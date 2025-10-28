Hraboši a myši v zimě ve vaší zahradě: Chyby, které dělá většina zahrádkářů
Zima není jen obdobím klidu pro zahradu, ale i časem, kdy se na našich záhonech a kolem stromků můžou objevit nezvaní návštěvníci – myši a hraboši. Zatímco my si doma užíváme teplo, oni hledají potravu a úkryt právě v zahradě. A kdo někdy na jaře objevil stromek s okousanou kůrou nebo záhon plný chodeb, ví, jak dokážou být tihle drobečci nepříjemní. Sama jsem se s tím potýkala několikrát a postupně jsem si našla pár způsobů, jak škody omezit.
Proč jsou hlodavci v zimě takový problém
Na podzim, když začíná být chladno a mizí přirozená potrava, hlodavci se stahují blíž k lidským obydlím a zahradám. Pod sněhem mají ideální kryt a pod ním si vytvářejí chodbičky. Problém je, že jim chutná nejen zelenina, kterou zapomeneme v záhonech, ale hlavně kořeny a kůra mladých stromků. Strom, kterému obkousají kůru dokola, už se většinou nevzpamatuje.
Úklid zahrady jako základ
První věc, která mi vždycky pomohla, je pořádný podzimní úklid. Zbytky zeleniny, hromady plevele nebo hromady sena jsou pro myši jako pozvánka na hostinu. Pokud na zahradě nenecháte zbytečné úkryty, je menší šance, že se tam usadí. To samé platí i pro kompost – když je nepořádek kolem, hlodavci to využijí.
Mechanické zábrany
Nejspolehlivější ochranou stromků jsou ochranné pletiva. Stačí kolem kmínku postavit válec z jemného drátěného pletiva, který sahá pár centimetrů pod zem a aspoň 30–40 cm nad zem. Zajíci i myši se pak ke kůře nedostanou. Já používám i plastové spirály, které se snadno nasadí, ale proti hrabošům nejsou tak účinné, protože ti jdou pod zemí.
U menších záhonů se vyplatí využít jemné sítě nebo mřížky, které zabrání hrabošům, aby se dostali ke kořenům. Je to sice trochu pracnější, ale u dražších sazenic nebo mladých ovocných stromků to stojí za to.
Odpuzovače a plašiče
Na trhu je spousta různých plašičů – od ultrazvukových po ty, co vydávají vibrace do země. Mně osobně se nejvíc osvědčily obyčejné dřevěné kolíky zatlučené do země, na které jsem připevnila prázdné PET lahve. Když fouká vítr, lahve vydávají zvuk a kmitají, což hlodavcům vadí. Je to jednoduché a levné řešení.
Existují i různé přírodní odpuzovače, například výsadba česneku nebo černého bezu poblíž míst, kde se myši často objevují. Úplně je to sice nevyžene, ale může to pomoci.
Pastí je hodně, ale…
Klasické pastičky nebo živolovné pasti fungují, ale na zahradě se hodí spíš k ochraně menších prostor, třeba skleníků. Venku je problém s tím, že je musíte pravidelně kontrolovat. A jed na hlodavce já osobně nepoužívám – nejen kvůli bezpečnosti domácích zvířat, ale i proto, že to není úplně šetrné k přírodě.
Pomocníci ze zvířecí říše
Nejlepší ochranou proti myším a hrabošům jsou pořád přirození predátoři. Pokud máte kočku, víte, že na zahradě moc hlodavců nepřežije. Hodně pomáhají i poštolky a sovy – kdo má možnost, může jim na zahradě nebo poblíž přichystat budku. Sama jsem si všimla, že od té doby, co se v naší zahradě usadila poštolka, je problém s hraboši mnohem menší.
Zima není jen o ochraně, ale i prevenci
Co se mi osvědčilo, je myslet na ochranu už během roku. Třeba nenechávat kolem stromků vysokou trávu, protože v ní hlodavci najdou úkryt. Nebo pravidelně kontrolovat, jestli se kolem záhonů neobjevují nové chodbičky. Když to podchytím včas, není to pak takový boj.
Myši a hraboši na zahradě asi nikdy úplně nezmizí, ale dá se s nimi žít. Klíčem je kombinace opatření – úklid, mechanická ochrana, trochu improvizovaných plašičů a pokud možno i pomoc přírody v podobě koček nebo dravců. Když to všechno spojíte dohromady, na jaře se nemusíte bát, že místo zdravých stromků uvidíte jen ohryzané pahýly.
A nakonec – každá zahrada je jiná. To, co funguje u mě, nemusí nutně fungovat u vás. Ale z vlastní zkušenosti vím, že když se člověk do ochrany pustí včas, na jaře se mu to vrátí v podobě zdravé a živé zahrady.
