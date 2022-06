Holínky nepatří jen na zahradu aneb jak je nosit stylově

Jsou místa, kde prší častěji než jinde. Třeba pro takové obyvatele Londýna je zařazení holínek do běžného botníku docela praktické. I u nás v Česku je však užijete. Tyto gumové boty se rozhodně nehodí jen na zahradu, ba naopak. Pokud je umíte správně nosit, stanou se nedílnou součástí vašeho módního outfitu.

Módní dámské holínky pochopitelně vypadají o dost jinak než ty, které nosíte na zahradu. Mohou být barevné, dokonce třeba vzorované. A dají se sladit i s jinými kousky oblečení než jen s pláštěnkou. Ale o tom až za chvíli. Nejdříve si pojďme ujasnit, kam se hodí je nosit.

Kam holínky vynosíte?

Skvělé jsou třeba na procházku se psem. Obléknete-li si pánské či dámské gumáky, nemusíte řešit, kam vás váš čtyřnohý člen rodiny zavede. Mokro ani bláto nejsou problém, klidně se vydejte na pole a lesní cesty. Nadýcháte se čerstvého vzduchu bez obav s ušpinění bot. V tomto případě jsou pochopitelně lepší volbou vysoké holínky, do kterých nebude padat bláto.

Neváhejte v nich vyjít také do města, když prší. V tomto případě si můžete vzít nízké holínky. Pokud budete chodit po chodnících ve městě, nepotřebujete být chránění před blátem, spíš jen před deštěm. Ať už potřebujete zaskočit na nákup či vyřídit něco jiného neodkladného v dešti, pánské či dámské kotníkové holínky jsou sázkou na jistotu.

Hodí se také na vycházku s rodinou do přírody. Obujte je nejen sobě, ale i dětem. Dětské holínky s barevnými potisky si děti zamilují. A hlavně s nimi budou moct stoupnout do jakékoliv kaluže. Případně do sněhu. Na zimu se dají sehnat zateplené holínky, alternativně si prostě do těch klasických stačí vzít teplé ponožky.

Nakonec na zahradě jsou holínky snad samozřejmostí, jak za mokra, tak za sucha. To snad ani nemusíme rozebírat.

X tipů na outfity s holínkami

Nejste si úplně jistí, s jakým oblečením holínky kombinovat? Máme pár tipů od módních poradců.

Černé holínky se žlutou bundou

Prší? Obujte černé holínky a žlutou nepromokavou bundu, vytvoříte krásný kontrast. K tomu si vezměte jen úzké džíny a bílé tričko, případně námořnické pruhované triko. Žlutá bunda skvěle rozzáří smutný deštivý den.

Outfit do deštivého podzimu

Nechcete vybočovat z davu? Obujte si tmavě šedé holínky, skinny džíny a k tomu svetr. Doplňte to šálou a vlněnou čepicí a máte skvělý a pohodlný outfit do deštivého podzimu.

Holínky ke kabátu

Ano, jde to. Oblékněte si legíny, tričkové šaty, kabát a pletenou čepici. Jde o takový business casual styl, co zahřeje.

Minimalisticky v holínkách

Není však třeba vymýšlet nic speciálního. Minimalisticky a stylově budete působit, když si obléknete skinny džíny či legíny, delší tričko a obujete dámské gumáky. Móda nemusí být komplikovaná.

Dámské gumáky k sukni

Proč ne? Samozřejmě je třeba vybrat jiný typ než ty, které nosíte na zahradu. A pochopitelně si k nim neoblékejte večerní šaty. Ke sportovnější sukni či šatům však padnou jako ulité. Černé gumové boty lze navíc doplnit černou koženou bundičkou, ty k sobě ladí.

Holínky nosí také muži

Celou dobu se zde bavíme především o ženách a využití holínek v dámských outfitech. Stejně populární jsou ovšem i pánské holínky. Rovněž muži je mohou povýšit z obutí na zahradu na stylový módní doplněk.

Jde o univerzální trend, který přežívá jednu sezónu za druhou. Vždyť i takové značky jako Prada, Dior či Balenciaga na módních přehlídkách představují holínky. A obzvlášť nadšení jsou z toho seveřané i severští návrháři, kteří moc dobře vědí, jak důležité je zůstat v suchu. Móda totiž nemusí být vždy o kompromisech. Nemusíte pro dobrý vzhled moknout či mrznout.

A kde koupit holínky? Místo obchodu s potřebami na zahradu se vydejte třeba do CCC, kde prodávají i stylové nízké holínky.