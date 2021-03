Chraňme ohrožené posly jara – vlaštovky

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) je tažný pták z čeledi vlaštovkovitých. Někdy si vlaštovku můžeme splést s jiřičkou (Delichon urbicum) ze stejné čeledi. Hlavním fyzickým rozdílem je vlaštovčin dlouhý ocas do vidlice, jiřička má ocas kratší. Rozeznat je můžeme hlavně ve způsobu hnízdění a hnízdění vlaštovek je i to hlavní téma, kterému se dnes chceme věnovat. Jiřičky si staví hnízdo na vnější straně domu, pod římsy, podhledy, střechy. Hnízdo vždy přiléhá k římse a má jen malý otvor na horní hraně hnízda. Vlaštovky si staví obvykle hnízdo v průjezdech, stájích, podchodech a hnízda jsou asi 6 cm od stropu. Hnízdo je miskovité, tudíž zůstává shora otevřené a vchod tvoří štěrbina mezi stropem a okrajem hnízda. Když je to možné, při stavbě využívají oporu (například lampu nebo traverzu) a to potom může být hnízdo umístěné i níže.

Vlaštovky hnízdí v květnu až srpnu, dvakrát až třikrát ročně

Stavba hnízda je velice náročná. Takže, pokud je to možné, vlaštovky se rády vracejí na stejná místa a využívají stará hnízda opakovaně. Proto nikdy nesmíme shazovat vlaštovčí hnízda! Tento čin je u nás dokonce trestný, protože vlaštovka patří mezi kriticky ohrožené druhy. Při stavbě hnízda spolupracují oba partneři. Musí sehnat veliké množství malých kousků zeminy, kterou mísí se slinami. Základ hnízda budují obvykle samečci, musí přilepit první hrudky hlíny a dobře je rozmístit. Ty budou určovat obvod budoucího hnízda. Pomocí drobných stébel hnízdo zpevní. Stavba trvá zhruba dva týdny a je velmi fyzicky náročná. Dutinu hnízda vystýlají jemnými stébly, pírky nebo zvířecí srstí.

Pozor na dlouhé žíně

A tady nastává ten problém. Mnohdy si neuvědomujeme, co vše mohou vlaštovky považovat za stavební materiál a co jim může ublížit. Vlaštovky si totiž shání pro stavbu hnízd všelijaké výplně. Často je nacházejí na hnojišti. Někdy si vlaštovky do svých hnízd přinesou i koňské žíně. Tyto žíně jsou ale nesmírně pevné a mláďata (případně i rodiče) se do nich mohou zamotat, poranit se, nebo dokonce se uškrtit. Mláďata mohou dokonce konec žíně zhltnout s potravou. Jsou známy případy, kdy ornitologové při kroužkování vytahují žíně vlaštovkám až z žaludku. Díky pravidelným kontrolám hnízd při kroužkování byla vyčištěna spousta hnízd od namotaných koňských žíní, která uvnitř hnízd působila úplně jako nebezpečné dráty. Byla tak zachráněna spousta mláďat. Prosíme tedy, buďte opatrní, informujte své okolí a učiňte opatření zavčas. Žíně musí být vyhazovány do popelnic, nebo do prostor nedostupných pro tyto ohrožené stavitele (a možná nejen ty).

Ba naopak, chlupy koní z línání (ty jemné, krátké a křehké), nebo chlupy psí, můžete ptákům doslova nabídnout. Třeba vytvarovat do kuliček a nabodnout na větvičky keřů nebo poházet po zemi.

Pokud chcete vlaštovkám pomoci i jinak, můžete instalovat hnízda náhradní, umělá. Na moderních hladkých fasádách totiž mnohdy klasická hnízda nedrží a často padají i s ptáčaty. Obávanému znečištění fasády a padání trusu se dá jednoduše zamezit umístěním prkna pod hnízdem. A vy si budete užívat jejich zpěv a zajisté oceníte i všechny vychytané mouchy.