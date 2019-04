Další český unikát! Mapa volně rostoucího ovoce a bylinek!

My v redakci rozhodně neznáme nikoho, kdo by si s chutí nepochutnal na čerstvě utrženém jablku nebo jiném ovoci. Pokud jste zrovna někde na dovolené a nevíte, kde ve vašem okolí roste ovoce, které si můžete bez obav utrhnout rovnou ze stromu, určitě oceníte mapu, která vznikla díky českým tvůrcům. Jde o mapu, která vám řekne, kde v Čechách a dokonce i na Slovensku naleznete volně rostoucí ovoce a bylinky.

Ovocné stromy i v centru Prahy

V naší republice najdete i několik desítek tisíc stromů, ze kterých je možné si zcela zadarmo a beztrestně utrhnout ovoce. V dnešní době je trendem spíše rozšiřování měst a tím méně stromů je tak možné najít. Stále to naštěstí ale není tak hrozné a tak můžete volně rostoucí stromy naleznout v Praze. Málokdo by však takové místo našel sám a právě z tohoto důvodu vznikla mapka, která vás dokáže navést. Celý tento projekt se inspiroval v zahraničí, kde jsou takové mapy na denním pořádku. Toho, že v naší republice něco takového chybí, si všimla Katka Kubánková, která tak vytvořila platformu, na kterou mohou všichni sdílet polohy ovocných stromů, keřů nebo bylin.

Není to jen mapa!

Celý tento projekt však rozhodně nezůstal jen u mapy. Můžete se totiž zúčastnit zajímavých workshopů, seminářů, ale i vycházek do sadů. To všechno za cílem znovuobjevení ovocných stromů a to i včetně starých již zapomenutých odrůd.

Jaké ovocné stromy na mapě najdeme?

Momentálně na této mapě najdete celkem více než 14 tisíc ovocných stromů, bylinek a keřů. Patří mezi ně například jabloň, švestka, hrušeň, meruňka, jahodník, máta, bez černý, medvědí česnek nebo mirabelka.

Musíme při sběru dodržovat nějaká pravidla?

Jasným cílem tohoto projektu je učení sběratelů k zodpovědnosti. Ani vy se nemusíte bát, že byste sběrem takového ovoce porušili nějaký zákon. Vše je dobře ošetřené, sběrem ovoce rozhodně neporušujete žádná vlastnická práva. Dalším cílem této skupiny je také péče a výsadba nových ovocných stromů.

Zaujal vás tento projekt a chcete ho podpořit?

Jestli vás tento projekt zaujal natolik, že jste se ho rozhodli finančně podpořit, máte rozhodně šanci. Můžete poslat buď jednorázový, nebo pravidelný měsíční příspěvek. Můžete si být jisti, že částka, kterou pošlete, bude využita například právě na výsadbu nových ovocných stromů, na obnovu ovocných sadů, nebo na obnovu starých a krajových odrůd. Pokud si ale nemůžete dovolit poslat finanční příspěvek, můžete se také stát dobrovolníky a pomáhat například při výsadbě stromů.