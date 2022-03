Co vše je třeba udělat před zahájením chatařské sezóny?

Na co se všichni chataři nejvíce těší? Víme to přesně, na zahájení chatařské sezóny. Co vše byste měli udělat předtím, než ji zahájíte?

Chatu a okolí si důkladně prohlédněte

Pakliže jste na chatu přes zimu nejezdili, o to více času jí věnujte nyní. Prohlédněte si okolí, zda se vám v něm náhodou neubytovali nechtění návštěvníci. To samé proveďte s interiérem chaty. Podívejte se, zda nemáte děravou střechu a nedostali se vám dovnitř třeba ptáci, lasičky, toulavé kočky. Zkontrolujte komín, sklep a spíž. Pakliže se vám cokoliv nebude zdát, buďte při dalším pohybu opatrní. Mohlo by totiž dojít k tomu, že se zvíře vyděsí a napadne vás.

Myši a veverky jsou jen zřídkakdy hrozbou, jejich trus však může být pro vaše zdraví ohrožující. Proto, pakliže se pustíte do jeho odklízení, mějte dobře zabezpečené dýchací cesty, chráněné oči i pokožku rukavicemi. Jestli se na odklízení takového odpadu necítíte, klidně si na pomoc zavolejte deratizátory. Ty se s tím poradí, a navíc vám prostředí vydezinfikují.

Pořádně vyvětrejte

Jakmile se ujistíte, že je zcela bezpečné do vaší chalupy vstoupit, otevřete všechna okna, abyste vyvětraly zatuchlost, která se v ní rozhodně za celou zimu nachytala. Čerstvý vzduch nejen, že pomůže vyvanout zatuchlému vzduchu ven, ale také vysuší případnou vlhkost. Pakliže by po vyvětrání by stále zvláštní zápach ve vzduchu přetrvával, podívejte se, zda se v chatě nevyskytuje plíseň.

Zkontrolujte elektřinu

Možná si budete chtít rozsvítit. Ještě před tím, než to uděláte, zkontrolujte elektřinu. Zda jsou všechny kabely, pojistky a jističe v pořádku. Jinými slovy byste měli provést bezpečnostní kontrolu. To samé platí i pro vodu.

Ukliďte

Třebaže jste uklízeli naposledy na podzim před zazimováním, věnujte svoji péči a čas důkladnému úklidu. Správně byste měli vydezinfikovat všechny pulty a povrchy, otřít kliky od dveří. Umýt okna a podlahy. To samé platí pro nádobí. Udělejte to, i pokud vše vypadá sebečistší. Nikdy byste nevěřili, co se na takových povrch může nachytat.

Zkontrolujte své bezpečnostní systémy

Máte-li chatu zabezpečenou bezpečnostním systémem nebo je-li ve vaší chatě detektor kouře či hasicí přístroj, i to vše zkontrolujte.

Udělejte si seznam

Pokud jste zaznamenali nějaké nedostatky, připravte si seznam toho, co je třeba koupit, nahradit či opravit. Budete se tak lépe orientovat. Může se jednat o pořízení těch nejdrobnějších věcí jako jsou čisticí prostředky až po nové okapy například.

Připravte se na hlad

Protože pomalu ale s jistotou zahajujete sezonu, je třeba myslet na to, co by ve vaší chatě nemělo chybět k zakousnutí. Při své první návštěvě už byste chatu mohli vybavit konzervami, suchou rýží, kávou, čaji a podobnými surovinami. Pakliže jste odhodlaní na chatě již pobývat více, přivezte si tam i těstoviny a brambory. To vše patří k naprostému základu. Jakmile zapnete ledničku, můžete začít s vybavováním masem, zeleninou a jinými produkty.

Pro vaši první návštěvu platí i to, že pokud byste si chtěli opravdu odpočinout, můžete si uvařit něco dobrého doma a ohřát si to na chatě. Dopřejete si tak chutnou stravu na čerstvém vzduchu a navíc, až se vrátíte domů, tak nebudete celí znavení ještě muset stát u plotny.