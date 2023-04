Feng shui: Je v pořádku mít zrcadlo obrácené směrem ke dveřím?

Pokud jste trochu (nebo hodně) obeznámeni s feng shui, možná budete vědět dost na to, abyste se zajímali o zrcadla. Otázky týkající se zrcadel jsou časté a často způsobují mnoho zmatků, pokud jde o to, co by se mělo či nemělo. Pokud jste tedy někdy přemýšleli, zda je někdy v pořádku mít zrcadlo obrácené ke dveřím, jste na správném místě!

Co je Feng shui

Feng shui je starověká asijská filozofie, která se zabývá tokem energie (tzv. qi) ve vašem domově a také tím, jak jej zlepšit. Většina z nás chápe, že naše domovy ovlivňují naši pohodu mnoha způsoby, takže je užitečné vědět, jak dělat jemné úpravy, abychom vytvořili prostory, které nás podporují.

Feng shui dveří

Jedna z věcí, na kterou se ve feng shui díváme, jsou dveře. Dveře jsou způsob, jakým vstupujete a vystupujete z místnosti. Dveře jsou také prostředkem, jak propojit místnosti a prostory, když jsou otevřené, nebo se zavírají, když jsou zavřené (nebo dokonce zamčené). Proto jsou ve feng shui dveře portály, které řídí energii a to, jak proudí vaším domovem, z místnosti do místnosti a z vnějšku domova dovnitř.

Feng shui zrcadel

Zrcadla jsou skleněná, s reflexním (často kovovým) povlakem na jedné straně. Když bylo vyvinuto feng shui, zrcadla byly často vysoce ceněné a leštěné kusy kovu. Proto jsou ve feng shui zrcadla považována za vodní i kovové prvky v systému pěti prvků. Mimo jiné, zrcadla mohou být strategicky použita pro jejich reflexní vlastnosti, které mohou zvát, rozšířit, zvýšit a zesílit a/nebo minimalizovat qi.

Zrcadla a přední či venkovní dveře

Jedním z důvodů, proč jsou obecné informace o feng shui matoucí a existují různé protichůdné informace, je to, že existují desítky škol feng shui. Ty mají podobné základy v bagua, pěti elementech a tak dále, avšak v některých věcech se názorově rozcházejí. V otázce zrcadel a vchodových dveří se proto škola od školy mění.

V některých školách feng shui se proto nedoporučuje mít zrcadlo obrácené ke dveřím. Přední dveře jsou velmi důležité, protože to je způsob, jakým energie vstupuje do vašeho prostoru a života. V tradičním a klasickém pohledu má umístění zrcadla směrem k předním dveřím odrážet energii zpět (ven) ze dveří. Ve škole BTB feng shui se například doporučuje zrcadlo obrátit ke vchodovým dveřím, aby do prostoru mohlo vnést výhodnou (pozitivní) energii. Avšak v tomto případě je nejlepší se poradit s důvěryhodným poradcem feng shui. Také je dobré, když se budete řídit dle vlastního úsudku a uvážení. Pokud máte ze zrcadla naproti vašim vchodovým dveřím strach, pak je to pravděpodobně špatnou energií bez ohledu na to, co vám kdo řekl (nejde o to, že byste si vsugerovali něco negativního ve spojitosti se zrcadly).

Zrcadla směřující k vnitřním dveřím

Obecně vzato je v pořádku, když budete mít zrcadlo obrácené k vnitřním dveřím. Existují však situace, které mohou způsobit, že zrcadlo raději přemístíte.

Zde je několik situací, kdy byste raději neměli, dle zásad feng shui, zrcadlo věsit na žádné místo. Upozorňujeme, že tyto pokyny platí pro zrcadla obecně a nejen pro zrcadla umístěná čelem k vnitřním dveřím.

Nezavěšujte zrcadlo, které:

Není bezpečně připevněno ke zdi a vy tak máte obavy, že se rozbije nebo na vás spadne.

Odráží něco, čeho chcete méně. Například hromada papírů nebo účtů, které se hromadí nebo pohled na vaše odpadkové koše.

Je rozbité.

Byl to dárek a vy ho doma nechcete, ale necháváte si ho z pocitu povinnosti.

Je z druhé ruky a může obsahovat energie z obtížného domova nebo osoby.

Nemáte ho rádi/nelíbí se vám.

A co je nejdůležitější, ne všechno ve vaší domácnosti je předmětem feng shui. Obecně platí, že zrcadla můžete umístit tam, kde jsou funkčně užitečná, pokud k nim nebudete mít vlastní negativní pocity.

Zdroj