Co dělat na zahradě v lednu? Zahálet rozhodně nebudete

Leden, za kamny budem – také se vám nechce z vyhřátého domova na zahradu? Nejraději byste trávili svůj volný čas v pohodlném ušáku u kamen s knihou v ruce a šálkem horkého čaje? Je to příjemná představa, ale nic naplat, i teď v lednu budete muset vylézt do zahrady. Je tam totiž pořád spousta práce.

Stará kůra patří pryč

I když na vaši zahradu napadla nějaká sněhová peřinka, i tak byste se tam měli vydat. Je totiž ta nejvhodnější doba k odstraňování druhotné kůry, které se říká borka, z ovocných stromů. Právě tady totiž nacházejí svoje útočiště výtrusy hub a kokony potvůrek, jež potom stromy napadají. Pokud tohle podceníte, budete se v létě potýkat s invazí škůdců a hub a úroda také nebude nic moc.

Bílá peřina izoluje před mrazem

Ovocná zahrada si ale kromě odstranění borky říká i o řezání roubů určených k jarnímu roubování. Nezapomeňte také odřezat suché, poškozené větve stromů a odstranit zbytky plodů, ty se totiž mohou stát semeništěm chorob. Kmeny stromů se vyplatí ovinout netkanou textilií proti mrazu i okusu zvěří. Jestliže máte neoplocený pozemek a zvěř už si na stromech pochutnala, ošetřete vzniklé rány štěpařským voskem. Keře rybízu a angreštu můžete zakrýt jutovým pytlem, aby z nich ptáci nevyklovali pupeny. Přihrnujte ke stromům i keřům sníh, dodáte jim vláhu a bílá peřina slouží jako izolace před mrazem – holomrazy jsou pro zahradu tou nejhorší katastrofou.

Ideální čas na prořezávky a zmlazování

U okrasné zahrady můžete do venkovních truhlíků sít semena trvalek. Ty totiž musí projít mrazem, aby na jaře vyklíčily. Přebytečný sníh můžete shromažďovat pod stromy, kde poslouží jako závlaha. Je dobré prořezat okrasné stromy a keře, s výjimkou těch, které kvetou brzy na jaře. Když nejsou velké mrazy, nastává ideální čas je pro zmlazování živých plotů. Choulostivé květiny je třeba zakrýt chvojím – pokud jste to neučinili již dříve.

Najděte si čas i na plánování

A co zeleninová zahrada? Ani ta by neměla zůstat v lednu ladem. Chraňte chvojím ozimé saláty, kapustu, špenát, kadeřávek, pastinák či pór. Můžete uklidit a přichystat skleníky a pařeniště na novou sezónu. Pokud je teplo, pusťte se i do zrytí záhonů, na kterých chcete pěstovat zeleninu – jestli už jste to neudělali dříve. Věnujte se také stavu zeleniny vyseté na podzim, kontrolujte, zdali na ni neútočí hlodavci. Kromě toho si najděte i chvilku na plánování toho, co kam letos vysadíte, aby se plodiny střídaly – tuhle poslední činnost můžete dělat i v teple domova.