Chtěli byste si natřít dřevotřískové desky a nevíte, jak na to? Snadno pomocí tohoto návodu

Otázka, zda lze dřevotřískové desky úspěšně natírat, se objevuje poměrně často, a to obvykle z několika oblíbených a dobrých důvodů. Někdy byla dřevotříska použita na stavbu a nedokončený povrch není pro majitele už příliš atraktivní. Dalšími typickými důvody jsou, že nábytek z dřevotřísky byl poškozen nebo opotřebován, nebo se již nehodí k dekoru místnosti, takže mu barva může vdechnout nový život.

Lze tedy natírat dřevotřískové desky? Určitě, ale úspěch závisí na dodržení několika klíčových kroků, na které se podíváme za chvíli. Nejprve si probereme vlastnosti dřevotřískových desek, protože když se o tomto materiálu dozvíte více, můžete zvýšit své šance na profesionální výsledek.

Co jsou dřevotřískové desky

Dřevotřískové desky se nevyrábějí pouze z jednoho produktu, ale z mnoha. Na rozdíl od přírodního dřeva se jedná o průmyslově vyráběný produkt, který se často skládá z dřevěného odpadu ve formě plátků nebo třísek. Nazývá se také dřevotřísková deska nebo dřevovláknitá deska s nízkou hustotou. Dílce jsou obvykle spojeny syntetickými pryskyřicemi.

Dřevotřískové desky jsou obvykle levnější než masivní dřevo, MDF nebo překližka. Hustota se liší, stejně jako počet vrstev. Často se prodává jako holé desky, ale může mít melaminovaný, laminovaný nebo dýhovaný povrch pro dekorativní účely, zejména při použití na nábytek. Cementotřískové desky se používají ve stavebnictví.

Dřevotřísková deska je velmi stabilní výrobek a laminovaná dřevotřísková deska je odolná proti vlhkosti a nárazu. Voda a vysoká vlhkost však mohou způsobit problémy jak u holých desek, tak u poškozených povrchů dřevotřískových desek. Dřevotřísková deska může nabobtnat a nakonec se může rozpadnout.

Jak malovat dřevotřískové desky

Následující osvědčený průvodce nabízí jasné pokyny pro úspěšné provedení většiny projektů malování dřevotřískových desek.

Nástroje a materiál:

4 cm nůž na tmel

Mořidlo na dřevo

Smirkový papír zrnitosti 120

Jednorázová maska proti prachu

Sada válečků na barvu o průměru 10 cm

Základní nátěr na bázi oleje

Olejová, latexová nebo speciální barva pro vrchní nátěr (viz krok 4 níže)

Než začnete

Dobré plánování a příprava jsou klíčem k úspěchu každého malířského projektu. Připravte si všechny potřebné nástroje a pomůcky a hlavně nespěchejte. Přečtěte si pokyny výrobce barvy týkající se aplikace jeho výrobku a věnujte zvláštní pozornost případným bezpečnostním upozorněním. Následující metoda je vhodná pro nedokončené, melaminované, laminované nebo dýhované dřevotřískové desky.

KROK 1: Na nedokončené nebo dýhované dřevotřískové desce opravte všechny odštěpky, promáčkliny nebo rýhy.

Prvním krokem při lakování dřevotřískových desek je oprava případného poškození. Vrypy, třísky nebo promáčkliny na holých i hotových dřevotřískových deskách lze vyplnit tmelem na dřevo pomocí tmelícího nože. Dalším častým problémem je poškození dřevotřískových desek vodou, které způsobuje bobtnání vláken. Pokud dojde k nabobtnání holých dřevotřískových desek, lze je poměrně snadno obrousit.

U melaminových pracovních desek nebo dýhovaných povrchů dřevotřískových skříní, knihoven a dalšího nábytku může být velkým problémem bobtnání. Pokud se povrch zvedl a může ležet rovně, vmáčkněte do mezery lepidlo na dřevotřískové desky nebo ho do otvoru vtlačte tmelem a upněte, dokud nezaschne.

Pokud vlákna nabobtnala tak, že povrch nelze opět položit do roviny, je možné melamin, laminát nebo jinou dýhu odstranit. Poté dřevotřískovou desku přebruste do roviny a povrch (melamin, laminát nebo jinou dýhu) znovu přilepte. Tyto vrstvy jsou však často křehké a při odstraňování se lámou, proto se nejprve pokuste o odstranění na nenápadném místě. Pokud je povrch příliš křehký na to, aby se dal odstranit vcelku, a nabobtnalé místo je zřejmé, jedinou snadnou možností je nechat povrch holý a ten natřít.

KROK 2: Připravte povrch na základní nátěr a barvu broušením.

Bez ohledu na to, zda byla v předchozím kroku provedena oprava, je třeba povrch obrousit. Pokud byl použit tmel na dřevo nebo výplň, lze broušením opravu srazit na stejnou úroveň jako zbytek povrchu, aby byl hladký. Před zahájením opravy se ujistěte, že je zcela suchá. Na holých dřevotřískových deskách se obvykle vyskytují vyvýšená vlákna nebo nerovnosti, takže je třeba je rovněž obrousit.

Použijte brusný papír o zrnitosti 120 omotaný kolem brusného špalku (stačí náhradní kus 2×4 nebo podobný kus dřeva) nebo použijte brusnou podložku. Použití špalíku pomáhá udržet povrch rovný. Používejte masku, abyste se vyhnuli vdechování prachu, a čas od času použijte dílenský vysavač k odstranění odpadu.

Melamin, laminát a dýha také potřebují broušení, ale zde je účelem mírně zdrsnit lesklý povrch, aby mohl další stupeň, základní nátěr, správně přilnout. Opět použijte brusný papír o zrnitosti 120 a špalík, lehce přebruste povrch a pracujte v jednom směru. Obvykle stačí několik přejezdů. Dávejte pozor, abyste nevyvíjeli příliš velký tlak, jinak byste mohli přebrousit až dřevotřískovou desku pod ní.

KROK 3: Naneste na povrch jednu nebo dvě vrstvy základního nátěru na bázi oleje.

Melamin, laminát a dýha jsou navrženy tak, aby byly dekorativní a snadno se čistily. I po zbroušení je povrch odolný vůči většině nátěrů. Základní nátěr představuje ideální vrstvu mezi nábytkem a zvoleným vrchním nátěrem. Holá dřevotřísková deska navíc nasákne barvu jako houba. Základní nátěr utěsní a připraví povrch, takže je potřeba méně drahého vrchního nátěru.

Jak jsme již zmínili, voda způsobuje bobtnání vláken dřevotřískových desek. Proto je třeba se vyhnout základním nátěrům na bázi vody. Základní nátěry na bázi oleje takové problémy nezpůsobují a proto je důrazně doporučujeme. Ty však mohou uvolňovat nepříjemné výpary, proto noste masku a pracujte v dobře větraném prostoru.

Než začnete nanášet základní nátěr, otřete vlhkým hadříkem případný prach z broušení. Poté nechte povrch důkladně vyschnout. Základní nátěr lze nanášet štětcem nebo válečkem, i když váleček je obvykle rychlejší a zanechává hladší povrch. Válečky používané u olejových nátěrů je však téměř nemožné vyčistit, proto je nejjednodušší považovat kryt válečku za jednorázový.

Jako vždy si pečlivě přečtěte pokyny výrobce. Holé dřevotřískové desky často vyžadují druhý nátěr, aby se úspěšně skryla vlákna.

KROK 4: Naneste olejovou nebo vodovou barvu v požadované barvě a povrchové úpravě.

Mnoho základních nátěrů tvrdí, že se před nanesením finální vrstvy nemusí brousit. To může být pravda, ale každá práce je jiná. Pokud je povrch opatřený základním nátěrem hrubý, lehce jej přebruste brusným papírem o zrnitosti 120 jako předtím.

Odborníci často doporučují, že nejlepší barva na dřevotřískové desky, stejně jako základní nátěr, je na bázi oleje. Je to dobrá rada, ale většina moderních univerzálních základních nátěrů umožňuje nanášet na ně různé povrchové úpravy. Pokud byl základní nátěr aplikován správně, je pravděpodobnost, že by vrchní nátěr na vodní bázi pronikl na dřevotřískovou desku a způsobil problémy, zanedbatelná.

Ačkoli se u nábytku často dává přednost lesklému povrchu, protože se nejsnáze čistí, ti, kteří chtějí být v této fázi kreativní, by tak měli bez obav učinit. Podle osobních preferencí lze použít matný lak, křídovou barvu nebo dekorativní efekty.

Závěrečné myšlenky

Lze natírat dřevotřískové desky? Ano, můžete, a to pro různé účely. Může zlepšit vzhled míst, kde byly dřevotřískové desky použity ke konstrukci. Může oživit kusy nábytku, které už zažily lepší časy, nebo může změnit dekorativní styl tak, aby odpovídal určitému schématu interiéru.

Stejně jako u každého nátěru je klíčová správná příprava a trpělivost. Plnidlo, základní nátěr a finální nátěr potřebují čas na správné zaschnutí, takže pamatujte, že uspěchání může výsledek zkazit. Přestože mezi jednotlivými kroky je čekací doba, většinu úkonů spojených s lakováním dřevotřískových desek lze zvládnout za několik dní.

Často kladené dotazy (FAQ) o malování dřevotřískových desek

Vzhledem k různým typům dřevotřískových desek a různým používaným povrchovým úpravám není žádným překvapením, že se objevují četné dotazy. Zde jsou některé z nejčastějších otázek.

Q: Jaký druh barvy přilne na dřevotřískové desky?

Za nejlépe přilnavé se často považují olejové barvy a laky, které zanechávají snadno čistitelný povrch. Latex na vodní bázi a další speciální nátěry však lze použít, pokud byl nejprve nanesen univerzální základní nátěr na bázi oleje.

Q: Co se stane, když dřevotřískový nábytek zmokne?

Ačkoli většina z nich není určena pro venkovní použití, dřevotřískový nábytek s melaminovým, laminovaným nebo dýhovaným povrchem je odolný vůči vodě, pokud není povrch poškozen. Každodenní skvrny lze obvykle bez problémů setřít. Pokud je povrch poškozen, voda se může dostat do vláken, což způsobí jejich nabobtnání a nakonec rozpad.

Q: Mohu použít základní nátěr a barvu dva v jednom místo samostatného nátěru?

Základní nátěr a barva dva v jednom jsou často latexové výrobky určené na stěny. Jsou na bázi vody a nejsou tedy vhodné pro dřevotřískové desky. Základní nátěr a barva dva v jednom na olejové bázi je k dispozici ve formě spreje, který může být účinný, ale je také poměrně drahý na natírání velkého nábytku.

Q: Musím dřevotřískové desky před lakováním brousit?

Broušení dřevotřískových desek je pro profesionální výsledek nezbytné. Holé dřevotřískové desky je třeba brousit, aby byl povrch hladší. Dřevotřískové desky s melaminovým nebo dýhovaným povrchem je třeba lehce přebrousit, aby základní nátěr a barva správně přilnuly.

Q: Lze stříkat dřevotřískové desky?

Ano, dřevotřískové desky lze natírat stříkáním. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud použijete podobný základní nátěr a postup lakování, jaký je popsán v článku výše.

Q: Jak dosáhnu hladkého povrchu dřevotřískových desek?

Získání hladkého povrchu na dřevotřískové desce závisí na důkladné přípravě, aby byl povrch před nanesením barvy co nejrovnější. Stejně jako u jiných povrchových úprav je obvykle lepší nanést dva nebo více lehkých nátěrů než jeden silný nátěr.

