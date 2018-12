Co vyjadřuje kytička jmelí? Štěstí a lásku

K Vánocům pochopitelně patří i různé rostliny, které ozvláštní náš domov ve chvílích, kdy je jinak za okny mráz. Patří mezi ně i jmelí. Ve většině českých domácností nechybí kytička této rostliny, a pokud ne, brzy tam přibude. Chystáte-li se někam na návštěvu, přineste jmelí hostiteli. Říká se totiž, že největší sílu má kytice darovaná.

Proč je jmelí spjaté s Vánocemi a Novým rokem?

Co tato rostlina symbolizuje? Jmelí je poloparazitní keříkovitou rostlinou, kterou uvidíme na stromech. Čerpá z nich živiny, které jsou rozpuštěny ve vodě. Je tedy parazitem, avšak, jak již bylo řečeno, jenom polovičním. Dokáže totiž ze stromů vysávat živiny, ale zároveň si sama umí vyrobit chlorofyl. V našich luzích a hájích se potkáte jedině se jmelím bílým, ovšem ve světě existuje této rostliny na 70-100 druhů. V Čechách a na Moravě se se jmelím obvykle setkáte na jehličnanech: na smrcích, borovicích a jedlích, ale i listnáčích: javorech, topolech a lípách, ovšem výjimkou nemusí být ani jabloň na zahradě. Jisté ale je, že krásný koš jmelí, který na stromě uvidíte, samozřejmě znehodnotí jeho dřevo. Zároveň napadený strom mnohem hůře odolává chorobám a škůdcům.

Rostlina, která zajistí plodnost

Květy jmelí uvidíte během března a dubna, ale nejsou příliš výrazné. Možná vás překvapí, že kuličky, jež jsou plody jmelí, zrají dokonce devět měsíců – tedy stejně jako lidské plody. Nejspíše z tohoto důvodu mnozí lidé věřili a věří starému pohanskému zvyku, že když se muž a žena políbí pod větvičkou, zajistí si tak plodnost. Zajímavé je, že ani křesťanská církev, který různými způsoby bojovala proti pohanským zvykům nedokázala tento zvyk vymýtit. Mladé Italky dokonce nosívaly kousek jmelí při sobě, protože si myslely, že jim pomůže v početí. Opačného názoru ale byly mladé Indky: Podle nich šlo o účinný antikoncepční prostředek.

Dřevo na Kristovu kolébku i kříž

Pověst tajemné rituální rostliny mělo jmelí už od pradávna, velmi dobře ho totiž znali už lidé v antických dobách. Zajímali se o jeho vlastnosti a zkoušeli s pomocí jmelí třeba vykuřovat své domovy. Podobně také jeho větvičky kladli i do hrobů. Uvěřili totiž, že funguje jako jakýsi klíč, jímž je možné otevřít bránu podsvětí a dát tak duši zemřelého šanci do zásvětí vstoupit.

Ostatně, jmelí prý bylo stromem, z něhož Josef údajně vyřezal kolébku pro malého Ježíška. Římané údajně strom jmelí porazili, když Kristus dospěl do věku 33 let a jeho dřevo následně posloužilo i pro výrobu kříže, na němž byl ukřižován. Poté se ze stromu měly stát už jednou provždy jenom malé keříky, alespoň tak to vypráví legenda. Jmelí tedy velice úzce souvisí i s tradicí křesťanských Vánoc.

Pomáhá snižovat tlak, ale zároveň jde o jed

Magii jmelí přisuzovali i Keltové, jejich druidové čili kněží. Chodívali jmelí sekat na zimní slunovrat. Podle nich léčilo choroby a fungovalo coby protijed během otrav. Jak to ale je s léčivostí jmelí ve skutečnosti? Jde o léčivku, ale zároveň i o jedovatou rostlinu. Coby lék snižuje krevní tlak, působí proti arterioskleróze, je podpůrnou léčbou při rakovině, poslouží i na poruchy vegetativního nervového systému. Na vlasovou pokožku pak pomáhá proti lupům. Zapomenout na výtažky ze jmelí by ale měli lidé s nedostatečností ledvin a srdce. A vůbec, nikdy nepoužívat tyto výtažky bez konzultace s lékařem. Vůbec nejjedovatější jmelí prý najdete na topolech. Vzhledem k vysokému obsahu jedu se toto jmelí ve farmaceutickém průmyslu vůbec neužívá.

K čemu je vlastně užitečné?

Kytice se věší nad dveře, na strop, na lustr. Mají totiž přinášet štěstí a lásku. Zároveň chrání před čarodějnicemi, ohněm, bleskem, nebezpečím, válkou, zlými duchy, ale dokonce i hladomorem. Zkrátka mělo fungovat jako jakýsi univerzální ochránce domácnosti. Jak už jsme ale zmínili výše, nejsilnější moc prý má jmelí darované, proto se hodí přidat třeba k vánočnímu dárku. Můžete zvolit přírodní zelené, ale i postříbřené a pozlacené. Tahle tradice se prý zrodila z toho, že Keltové sekali jmelí zlatými srpy a na základě tohoto se vžila tradice jmelí pozlacovat. Dnes seženete i různě leskle kovově barevné: třeba modré, oranžové, červené. Tedy nezapomeňte svým blízkým věnovat větvičku jmelí pro štěstí do Nového roku.