Co je lepší, hliníková nebo plastová okna?

Plastová nebo hliníková okna? Nekonečná debata o tom, co je lepší, poněkud komplikuje rozhodování majitelů nemovitostí, když se chystají k výměně oken za nová. Podívejme se tedy na výhody a nevýhody obou typů tak, aby mám to do budoucna pomohlo s výběrem.

Trvanlivost hliníkových a plastových oken

Okna z neměkčeného PVC se ve světě stala velmi populárními už v osmdesátých letech. Je to velmi odolný materiál a dobře odolává degradaci vlivem počasí, takže má obecně dlouhou životnost a nevyžaduje téměř žádnou údržbu.

Rámy plastových oken ale nicméně svoje ideální vlastnosti časem skutečně pomalu ztrácejí, a tak vyžadují výměnu zhruba po 25 – 30 letech.

Hliník je rovněž velmi odolným materiálem, takže kvalitní hliníková okna vydrží třeba 45 let. Na rozdíl od jiných kovů je hliník velmi odolný proti korozi, a tak se nemusíte bát, že se hliníková okna bez patřičné péče pokryjí nepěknými skvrnami.

Český výrobce oken Pramos nabízí plastová okna prvotřídní kvality a přes čtvrt století zkušenosti a referencí. Celá výroba oken probíhá už od prvního zpracování surového plastu na území České republiky.

Energetická efektivita hliníkových a plastových oken

Jedním z hlavních důvodů, proč hliníková okna byla a stále nejsou tak oblíbená, jako plastová, je jejich přirozeně nižší izolační schopnost. Hliník je pro teplo výborným vodičem, což je přesně vlastnost, kterou u tepelné izolace nechcete. Naštěstí výrobci oken nespí s vývojem a nejnovější modely obsahují různé kompozitní vložky, kde je tepelný most mezi ulicí a interiérem přerušen. Vnitřní komory hliníkových oken lze také vyplnit pěnou a tím tepelný odpor ještě zvýšit.

Největší vliv na celkový tepelný odpor okna má ale jeho zasklení, a tak bychom měli okna do nového bytu nebo rekonstrukce vybírat podle celkové hodnoty Uw pro celé okno. Ta se u ideálně pohybuje kolem 1 W/m2K. Čím je hodnota nižší, tím méně protopíte.

S kvalitními hliníkovými hliníkovými okny Ponzio, které prodává rovněž společnost Pramos, můžete dosáhnout i tepelné izolace dostatečné pro komfortní pasivní dům.

Bezpečnost hliníkových a plastových oken

Díky trvanlivosti materiálu jsou plastová i hliníková okna poměrně bezpečná a rozhodně bezpečnější než okna dřevěná, která s časem a přirozeným křehnutím přírodního materiálu mohou snáz podlehnout násilnému páčení. Největší vliv na bezpečnost oken má ale kvalitní kování.

Bez ohledu na to, jestli si vyberete okna plastová nebo hliníková, pokud k nim dostanete moderní kování s vícebodovým zamykáním, můžete spát klidně a s pocitem bezpečí.

Hliník, plast a zvuková izolace

Jednou z výhod plastových oken proti hliníkovým je, že ve výsledku o něco lépe tlumí zvuky z ulice. Neznamená to, že by hliníková okna tlumila špatně nebo málo, pouze že plastová dosahují lepších laboratorních výsledků.

Nicméně – opět je potřeba říci, že za zvukotěsnost oken ručí především typ a kvalita zasklení a také seřízení a těsnění. Okno uzavřené vzduchotěsně přirozeně eliminuje velkou část pouličního hluku a ve zvláštních případech je možné instalovat i zvukotěsná skla.

Estetické rozdíly mezi plastovými a hliníkovými okny

Hlavním důvodem, proč si vybrat hliníková okna místo plastových, je jejich elegantní vzhled. Rámy z hliníku mohou být při stejné pevnosti o hodně užší a tenčí, což dává oknům čistší a minimalističtější vzhled, u moderních staveb velmi žádaný. Další výhodou hliníkových rámů oken je zlepšení výhledu a větší množství světla. Plastové rámy jsou obvykle masivnější a v zorném poli zabírají o něco více prostoru.

Za zmínku také stojí fakt, s okenními tabulemi velkých formátů si hliník díky větší pevnosti jaksi rozumí lépe než plast. Pokud plánujete opravdu velkoformátové okno, poraďte se, jestli budou tabulkově deklarované maximální rozměry bezpečné i vzhledem k orientaci vaší fasády a místním podmínkám.

Dekory a barevná provedení

Plastová okna byla a jsou především ekonomickou volbou a varianta bez barevné povrchové úpravy je přirozeně nejlevnější. I když se bílá barva ve velkém používala i na stará dřevěná okna, geometrická přesnost, hladký povrch a masivní rám prozrazuje umělou hmotu na stovky metrů daleko. Ne každému se to líbí.

U plastových i hliníkových oken lze naštěstí získat desítky až stovky barevných provedení, nejen v barevné škále RAL, ale i s nejrůznějšími dezény a imitacemi dalších ušlechtilých materiálů.

Velmi oblíbené jsou u plastových oken montovaných do klasických rodinných domů různé dřevěné imitace, které ještě z několika metrů nerozeznáte od kvalitního dřeva a jejich výhoda je možnost barevně sladit celou fasádu třeba i s barvou střešní krytiny, okapů a vchodových dveří.

Metalické barvy, které je možné aplikovat nejen na hliník, ale i na plast, potom lépe vyhovují moderním rodinným domům, bytovým domům nebo kancelářským budovám, kde se lépe spojí s minimalistickou fasádou a nabízejí třeba i vizuální návaznost na firemní logo vyvedené na omítce.

Závěrem: jaká okna si vybrat do domu?

Plastová okna znamenají nižší pořizovací cenu a lepší tepelnou izolaci. Automatickou volbou jsou pro investory, kteří žádají o dotace na pasivní dům. Hliníková naproti tomu nabízejí estetičtější vzhled a zhruba o patnáct až dvacet let delší životnost.

Rozhodnutí by se mělo také podřídit předpokládanému namáhání a velikosti okenních tabulí. Ve společnosti Pramos vyrábíme okna na míru vašemu projektů, záměrům a snům. Nechte si poradit, jaká pro vás budou optimální.

