tom, kam se chystáte. Je jasné, že kvůli stanování u rybníků v jižních Čechách nebudete potřebovat model určený do arktických podmínek. V tomto případě spíše vybírejte podle kapacity než čehokoliv jiného.

V případě, že se má jednat o romantickou dovolenou pouze pro dva, není třeba kupovat žádný palác. Bohatě vám postačí třeba stan Zagor značky Cattara pro dvě osoby, který je ideální do našich klimatických podmínek. Má lehkou 1.31 kg vážící konstrukci a rovněž disponuje i moskytiérou. Díky tomu si na vás v noci hmyz jen tak nepřijde. Pro rodinné výlety jsou samozřejmě určeny zcela jiné, daleko větší modely.

Vhodný spacák

Pro klidný ničím nerušený spánek nestačí mít jen vhodnou střechu nad hlavou, ale je vhodné si pořídit i nějakou tu výbavu na spaní. Jejím základem by měl být spací pytel. Ten se vybírá hlavně dle teplotních limitů.

Opět je zbytečné vyhazovat kvůli kempování v české kotlině za modely vhodné do horských oblastí. V létě vám bohatě postačí základní dekový spací pytel SAVONA od Cattaru, který váží sotva jedno kilo. Dá se tak snadno přenášet třeba v ruksaku nebo jen tak v ruce. A když si pod něj koupíte ještě karimatku, třeba i nafukovací, vytvoříte si takřka dokonalé zázemí pro příjemné spaní.

Výbava na vaření

Součástí mnoha kempů jsou i restaurace. Stravovat se však můžete i sami. Ušetříte, a ještě obohatíte svůj život o shánění dřeva a rozdělávání ohně.

Jen na kameni se ale potrava připravuje docela špatně, takže by bylo vhodné koupit si předem alespoň nějakou výbavu na vaření.

Její součástí by měl být patřičně ostrý nůž, kbelík na vodu a chybět nesmí ani nějaké to nádobí, třeba od značky Cattara. Konkrétně sada nádobí BREW nevypadá vůbec zle. Je lehká, dobře se s ní pracuje, ještě lépe se udržuje a je maximálně praktická. Do přírody ideální.