Chystáte se na dovolenou? Poradíme, jak si sbalit vše potřebné do jednoho příručního zavazadla

Vzhledem k rostoucím nákladům na zavazadla, riziku ztráty nebo poškození a nepříjemné skutečnosti, že odbavení zavazadla znamená, že se dotkne mnoha povrchů (bakteriálních povrchů), je rozumné zůstat u příručního zavazadla.

Ale jak to udělat, aby to fungovalo? Možná patříte k těm, kteří si vždy myslí, že musí cestovat s odbaveným zavazadlem. Možná jste vždycky chtěli vědět, jak ti baťůžkáři dokážou do jednoho příručního zavazadla dostat věci na měsíc. Ano, je to umění, ale jde to.

Rozhodněte se, co si zabalit

Nejprve si vytvořte kontrolní seznam. Klíčem k balení je zbavit se myšlenky, že v první řadě potřebujete celý šatník. Existují určité věci, které – pokud se ztratí, zničí nebo je sežere medvěd – můžete vždy nahradit. Spodní prádlo, ponožky a toaletní potřeby nemusí zaplnit celý prostor vašeho zavazadla – sbalte si jen tolik, kolik vám bude stačit na celý pobyt. V některých případech si můžete zabalit věci, které lze nosit mnohokrát, například legíny, obyčejné tričko, khaki kalhoty a košili na knoflíky. Pak je podle potřeby oblékněte do doplňků. Objemnější předměty, jako je kabát nebo boty, si raději oblečte, než abyste je balili. Kabát lze vždy použít jako náhradní polštář nebo přikrývku během letu.

Srolujte si oblečení

Přiznáváme, že většina z nás si balí oblečení klasickým způsobem – skládáním. Určitě je víc z nás, kdo nevěděl, že srolování je vůbec nějaký pojem, a přesto jsme tady a učíme se to společně. Rolování je skvělá alternativa – udržuje věci kompaktní a zároveň vám usnadňuje přehled o tom, co jste si sbalili na první pohled, díky čemuž nemusíte divoce hledat v zavazadlech konkrétní věc. Díky tomu je také přebalování mnohem rychlejší.

Použití balících kostek

Hlavní funkcí obalových kostek je rozdělit a uspořádat vaše věci tak, že je stlačíte a lépe využijete prostor v zavazadle. Vizuálně vypadají jako čtvercové/obdélníkové látkové verze nádobí tupperware, ale jsou určeny pro oblečení. Balicí kostky usnadňují hledání věcí, jsou skvělé pro organizaci, udržují věci pevně zabalené (protože se nebudou moci pohybovat) a opět zefektivňují přebalování.

Toaletní potřeby dejte doprostřed

Toaletní potřeby si vždy uložte doprostřed příručního zavazadla. Snížíte tak riziko jejich vysypání nebo vylití. Dodržujte také standardní pokyny TSA pro rozměry a toaletní potřeby vždy vkládejte do průhledného plastového sáčku.

Držte se jedné barevné palety

Abyste se zbytečně „nepřebalili“, ujistěte se, že všechno vaše oblečení spolu ladí. Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je držet se jedné barevné palety. Díky tomu se vám nestane, že byste si do příručního zavazadla chtěli dát všechno, co máte ve skříni. Pokud nepočítáte s tím, že budete mít během cesty přístup k prádelně, je skvělým způsobem, jak skrýt skvrny a stopy po potu, držet se tmavší barvy. Nejdůležitější věcí, kterou si musíte zapamatovat, je zachovat jednoduchost a vytvořit si systém. Cestování zahrnuje mnoho pohyblivých částí. Pokud si techniku balení osvojíte, můžete si ze seznamu starostí odškrtnout jednu.