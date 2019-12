Co dělat na přelomu roku na zahradě?

Když se starý rok loučí a přichází rok nový, není na zahradě příliš mnoho práce. Tedy za předpokladu, že jste úspěšně zazimovali, náročné a citlivé rostliny zakryli chvojím před mrazem. Přikrývku slámou chvojím je nutné pravidelně kontrolovat a podle potřeby doplnit, aby rostliny nepromrzly. Proto by každá procházka zahradou měla být spojena s tímto úkolem.

Dodělejte, co jste nestihli

Nastává také čas dohnat některé resty. Pakliže jste neměli čas na hrabání listí, můžete se do toho pustit i teď a vše shrabané zkompostovat. Když nemrzne a počasí je příznivé, neváhejte se pustit i do rytí záhonů, u kterých jste to dosud nestihli. Bylinky vyryjte do květináčů a dejte na světlé a co nejteplejší místo. Klidně se můžete soustředit i na provzdušnění trávníku. Najdete-li v něm poškozená místa, přichystejte si směs zeminy s pískem a trávník opravte. Je-li sucho a relativně teplo a máte pocit, že trávník je přerostlý, pusťte se ještě před jeho provzdušněním do posekání. Na jaře jako když to najdete.

Prořežte koruny stromů

Koruny některých stromů, například jádrovin, můžete proklestit. Pryč půjdou odumřelé větve, napadené a další. Podobně je to s keři. Jestliže si všimnete někde na větvích zbylého plodu, Pryč s ním. Plesnivé a napadené plody šíří choroby po celé zahradě. Dřeviny jako jalovce nebo túje můžete stáhnout jutou do kužele, aby sníh neponičil jejich koruny. Závěje mokrého sněhu, pokud napadne je zase nutné ze stromů a keřů setřást, aby jejich koruny neponičil.

Neopadavá zeleň potřebuje vodu

V případě, že nemrzne, je na místě zalít neopadavé dřeviny. Myslete na to, že keře a stromy mají žízeň i v zimě. Během jedné zálivky by každý měl dostat cca 10 litrů vody. Je důležité, aby voda pronikla do hluboké vrstvy půdy až ke kořenům. Vysokou potřebu vody mají hlavně stálezelené neopadavé druhy dřevin, ty mohou v mrazu při malé předchozí zálivce trpět suchem. Proto je namístě preventivně zalévat ve chvíli, kdy se teploty ještě pohybují nad nulou. Opadavé dřeviny jsou na tom lépe, s posledním spadlým listem se jejich vegetační cykly zpomalují a jejich potřeba vody výrazně klesá. Sucho také nevyhovuje neopadavým listnáčům jako je například rododendron nebo azalky. Ty výrazně trpí a může to vést až k tomu, že zaschnou jejich poupata a na jaře nevykvetou.

Chraňte stromy před zvěří

Z ovocných stromů oškrábejte mechy a lišejníky. Nezapomeňte také na pletivo chránící stromky před okusem zvěří. Zvláště, když napadne vyšší vrstva sněhu a jeho povrch umrzne, zvěř získává vyšší základnu pro okus. Vyplatí se tedy opatřit stromky ochranou do větší výše.

Rychlete cibule, předpěstujte pelargonie

Cibule rostlin připravených k rychlení by měly být přeneseny do tepla a do sklenic. Kontrolu si žádají rostliny na chladných stanovištích, kam nepřijde mráz. Neměly by přeschnout. Rovněž nastává vhodný okamžik k předpěstovávání pelargonií ze semen. K vyklíčení potřebují teplotu cca 20 °C a mírnou vlhkost, vyberte proto místnost, která splňuje uvedené podmínky.

Zimní porce vitamínů

U kořenů čekanek je čas na napěstování čekankových puků. Kořeny čekanky vyjměte ze země, zasaďte do květináče, kde by měl být stále vlhký substrát. a obráceným květináčem zakryjte. Důležité je, aby k nim nepronikalo světlo, potom budou puky bílé a chutné. Napěstování trvá zhruba měsíc. Ostatně čekanky nepředstavují jediné zimní vitamíny ze zahrady. Budete-li na zdravou výživu myslet s předstihem a pěstovat kapustu, zimní zelí či zimní špenát případně sibiřskou cibuli, rozhodně vám zahrada i zimě nabídne bohatou porci vitamínů. V případě, že přijdou holomrazy, je na místě přikrýt tuto zeleninu textilní fólií či slámou. Není zde totiž sněhová peřina, která by zabránila jejímu zmrznutí.