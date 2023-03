Elixír pro pleť, vlasy a nehty? Dejte si pořádnou kolagenovou kúru

Hydrolyzovaný kolagen už veřejnost nevnímá jen jako reklamní hit, jeho účinky si miliony lidí vyzkoušely na vlastním těle a pokožce. Význam této důležité stavební bílkoviny zdůrazňují také odborníci z medicíny, podle kterých doplňování kolagenu může pomoci posílit pohybový aparát a kůži. Háček je však v tom, že řada lidí netuší, jak správně užívat tento doplněk stravy a jak najít na trhu skutečnou kvalitu.

Kolagen si tělo každého člověka tvoří přirozeně samo, ale postupně, jak člověk stárne a také vlivem negativních faktorů a nezdravého životního stylu, jeho produkce klesá. I kvůli nedostatku kolagenu se objevují první příznaky stárnutí – vrásky, bolesti kloubů, horší kvalita vlasů. A právě doplňováním kolagenu můžeme tyto příznaky zmírnit a podpořit zdraví své pokožky, vlasů, nehtů a kloubní chrupavky. Toto téma už zajímá nejen dámy, které chtějí mít krásnější pleť, ale i pány, kteří se chtějí cítit fit, bez bolestí při sportu a podpořit růst a kvalitu svých vlasů.

Kolagenové doplňky se vyrábějí z vedlejších produktů skotu nebo ryb, které obsahují velké množství přírodního kolagenu. Ten výrobci zpracovávají štěpením – vzniknou kolagenové peptidy v práškové formě. Výsledkem je produkt, který naleznete v prodejnách a na e-shopech pod různými značkami. Jak si z nich vybrat ten nejlepší?

Kvalitní kolagen je bioaktivní a čistý

Správná volba kolagenu je důležitá, jinak se výsledků nemusíte dočkat vůbec. Štěpení je základní způsob, jak ze surového kolagenu vytvořit menší řetězce schopné proniknout do krevního oběhu člověka. Kromě toho by však tyto řetězce měly zůstat v bioaktivní podobě – se zachovanou trojí strukturou helisy. Takové homogenní řetězce pak tělo rozpozná a využije ke stavbě nových molekul kolagenu. Například česká značka Inca Collagen s ohledem na tyto odborné poznatky zvolila šetrnou metodu enzymatického štěpení. Výsledkem je bioaktivní kolagenový hydrolyzát.

Navíc by měl být kolagen 100% čistý, bez příchutí a bez aroma, jakákoli přidaná látka by totiž mohla zhoršit vstřebávání kolagenových peptidů. Neměl by se přidávat ani vitamin C, ačkoli je lákavé vyrobit produkt s více prospěšnými látkami najednou. Jak ale vysvětluje doktorka biochemie Dagmar Petrová: „Když se kolagen v trojšroubovici smíchá se silnou kyselinou, denaturuje se stejně, jako se denaturuje bílkovina vajíčka během vaření. To znamená, že molekula se nevratně změní a ztratí schopnost reagovat na změny vnitřního prostředí.”

Inca Collagen proto nabízí vitamín C separátně ke každému balení kolagenu zdarma. Tyto tobolky vitamínu C lze užívat každý den k podpoře tvorby vlastního kolagenu v těle pro ještě lepší účinky. Prášková forma Inca Collagen zaručuje trvanlivost i bez použití konzervantů a díky ní se jednoduše užívá – stačí jej nasypat do sklenice, zalít vodou či džusem a zamíchat. A pak už jen pozorovat jeho účinky:

pomáhá redukovat menší vrásky, působí jako prevence tvorby nových vrásek, zmírňuje hlubší vrásky,

podporuje regeneraci pokožky po akné a jiných kožních chorobách,

regeneruje vlasové kořínky a přispívá k tvorbě silnějších vlasů, pomáhá zmírnit vypadávání vlasů,

posiluje nehtové lůžko a podporuje tvorbu silnějších nehtů,

působí na posílení kloubní chrupavky, šlach, kostí a dalších tkání v těle, přispívá ke snížení bolestí pohybového aparátu.

Nejde to však ze dne na den, potřebná je kolagenová kúra

Výsledky studií prokázaly, že pro pozitivní účinky na pleť jej účastníci brali většinou 8-12 týdnů a stejně to bylo i při zkoumání účinků na pohybový aparát. Tak jako každý doplněk stravy, i kolagen potřebuje čas, kolagenová kúra by proto měla trvat alespoň tři měsíce. Takto to doporučuje i výrobce českého kolagenu Inca Collagen, který je jedničkou na českém i slovenském trhu v této kategorii doplňků. Takové jsou recenze zákazníků, kteří užívali Inca Collagen dlouhodobě ve formě kolagenové kúry:

„Inca Collagen jsem začala užívat kvůli strašně křehkým nehtům. Mám jen třetí balení, ale už cítím pozitivní změny.” Silvia Nagyová

„Užívám třetí balení, cítím zlepšení pevnosti nehtů a vypadávání vlasů ustoupilo. Ale to nejdůležitější pro mě, že bolesti kloubů na prstech rukou i nohou jsou mnohem mnohem menší než před užíváním.“ Dana Tomčányová

Více než 200 tisíc spokojených zákazníků za 7 let na trhu je důkazem, že Inca Collagen je opravdu prémiový špičkový produkt, který pomáhá. Tříměsíční kolagenová kúra Inca Collagen se vyplatí nejen kvůli výhodnější ceně, ale zejména proto, aby měl přírodní mořský kolagen dostatek času nakopnout vaši pleť, vlasy, nehty a celé tělo k životu.