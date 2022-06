Hračky z televizních seriálů jsou stále v kurzu

Také se prasátko Peppa, Šmoulové, český Krteček, anebo filmy a seriál Tlapková patrola staly u vás doma náboženstvím? Předškolní děti jsou v transu, když na obrazovce naskočí epizoda z těchto seriálů? Vítejte v klubu!

Zatímco seriál o prasátku Peppa je číslem jedna u dnešních tříleťáků, Krtečka znají ročníky 1950 a výš. A to samé bychom mohli říct o Šmoulech a Tlapkové patrole. Ale co má tohle šílenství u dětí okolo těchto televizních seriálů společného? Jednu věc a tou je prodej reklamních předmětů, jako jsou například trička, omalovánky nebo samolepky s tématikou hrdinů ze seriálů. Velmi vyhledávaným souslovím na Google jsou dnes „Tlapková patrola hračky“ nebo „Prasátko peppa hračky“.

Fenomén č.1 – Šmoulové

Šmouly už zaznamenali dnešní čtyřicátníci, byl to seriál, který se v Československu objevil v roce 1988 a stal se naprostým hitem. V letech 1981-1989 běžel v USA animovaný seriál, který vznikl podle komiksu belgického kreslíře Peya. The SMURFS, jak se v originále jmenuje, vysílala Československá televize v letech 1988 -1993 ve Studiu Kamarád a ve čtvrtečním odpoledním pořadu pro školáky Magion. Dodneška populární seriál je bravurně nadabován tehdy populárními herci. Zmiňme třeba Vlastimila Brodského jako taťku Šmoulu nebo Jitku Molavcovou jako Šmoulinku. A víte proč se název The Smurfs přeložil jako Šmoulové…? Je to kvůli šmolkově modré barvě, která má historický původ a má úplně stejný odstín jako právě Šmoulové…

Fenomén č.2 – Tlapková patrola

Tlapková patrola je kanadský animovaný dětský televizní seriál vytvořený Keithem Chapmanem. V Kanadě byl poprvé vysílán v srpnu 2013. Po úspěchu následovalo vysílání v USA a následně se seriál rozšířil do celého světa. Seriál se zaměřuje na chlapce jménem Ryder, který vede posádku pátracích a záchranářských psů, kteří si říkají Tlapková patrola. Spolupracují na misích na ochranu pobřežního městečka Adventure Bay a okolních oblastí. Každý pes má specifický soubor dovedností založených na profesích záchranných služeb, jako je hasič, policista a letecký pilot. Všichni sídlí v psích boudách, které se pro své mise proměňují v upravená vozidla nebo „pupmobiles.

Máte doma předškoláka? Určitě tedy víte, o čem mluvíme. Fascinace plyšáky, hrami, samolepkami a tak dále s tématikou dětských oblíbených seriálů tu bude vždy a výrobci hraček jen čekají jako supi na nový seriál, který se stane dětským náboženstvím.