Chcete, aby vám vaše děti pomáhali s domácností? Řiďte se jejich věkem

Jaké práce může mít na starosti pětileté dítě? A co osmileté? V jakém věku by dítě mělo začít s domácími pracemi, například naučit se prát prádlo? Tento seznam použijte jako vodítko při vytváření tabulek domácích prací pro vaše děti, které jsou přiměřené jejich věku.

Při rozhodování o tom, jaké domácí práce by vaše děti měly vykonávat, mějte na paměti, že každý člověk je jiný a věk není jediným faktorem. Zamyslete se nad úrovní vyspělosti, fyzickými schopnostmi a zájmy vašeho dítěte, které vám pomohou vybrat vhodné domácí práce. Vyberte přiměřené a splnitelné množství úkolů a časový plán, ve kterém je má dítě splnit.

Věk 2 a 3 roky

Batolata ráda pomáhají při domácích pracích, a i když jejich pomoc nemusí být vždy tak užitečná, jak bychom si přáli, stojí za to udržet jejich nadšení a návyk pomáhat. Spousta batolat ráda vidí vizuální připomínku svých úspěchů, takže vytváření samolepkových tabulek je skvělou volbou, jak je ocenit. Přestože domácí práce mohou být dokončeny pouze s vaší pomocí, vytváříte u dětí pozitivní návyky, díky nimž se pro ně tyto úkoly a pomoc druhým stanou životním stylem.

Pomoc při stlaní postele

Sbírání hraček a knih

Ukládání prádla do koše na prádlo nebo do prádelny

Pomoc při krmení domácích zvířat

Pomoc při utírání nepořádku

Utírání prachu s ponožkami na rukou

Ukládání drobných předmětů do myčky nádobí

Suché vytírání na malých plochách s pomocí při manévrování s mopem

Věk 4 a 5 let

U dětí předškolního věku je skvělé, že jsou stále poměrně motivované pomáhat. Předškoláci také milují individuální čas s dospělými. Pokud jim věnujete nějaký čas a naučíte je nové povinnosti, obvykle se jim to líbí. Mnoho dětí v tomto věku je připraveno vykonávat domácí práce bez neustálého dohledu. Kromě toho také milují odměny. Zkuste používat tabulku denních povinností se samolepkami, která jim umožní postupně získávat větší odměny. Pro některé předškoláky je skvělou volbou odměňovat je za domácí práce kapesným. To může také podpořit jejich samostatnost, jelikož si mohou samy vybrat odměnu.

Pomoc s úklidem a prostíráním stolu

Samostatné stlaní postele

Utírání prachu

Pomoc při vaření a přípravě jídla

Nošení a ukládání potravin

Třídění bílého a barevného prádla

Zalévání rostlin pomocí malé nádoby

Trhání plevele na zahradě

Mytí drobného nádobí ve dřezu

Pomoc při úklidu vlastního pokoje

Ukládání nákupu

Věk 6 až 8 let

Ačkoli nadšení pro domácí práce může u dětí školního věku klesat, mají jiné vynikající vlastnosti, které se osvědčují. Většina dětí školního věku má obrovskou touhu být samostatná. Rodiče a vychovatelé mohou vést děti k samostatnosti v domácnosti tím, že budou používat tabulky domácích prací, které jim umožní sledovat jejich povinnosti. Zaznamenávejte si splněné úkoly, protože to pomůže motivovat děti k další práci.

Péče o domácí zvířata

Vysávání, zametání a vytírání

Vynášení odpadků

Skládání a ukládání prádla

Příprava vlastních svačin, snídaní a obědů v sáčcích.

Vyprazdňování a plnění myčky nádobí

Venčení psa s dohledem na hlídání psích výkalů

Hrabání listí

Věk 9 až 12 let

Děti v tomto věku ocení pevně stanovený rozvrh a očekávání. Když na ně hodíte spoustu nečekané práce, uvidíte, jak se rozčílí. Pokud se vám podaří vytvořit rozvrh nebo systém s jejich malým přispěním, bude to úplně nejlepší. Nejlepší je najít takový systém, který bude vaší rodině vyhovovat. Snažte se ho neměnit bez přispění a podpory lidí, kterých se to bezprostředně týká. Součástí tohoto systému by měly být odměny a negativní důsledky, aby tyto výsledky byly předem stanoveny a pochopeny.

Pomoc při mytí auta

Naučit se mýt nádobí nebo naložit celou myčku nádobí

Pomoc při přípravě jednoduchých jídel

Úklid menších částí koupelny

Hrabání většího množství listí

Obsluha pračky a sušičky

Vynášení odpadků

Hlídání mladších sourozenců (vhodné pro děti ve věku 11-12 let)

Venčení psa a plná zodpovědnost za hlídání psích výkalů

Věk 13 až 18 let

Většina dospívajících je schopna zvládnout téměř jakoukoli domácí práci, pokud jsou správně poučeni. Jednou z věcí, na kterou je třeba být opatrný, je stísněný rozvrh dospívajících. Stejně jako my jsme zahlceni, když máme příliš mnoho práce, mohou se dospívající potýkat s nezvládnutelným pracovním zatížením. Sledujte rozvrh a školní povinnosti svého dospívajícího; podle toho přizpůsobte aktivity a domácí práce.

Výměna žárovek

Úklid koupelen včetně toalet a sprchových koutů

Vysávání, výměna sáčků do vysavače nebo vyprazdňování nádoby na nečistoty

Praní vlastního (nebo rodinného) prádla

Mytí oken

Čištění ledničky a dalších kuchyňských spotřebičů

Příprava jídel

Příprava nákupních seznamů

Oprava oblečení, například přišívání chybějících knoflíků nebo oprava drobných trhlin

Žehlení oděvů

Sekání trávníku

Kompletní péče o domácí zvířata (krmení, venčení, péče o ně)

Prostírání a úklid stolu

Mějte na paměti, že děti dospívají svým vlastním tempem a ne všechny budou schopné vykonávat pokročilé práce ve stejném věku. Stejně tak mohou být některé děti připraveny na náročnější domácí práce v nižším věku. Vy sami můžete nejlépe dohlížet na potřeby a schopnosti svého dítěte a vyhodnocovat je. Jakmile děti zvládnou základní domácí práce, můžete je posunout dál prostřednictvím náročnějších prací. Může být pohodlné nechat děti pokračovat v plnění stejných domácích prací, protože jsou v nich dobré, avšak zavádění nových domácích prací v pravidelných intervalech jim prospěje. Zaveďte „tréninkové období“ s novými domácími pracemi a zároveň je naučte základy nových úkolů.

Zdroj