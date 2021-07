Chytré důvody, proč byste si měli zakrývat bazén

I když budete svůj bazén udržovat čistý – včetně bazénového příslušenství, jeho krytí vám může pomoci snížit spotřebu energie, nákladů a ještě vám ušetří čas. Je to jedna z těch věcí, které si zkrátka dříve či později budete muset koupit. My vám nyní řekneme důvody, proč byste to udělat měli.

Zastavuje či zpomaluje odpařování

Pamatujete si ještě, jak jste se učili o odpařování na hodině přírodovědných předmětů na základní škole? Jedná se o proces, při kterém se kapalina mění na páru a to se stane, když voda z vašeho bazénu není každý den zakryta.

Snižuje používání chemických prostředků

Červené vodnaté oči a kýchání jsou nepříjemné dárky po hodinách strávených plaváním ve vodě. Chemické látky obsažené v bazénu mohou způsobit reakce a podráždění od alergie až po astma. Použití zastřešení bazénu snižuje spotřebu chemikálií v bazénu o 35 až 60 procent.

Pomáhá bazénu udržovat teplo

Krytí vyhřívaného bazénu v noci sníží tepelné ztráty. To znamená teplejší vodu, což je to, o čem vám může říct každý, kdo se někdy koupal v chladném bazénu, že je velmi důležité. U bazénu, který se kvůli vyhřívání spoléhá na slunce, může jeho zakrytí přes noc způsobit, že zůstane dostatečně teplá, namísto nepříjemného ochlazení vody přes noc.

Nemusíte kvůli tomu kupovat nejdražší zastřešení bazénu, abyste viděli rozdíl. Levnější vinylové a solární zastřešení udrží vodu stále teplou a jsou stejně efektivní, jako jejich dražší verze.

Udržuje vodu čistou před listy, větvičkami a jiným nepořádkem

Vizualizujte si bazén bez krytu. Věci, kterých si nevšímáte a není ve vašich silách je rychle zachytit skončí dříve či později ve vašem bazénu. To se týká hraček pro psy, mrtvého hmyzu, opadávajících keřů a listů ze stromu a mnoha dalšího. Dále budete pobíhat venku s teleskopickou tyčí, která bude mít na konci síť a celé odpoledne strávíte lovem náhodných předmětů. Nebo můžete použít zastřešení bazénu a nehonit každý list, který v něm přistane. Možná pak budete mít více času na plavání.

Menší údržba

Baví vás vysávání bazénu? I když vás možná tato práce nějakým způsobem může skutečně bavit, nebylo by hezčí a lepší, kdybyste mohli vysávat méně často a kratší dobu? Kryty bazénů usnadňují údržbu bazénu, myslete na to.

Šetří peníze

Znáte, jak se do některých věcí vyplatí investovat? Toto je jedna z nich. Kupte si zastřešení bazénu a zažijete ušetření takřka okamžitě. Účty za vytápění budou nižší, nebudete muset kupovat tolik chemických prostředků, spotřebovat tolik vody atd.

Snižuje náklady na energii

Kromě úspory peněz mohou kryty na bazén pomoci ušetřit také energii, ať už je váš bazén vyhříván na plyn, elektřinu či solární energii. Úspora energie = úspora peněz. Věc, která je prospěšná pro všechny!

Šetří vodu

Krytý bazén šetří vodu tím, že v důsledku odpařování ji ztrácí mnohem méně. To znamená, že nebudete muset doplňovat svůj bazén vodou tak často, jako jste to dělali, když byl bez krytí. Vzhledem k tomu, že je neustále nedostatek vody je to i chytrý způsob, jak ji používat co nejméně.

Snadno se používá

Pokud si můžete dovolit automatické krytí bazénu, které se ovládá pomocí stisknutí tlačítka nebo dálkového ovladače, tak je to samozřejmě mnohem příjemnější volbou. Jestliže ale nemáte finanční prostředky na tuto dražší verzi, nezoufejte. I ostatní kryty jsou velmi účinné a navíc se snadno používají.