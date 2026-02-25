RSS Facebook Twitter

Dobrá káva? Bez mléčné pěny to nebude ono

Úno 2625

Káva s mlékem je pro mnoho lidí neodmyslitelnou součástí života. Ale pokud má chutnat jako z oblíbené kavárny, nestačí jen nalít mléko do šálku. Klíčem je správně našlehaná pěna – krémová, jemná, stabilní. Taková, která doplní chuť espressa, ne ji překryje. Naučíme vás, jak na ni.

mléčná pěna na kávě

Foto: Freepik.com

Proč záleží na tom, jak mléko vyšleháte

Mléčná pěna ovlivňuje nejen texturu a vzhled, ale také chuť celého nápoje. Správně napěněné mléko zvýrazní sladkost kávy a vytvoří ideální základ pro latte art. Naopak špatně našlehaná pěna může kávu znehodnotit – bude bublinkovatá, nebo naopak příliš řídká. Základem je tzv. mikropěna – jemná, lesklá struktura bez velkých bublin, která vzniká správnou kombinací vzduchu, tepla a pohybu. Právě tahle jemnost a harmonie chutí promění kávu v malý relaxační rituál, který dokáže navodit pocit pohody podobný tomu, jaký zažijete na wellness pobytu.

Jak vyšlehat dokonalou pěnu doma krok za krokem

  1. Zvolte správné mléko
  • Nejlépe funguje plnotučné kravské mléko (alespoň 3,5 % tuku) – má ideální poměr bílkovin a tuků pro tvorbu pěny.
  • Alternativy (ovesné, mandlové, sójové) volte ty s označením „barista“.
  1. Použijte studené mléko a čistou nádobu
  • Začněte vždy se studeným mlékem z lednice.
  • Konvičku nebo jiný šlehací nástroj dobře vyčistěte – zbytky tuku z předchozí přípravy pěnu zničí.
  1. Napěňování parní tryskou
  • Ponořte trysku těsně pod hladinu mléka a krátce vpouštějte vzduch – uslyšíte jemné „syčení“.
  • Jakmile se objem zvětší, ponořte trysku hlouběji a nechte mléko v konvičce vířit.
  • Ideální teplota? 60–65 °C. Pokud nemáte teploměr, stačí dotek: konvička by měla být horká, ale ne pálit.

Jak poznat dobrou pěnu? A co dělat, když se nedaří

Co je správně:

  • Pěna je lesklá, hladká a bez bublinek.
  • Mléko má „sametovou“ texturu a krásně se spojuje s kávou.

Co je špatně:

  • Velké bubliny? Přidejte méně vzduchu a konvičku více nahněte, aby se vytvořil vír.
  • Řídká pěna? Možná bylo mléko příliš horké, nebo málo tučné.

Nejlepší automatické kávovary už umí i perfektní pěnu

Pro ty, kteří nechtějí šlehat ručně, přichází vhod technologie LatteCrema Hot, kterou mají nejnovější kávovary De’Longhi. Tento automatický systém zvládne přípravu mikropěny za vás – ať už na cappuccino, latte nebo flat white. Stačí otočit ovladačem a nechat kávovar pracovat. Výhodou je konzistentní výsledek a snadná údržba – systém se čistí sám jedním stisknutím.

Krémová pěna jako z kavárny? Teď už víte, jak na ni

Dokonalá pěna není magie, ale kombinace správného mléka, techniky a tréninku. Zkuste to párkrát a brzy si připravíte cappuccino jako od baristy. A pokud chcete ušetřit čas nebo energii, pořiďte si automatický kávovar se systémem na pěnění mléka. Ten vám umožní zažít kávový komfort i doma.

