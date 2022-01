Co vše potřebujete vědět ke stavbě skleníku?

Snem každého zahrádkáře bývá mít vlastní skleník, umožňují-li to podmínky, jako je kupříkladu velikost pozemku. Skleník by měl být nedílnou součástí každé zahrady, protože právě z něj pochází ta nejlepší zelenina vůbec. Co vše ale byste měli vědět předtím, než se do stavby skleníku pustíte?

Vhodný pozemek

Základem, pro výstavbu skleníku je mít vhodný pozemek. To znamená dostatek místa a žádné prudké svažování. Také byste si měli zjistit, jestli je vůbec na vašem pozemku umožněno vystavit si skleník, někdy někde existují vyhlášky, které výstavbu skleníku neumožňují z různých důvodů. Proto si ze všeho nejdříve zjistěte, jak je tomu u vás.

Orientace na slunečnou stranu

Základem pro výběr místa, kde váš skleník bude stát, je zvolit si slunečnou stranu, aby vaše rostlinky měly dostatek slunečného svitu a tepla. Jinak se jim dařit nebude. Nejlepší strana, kam můžete svůj skleník orientovat, je na jih nebo jihovýchod. Ranní slunce totiž není tak ostré, aby rostlinky spalovalo a zároveň je příjemně po chladných nocích zahřívá. Takže si zkuste na svém pozemku vybrat takové místo, kde budete mít nejméně 6 hodin nepřerušovaného denního svitu.

Možnost zakrytí

Nejčastějším materiálem na zakrytí skleníků bývá sklo. Jenže sklo je drahé, těžké a křehké. Hrozí, že přijdou kroupy a rozbijí ho, těžko se s ním manipuluje. Proto doporučujeme použít buď plast, nebo třeba speciální fólie. Polykarbonátové panely jsou velmi odolné, perfektně propouští světlo, snadno se instalují a skleník dobře prohřívají. Pakliže se rozbijí, není složité je opravit nebo je dokonce vyměnit za jiné. Proto jsou jednoznačně lepší a poslední dobou i žádanější.

Konstrukční materiál

V drtivé většině případů jsou konstrukce skleníků postaveny z kovu, ale občas můžeme vidět i dřevěné konstrukce. Ty jsou méně dražší, jednodušeji se s nimi zachází a velmi dobře se hodí pro malé až středně velké skleníky. Kov má nespornou výhodu v tom, že odolá většině vlivům. Tím, jak je těžší, drží skleník dobře ukotvený v zemi, což je jeho nespornou výhodou. Pakliže byste tedy volili mezi dřevem a kovem, rozhodněte se pro kov a nejlépe konstrukcí z aluminia. Je dobrou volbou, protože je lehký, silný a odolný korozi. Vybírat se ale dá již i z plastových konstrukcí, které nedoporučujeme, třebaže jsou levné. Bývají velmi lehké, a tak hrozí, že s první vichřicí vám celý skleník odletí.

Podlahový materiál

Podlaha skleníku může být vyrobena z nesčetného množství materiálů, například ze štěrku, dřevěných desek, dlaždic, hlíny nebo třeba kovových traverzí. Pokud se rozhodnete jen pro hlínu, mějte na paměti, že pokud naprší hlínu roztaháte všude možně a z vašeho pozemku se tak stane blátivá bažina. Proto vám vřele doporučujeme štěrk. Je levný, voda z něj dobře odtéká a lze ji snadno renovovat pouhým přidáním dalšího štěrku. Beton je drahý a špatně se lije. Navíc se na něm drží voda, což není ideální z mnoha důvodů.

Regulace teploty

Regulovat teplotu uvnitř skleníku není vůbec žádná hračka. Rostlinám může hrozit za horkých dní přehřátí a v zimě naopak nepřiměřené spadnutí teplot může způsobit jejich umrznutí. V horkém počasí proto nezapomeňte větrat. Otevřete okno nebo dveře. Vytvoříte tak průvan, který skleník vyvětrá. Nahoru na střechu položte třeba rákos, který zabrání slunečním paprskům skleník přehřívat. Jakmile se ochladí, měli byste do skleníku namontovat ohřívač s termostatickou kontrolou teploty. Tak zůstanou vaše rostlinky v naprostém bezpečí a bude se jim dařit.