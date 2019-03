Filtr na vodu: Jak ho vybrat do domácnosti?

K dispozici je řada vodních filtrů do domácnosti. Než rozhodnete pro některý z nich, měli byste si nejprve ujasnit, k čemu vám má filtr sloužit, co je pro vás prioritou. Někdo chce odstranit bakterie. Pro někoho jiného je důležité zbavit se dusičnanů. A konečně důvodem může být i odstranění chuti chlóru. Protože marná sláva, žádný filtr není tak dokonalý, aby si dokázal poradit úplně se vším.

Nejlevnější jsou konvičky

První a nejjednodušší z nich jsou nádobové filtry. Můžete si jednoduše pořídit filtrační konvičku, do které nalijete litr či dva vody a vložíte do chladničky. Zbaví vodu chlorové chuti. Podstatné je ale filtry často měnit (většinou by v konvici neměly být déle než 3 měsíce), protože jinak se v nich množí bakterie. Jinak od nich ale nelze čekat velké zázraky, jde ale o výhodné řešení pro lidi, kteří chtějí chutnější vodu, než z kohoutku a nemají zájem kupovat balenou. Proti kupování balené vody v tomto případě ušetříte. Konvičku i s patronou obvykle seženete v řádu stovek korun.

A další typy filtrů?

Jedním z typů vodních filtrů jsou ty, které se umisťují na vstupu. Máte-li rodinný dům a studnu, podle kvality studniční vody se vyplatí uvažovat tomto typu filtru. Než se ale rozhodnete pro nějaké řešení, udělejte si rozbor vody. Teprve na jeho základě byste měli uvažovat, co dál. Nejlepší je konzultace s odborníky, kteří navrhnou řešení na míru právě podle výsledků rozboru. Ovšem takové komplexní řešení může vyjít i na několik tisíc korun.

Bateriové varianty a řešení pod dřez

Druhou možností je montování filtrů na místo, kde filtraci potřebujete. Obvykle pod dřez nebo na baterii. Ty se nejlépe hodí pro domácnosti napojené na vodovod. I tady byste měli znát rozbor své vody a mít jasno v tom, co budete především chtít odstraňovat. Samozřejmě jsou zde objemy filtrované vody mnohem nižší než ty u vstupních filtrů. Bývají také významně levnější – maximálně v řádu tisíců korun.

Které úpravy vody jsou či nejsou vhodné?

Záleží také na technologii, s jakou se voda čistí. První variantou jsou mechanické filtry, které odstraní hrubé nečistoty. Velice široké spektrum nečistot dokáže odfiltrovat uhlíkový filtr, jeho základem je aktivní uhlí. Obě technologie jsou užitečné. Rozhodně byste si ale neměli pořizovat filtr, který provede demineralizaci vody. Nedostatek minerálů totiž má neblahý vliv na váš zdravotní stav. Takže zapomeňte na filtry na bázi destilace nebo reverzní osmózy. Úprava reverzní osmózou je u nás vhodná jenom pro vysoce mineralizovanou vodu, které je u nás méně než 1 %. Vhodná není ani magnetická nebo elektromagnetická úprava vody. U magnetické úpravy se pak ve vodě objevují ionty minerálů, které rovněž nejsou zdraví prospěšné.

Pozor na to, že přefiltrovanou vodu nemůžete používat pro kojence! Voda pro přípravu kojenecké stravy si žádá speciální složení.

Jaký filtr vybírat?

Pokud chcete koupit dražší filtr, kdy jde investice klidně i do několika desítek tisíc korun, měli byste být pečliví a probrat si více nabídek. Jako první by měla padnout otázka, co filtr umí, zda vám přinese to, co od něj očekáváte. Dále splňuje-li podmínky vyhlášky č. 409/2005 Sb., vyhovuje-li všem zkouškám. Podstatné je například to, zda přístroj je možné rozebrat a vyčistit. To by mělo být základní podmínkou. Důležitým faktem je, kolik vody vyčistí. Roli hrají nejenom pořizovací náklady, ale také náklady na provoz, obsluhu a údržbu, podstatná je záruka a servis.

Změkčovač před pračku nebo bojler

Otázkou je také, zda využít změkčovač vody. Vyplatí se tam, kde může tvrdá voda s vysokým obsahem vodního kamene poškodit zařízení, například před bojlerem nebo pračkou. Pak je možné využít zařízení buď na bázi soli (iontová výměna) nebo bez soli (povrchovým napětím vody).