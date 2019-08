Co vysít na přelomu srpna a září? Na podzim si ještě stihnete pochutnat na ředkvičkách i špenátu

Máte pocit, že na přelomu srpna a září už na zahradě není tak říkajíc do píchnout? Velice se mýlíte. I teď, a dokonce ještě v průběhu září můžete sít. Bylo by velkou chybou nechat záhony ladem, nebo dokonce je nabídnout plevelu, když vám i nyní mohou přinést užitek. Jak? Buď můžete něco sklidit ještě před příchodem zimy, nebo si udělat dobrý základ na jarní úrodu.

Salát zvládnete ještě do prvních mrazíků

Pokud nyní zasejete salát, zvládnete si ještě na jeho zelených lístečcích pochutnat před příchodem mrazíků. Takže hurá na to! Jakkoli se vám to možná nezdá, už zhruba měsíc po výsevu můžete trhat první vitaminovou bombu, která vám zpestří podzimní jídelníček. Polníček vám poroste, dokud nenastanou mrazy. Chcete-li základ pro křehoučké listy k otrhání během příštího jara, potom sáhněte po setbě salátu zimního. Oblíbenou odrůdou je Humil. Ten vám přezimuje v teple pařeniště a časně zjara přinese první nášup v období, kdy ještě nic jiného zeleného neroste. Zrovna tak je k přezimování vhodný i mangold.

Zkuste i vodnici

Kromě toho se vyplatí zasít třeba i rané ředkvičky, špenát či kopr. Ředkvičky vyrostou za 30-40 dnů, také špenát má také krátkou vegetační dobu, a to 50-60 dní, takže sklízet můžete třeba během října. A nic se dít nebude ani když ho na záhoně necháte do prvních mrazíků. I ty zvládne přežít a na chuti nic netratí. Dále nezapomeňte na kapustu a ozimou cibuli. Ozimá cibule může posloužit na uskladnění pro ranou sklizeň, kdy si na nati můžete pochutnat už časně zjara. Také v době, kdy je ještě na záhoncích pusto a prázdno a o to víc ho oceníte. Můžete vyzkoušet i vodnici. Kdysi u nás rostla docela hojně a přinášela stravu chudým – jedla se místo brambor. I ta vám ještě do konce října pěkně vyroste.

Zelené hnojení vám přinese radost

Druhou možností je, že necháte záhonky odpočívat. V takovém případě se vyplatí sít takzvané zelené hnojení, které dodá půdě živiny. I takový krok je dobrou volbou, jednoznačně totiž zlepšíte výnosy půdy. Zelené rostliny, jež vyrostou, se nesklízí. Jednoduše je zaoráte a ony se v zemi rozloží. Dodají tak humus do půdy a vy budete mít příštím rokem úrodu lepší než kdy předtím. A co za takzvané zelené hnojení vlastně považujeme? Může to být podle vaší volby třeba oves, hrách nebo hořčice.