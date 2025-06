Domácí výroba jíchy – přírodní hnojivo pro rajčata a okurky

Už několik let se snažíme na naší rodinné zahrádce hospodařit bez chemie. Asi jako většina zahrádkářů jsme postupně přicházeli na to, že nejlepší výsledky přináší kombinace tradičních postupů našich babiček a moderních znalostí o půdě a rostlinách. Jedním z největších objevů byla domácí jícha – zázračný přírodní koktejl, který dodá rajčatům a okurkám sílu a vitalitu, o jaké jsme mohli dřív jen snít.

Jak jsme objevili kouzlo jíchy

Všechno to začalo jednou návštěvou u souseda. Měl na zahradě rajčata, která vypadala jako z katalogu – silné stonky, sytě zelené listy a plody červené jako rubíny. Okamžitě jsme se ho zeptali na jeho tajemství, ten se jen usmál a řekl: „Jícha, obyčejná jícha.“ Tehdy jsme neměli nejmenší tušení, o čem mluví, ale chtěli jsme se to naučit.

Jícha je v podstatě výluh z různých rostlin a organických materiálů, který funguje jako přírodní hnojivo a někdy i jako ochrana proti škůdcům. Je to vlastně takový domácí kompostový čaj, který dodává rostlinám přesně to, co potřebují.

Naše osvědčené recepty na jíchu

Za ty roky jsme vyzkoušeli spoustu různých receptů. Některé byly hit, jiné propadák. Však to znáte sami. Nyní se s vámi ráda podělím o ty, které u nás na zahradě fungují nejlépe pro rajčata a okurky.

Kopřivová jícha – naše srdcovka

Recept je jednoduchý – nasbírejte asi kilo čerstvých kopřiv (vždycky s rukavicemi, ty potvůrky umí pěkně pálit, jak jistě víte), nasekejte je nahrubo a dejte do plastového kýble. Zalijte 10 litry dešťové vody (když není, použijte odstátou vodu z kohoutku) a kýbl přikryjte prodyšnou látkou, aby tam mohli mikroorganismy, ale ne mouchy a jiný hmyz.

Teď přichází ta nejdůležitější část – trpělivost. Směs musí kvasit 2-3 týdny. Každý druhý den ji promíchejte klackem. Upozorňuju – smrdí to jak čert! Proto mějte kýbl schovaný třeba za kůlnou, kde nikoho neobtěžuje.

Když je jícha hotová (poznáte to podle toho, že už přestane pěnit a kopřivy jsou rozložené), přeceďte ji přes staré síto a lahvujte do plastových lahví. Před použitím ji řeďte 1:10 s vodou.

Výsledek? Rajčata po téhle výživě šílí! Kopřivy jsou plné dusíku, železa a dalších prvků, které rajčata milují. Navíc posilují jejich imunitu.

Cibulová jícha proti plísním

S touhle jsme začali před třemi lety, když naše okurky napadla plíseň. Berte slupky a zbytky z cibule (schovávejte si je během vaření v mrazáku), asi 200 gramů, zalijte je litrem vařící vody a nechte 24 hodin louhovat. Pak přeceďte a řeďte 1:5 s vodou.

Stříkejte přímo na listy okurek a rajčat jednou týdně, hlavně když je vlhko. Síra v cibuli působí proti plísním a houbovým chorobám. Od té doby, co jsme začali tuhle jíchu používat, plíseň okurková u nás na zahradě prakticky vymizela.

Banánová jícha pro extra dávku draslíku

Banánové slupky jsou nabité draslíkem, který podporuje tvorbu květů a plodů. Do 5litrové nádoby dejte 5-6 banánových slupek nakrájených na kousky, zalijte vodou a nechte 2-3 dny louhovat. Přeceďte a řeďte 1:3.

Používejte ji hlavně ve fázi, kdy rajčata a okurky začínají kvést a nasazovat plody. Od té doby, co jsme začali s banánovou jíchou, máme okurek tolik, že je rozdáváme.

Co nám funguje a co ne

Z vlastní zkušenosti můžu říct, že jíchy fungují nejlépe, když je střídáme. Rostliny jako lidé – potřebují pestrou stravu. Proto sezónu začněte s kopřivovou jíchou pro podporu růstu, v době květu přidejte banánovou a preventivně používejte cibulovou proti chorobám.

Co naopak nefungovalo, byla jícha z přesličky. Možná jsme ji špatně připravovali, ale zelenina na ni nijak zvlášť nereagovala, takže jsme ji vyřadili.

Pár tipů na závěr

Jíchy vždycky aplikujte večer nebo brzy ráno, nikdy ne v poledním žáru

Střídejte různé druhy pro lepší výsledky

Pokud používáte jíchu jako postřik na listy, přidejte kapku obyčejného jaru – zlepší přilnavost

Nezapomeňte, že jícha je sice přírodní, ale koncentrovaná – vždycky ji řeďte

Jestli jste doteď používali jen umělá hnojiva, vyzkoušejte letos jíchu. Je zadarmo, ekologická a funguje. Naše rajčata a okurky by vám to potvrdily, kdyby mohly mluvit.

A jak říkávala má babička: „Co dáš půdě, to ti vrátí.“ S jíchou dáváte půdě a rostlinám to nejlepší – čistou přírodu.