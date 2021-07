Feng Shui tipy pro vaše akvárium s rybičkami

Ryby i voda jsou elementy, které ve feng shui představují štěstí, prosperitu a hojnost. Pokud navíc dáte vodu a ryby dohromady, můžete tím zesílit sílu těchto symbolů. Některé způsoby, jak do svého domova vnést feng shui ryb a vodních prvků, zahrnují akvária s živými rybami, venkovní rybník koi, nebo dokonce ryby ve vodě v podobě obrazu na vaší zdi. Ve feng shui také vytváří akvárium s rybami hladkou energii ve vašem domě. Hladkost je spojena s lehkostí, stejně jako když se voda a ryby s jemností a půvabem vznáší v akváriu.

Symbolika zlatých ryb a kaprů

Je již tradicí, že se ve feng shui zlaté rybky chovají v akváriích. Je to příznivé hned z několika důvodů. Zaprvé jsou spojeny s bohatstvím a prosperitou díky své zlaté barvě. Zadruhé, zlaté rybky jsou druhem kapra a kapr symbolizuje v asijských kulturách velké štěstí.

Existuje legenda, která říká, že ve starověké Číně existoval magický kapr s velkou silou, mocí a odolností. Tento kapr dokázal plavat proti jakémukoli proudu. Plaval proti proudu Žluté řeky a proti vodopádu nazývaném Dračí brána. Když tento kapr skočil přes Dračí bránu, proměnil se v magického draka. Kapr (a zlaté rybky) proto mají připomínat, že i my dokážeme překonat velké překážky a najít úspěch. Každý z nás má tyto silné stránky a příležitosti v sobě. Všichni v sobě také máme potenciál pro transformaci.

Základy akvária pro ryby ve stylu Feng Shui

Pokud se rozhodnete pozvat tuto energii i do vašeho domova pomocí akvária, je nanejvýš důležité zajistit, aby bylo udržované, čisté a ryby uvnitř naprosto zdravé. Je také důležité vybrat správnou velikost pro váš prostor a počet ryb, které máte či si teprve budete pořizovat.

Proveďte důkladný průzkum, jak udržovat zdravé akvarijní prostředí pro živé bytosti uvnitř. Špinavé, zakalené a celkově zanedbané akvárium vám do domova pozve přesný opak bohatství a hojnosti.

Kolik ryb budete potřebovat?

Ve feng shui je číslo devět nejpříznivějším a nejúplnějším číslem. Takže pokud můžete, zkuste číslo devět nebo násobky devíti. Pokud nemáte dostatek místa, můžete také použít pět (pět prvků) nebo jen jeden. Lichá čísla jsou více jangová (Jin a Jang) a lákají více životní energie. Nepořizujte si více ryb či větší akvárium se kterým nemůžete snadno manipulovat nebo na které nemáte místo.

Jaký druh ryb si pořídit?

Zlaté rybky jsou dobrou volbou, ale obecně můžete použít jakoukoli rybu, která se vám líbí a nebo máte rádi. Jen si opět udělejte nejdříve průzkum, jakou péči budou potřebovat. Pokud je to možné, snažte se držet pouze jednoho druhu ryb. Mělo by to být samozřejmostí, ale skutečně se ujistěte, že pro své rybky vytváříte to nejzdravější prostředí, jaké jen vytvořit lze. Zdravé ryby a čisté akvárium zve do domova zdravou energii.

Co dělat, když ryba zemře?

Pokud některá z vašich ryb zemře, vzdejte ji vděčnost za její energetickou podporu (jakožto součást feng shui) a pohřběte ji nějakým rituálem. Pak se snažte si za ni co nejdříve pořídit náhradu.

Použití pěti elementů

Můžete se také podívat na pět elementů, abyste vybrali správný tvar a barevné schéma pro vaše akvárium.

Tvar akvária:

Kulatá, sférická akvária patřím mezi kovové prvky. Kov je spojen s precizností a radostí.

Obdélníková akvária patří mezi dřevěné prvky. Dřevo podporuje léčení a růst (rozvoj).

Čtvercová akvária jsou pozemským prvkem. Zemský prvek je spojen se stabilizací a uzemňováním.

Barevná schémata: