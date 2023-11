Co skutečně potřebuje trávník na podzim? Hnojení, sekání či aerační práce

Samotný trávník na podzim potřebuje zvláštní péči, která mu pomůže přežít chladné měsíce a připravit se na zimní klid. Správná péče na podzim je klíčem k tomu, aby byl na jaře opět zdravý, zelený a krásný. V tomto článku se podíváme na kroky, které můžete podniknout, abyste svůj trávník připravili na podzimní období.

Sekání trávníku

I na podzim je důležité, abyste trávník pravidelně sekali. Záleží na druhu trávy, ale obvykle by měl být trávník sekaný tak, aby byl na výšce přibližně 5-7 cm. Pokud trávník ponecháte příliš dlouhý, může se stát, že pod ním vytvoří vlhkost a plísně. Pokud je trávník příliš krátký, může mu hrozit vysychání. Sekání by mělo být prováděno pravidelně až do chladného počasí.

Vysévání trávníku

Podzim je vynikajícím obdobím pro vysévání nového trávníku nebo opravu existujícího. Můžete použít osivo vhodné pro váš region a typ půdy. Důležité je provést vysévání včas, tak aby se kořeny nové trávy stihly zakotvit před prvními mrazy. Nezapomeňte nově zasetý trávník pravidelně zalévat.

Hnojení

Hnojení na podzim je klíčové pro zásobení trávníku živinami, které potřebuje na zimu a růst na jaře. Použijte hnojivo s vyšším obsahem fosforu a draslíku, což podporuje tvorbu kořenů a odolnost proti zimním stresům. Hnojte trávník v polovině podzimu, kdy je stále aktivní, a poté znovu na konci podzimu, kdy je čas na závěrečnou přípravu na zimu.

Aerační práce

Aerace trávníku je proces, při kterém se vytvářejí malé díry v trávníku, což pomáhá zlepšit průtok vzduchu, vody a živin do kořenů trávy. To je obzvláště důležité na podzim, kdy může být půda ztuhlá. Aerační práce by měla být provedena, pokud máte problémy s kompaktní půdou nebo špatným odvodněním.

Likvidace listí

Padající listí může být na podzim problémem. Pokud ho nenecháte na trávníku příliš dlouho, zabráníte tím dostatečnému světlu a vzduchu k trávě. Použijte sekačku s funkcí mulčování, abyste listí rozdrobili a rozložili na trávník. To pomůže i při dodávání organické hmoty do půdy.

Závlaha

I když podzim může být chladnější a deštivější, je stále důležité udržovat trávník dostatečně zavlažovaný. Kořeny trávy stále potřebují vodu, abyste zajistili zdravý růst. Pokuste se zalévat trávník během suchých období, ale zároveň zalévání nepřehánějte, aby se předešlo problémům s plísněmi.

Boj proti plevelům a škůdcům

Podzimní období může být vhodným časem pro boj proti plevelu a škůdcům, protože jsou stále aktivní. Použijte vhodné prostředky, abyste ochránili svůj trávník. Pokud máte problémy s obtížnými plevely, může být vhodné je odstranit ručně nebo pomocí herbicidů.

Zimní příprava

Před příchodem zimy prověřte stav nářadí a vybavení, které používáte k údržbě trávníku. Může být vhodné uložit nářadí do suchého a teplého místa, aby nepodléhalo mrazu. Na zimu připravte také zahradní nábytek.

Správná péče o trávník na podzim je klíčová pro to, aby vám na jaře nabídl zdravý a krásný vzhled. Dodržováním těchto kroků můžete zajistit, že váš trávník bude zelený a odolný vůči chladnému počasí. Dbejte na pravidelnost a péči a oceňte to na jaře, kdy vám váš trávník poděkuje za pečlivou péči během podzimu.